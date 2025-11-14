Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή Γιάννη Σμυρλή στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ στην Αθήνα

Ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Σμυρλής, απηύθυνε χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), που διεξάγεται στην Αθήνα, με θέμα: «Επανεκκίνηση τώρα, νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιστορική ευκαιρία Μετεξέλιξης & Περιφερειακής Διακυβέρνησης».

Ο κ. Σμυρλής σημείωσε ότι η Κεντρική Κυβέρνηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να έχουν ως κοινό τους στόχο «τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των Περιφερειών και η συνεργασία τους είναι αναγκαία». Υπογράμμισε ότι «ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει σκοπό την αναβάθμιση και τη βελτίωση της λειτουργίας όλων των Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, που πραγματοποιείται από την Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τόνισε επίσης, ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας «πηγαίνουν σε όλους τους Νομούς και συνομιλούν με τους πολίτες», με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος.