Νίκη για τον εκδοτικό οίκο Τσίπρα: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του βιβλίου μέχρι την παρουσίαση

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής εις βάρος της Documento Media, μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας έκανε δεκτό μέρος των αιτημάτων του εκδοτικού οίκου, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κυκλοφορία του έργου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προσωρινή διαταγή προβλέπει:

Άμεση απόσυρση των επίμαχων αποσπασμάτων.

Απαγόρευση κάθε παρουσίασης ή ψηφιακής διάδοσης υλικού από το βιβλίο μέχρι την επίσημη κυκλοφορία του.

Απαγόρευση αναπαραγωγής, διανομής, εμπορικής αξιοποίησης ή άλλης εκμετάλλευσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία.

Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 20 Απριλίου 2026, οπότε και θα κριθεί οριστικότερα η υπόθεση.

Στην καταγγελία ότι μέσα ενημέρωσης έχουν υποκλέψει ηλεκτρονικά αρχεία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» είχε προχωρήσει την Τετάρτη (12/11) με ανακοίνωσή του ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, τονίζοντας ότι «βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα».

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, έχει προβεί σε νομικές ενέργειες «προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων».

Η καταγγελία ήρθε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση τουλάχιστον δύο αποσπασμάτων του βιβλίου στην ιστοσελίδα Documentonews.gr. Τα αποσπάσματα αφορούσαν στο θέμα του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, καθώς και τη σύσταση προανακριτικής στη Βουλή για την υπόθεση Novartis, αντίστοιχα. Μάλιστα, σχετικά με το δημοσίευμα για την υπόθεση Novartis υπήρξε ήδη αντίδραση και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη, ο οποίος διαμηνύει ότι αν το δημοσίευμα ευσταθεί τότε ο ίδιος θα υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του και την αλήθεια.

Στην ανακοίνωση, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg τονίζει ότι «επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας», ενώ ξεκαθαρίζει ότι στο παρελθόν δεν έχει προβεί ξανά σε αντίστοιχες ενέργειες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg έχει ως εξής:

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Η απάντηση της εφημερίδας Documento

Από την πλευρά της η εφημερίδα Documento αναφέρει μεταξύ άλλων σε απάντησή της στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος:

«Είναι πραγματικά λυπηρό, ο εκδοτικός οίκος Gutenberg (που κάποτε είχε στο τιμόνι της τον Γιώργο Δαρδανό), να κινείται λογοκριτικά για ένα βιβλίο του πολιτικού που υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου, εναντίον της εφημερίδας Documento που είναι θύμα επιθέσεων και διώξεων για το θάρρος της να δημοσιογραφεί ελεύθερα και τον έχει στηρίξει επί χρόνια. Σημεία των καιρών ή των συγκεκριμένων ανθρώπων; Τελικώς η εξουσία είναι εξουσία και ο διαχρονικός της εχθρός είναι η δημοσιογραφία όταν τολμά να ασκήσει έλεγχο. Ο δε συγγραφέας της Ιθάκης θέλει τη δημοσιογραφία χώρα Λωτοφάγων».

Παράλληλα τονίζει πως «σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα και μάλιστα έναν πρώην πρωθυπουργό υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο πρόσωπο. Όταν το έργο (π.χ. βιογραφία ή απομνημονεύματα) αφορά γεγονότα δημόσιας ζωής, πολιτικές αποφάσεις, ή ιστορικά θέματα, τότε το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα».

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του εκδοτικού οίκου κατά της εφημερίδας θα εκδικαστεί αύριο Πέμπτη στο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

