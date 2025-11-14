Ανδρουλάκης: «Οι επιλογές σας δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες, απελπισία και απογοήτευση»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η δευτερολογία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη συζήτηση που προκάλεσε ο ίδιος με τον πρωθυπουργό για το θέμα της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους.

«Ο πρωθυπουργός μας είπε ότι δεν έπρεπε να ψηφίσουμε τα μέτρα που προτείνει η ΝΔ επειδή το ΠΑΣΟΚ προτείνει διαφορετικά μέτρα. Δεν καταλαβαίνω που είναι το παράλογο, ψηφίζουμε όποιο μέτρο θεωρούμε καλό, αλλά όταν γίνουμε κυβέρνηση προφανώς και θα πάρουμε πιο δίκαια μέτρα», είπε ξεκινώντας τη δευτερολογία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ «κατηγόρησε για τις μεγάλες διαφορές στις τιμές από το χωράφι στο ράφι».

Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση ότι επιμένει να συγκρίνει τον πληθωρισμό της χώρας με αυτόν των χωρών της Ευρώπης και όχι της ευρωζώνης, σημειώνοντας ότι αυτό γίνεται επίτηδες για να μην αναδεικνύεται το ότι η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο πληθωρισμό.

«Μας πέρασε μέχρι και Ουγγαρία», τόνισε ο κ. Ανδρολάκης αναφερόμενος στην έρευνα της Eurostat που κατέληξε στο ότι έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο μισθό.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε ξανά στα πρακτικά της Βουλής την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εθνικής Αρχής Καταναλωτή.

Αναφερόμενος στις φοροελαφρύνσεις, είπε ότι δεν άλλαξε τίποτα «στην άρρωστη σχέση» μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων, ενώ είπε ότι τα 3 εκατ. των φτωχότερων πολιτών δε θα δουν καμία ελάφρυνση.

«Όλες σας οι επιλογές δημιουργούν νέες κοινωνικές ανισότητες, απελπισία και απογοήτευση», είπε κλείνοντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, λίγο πριν κατεβεί από το βήμα, ο κ. Ανδρουλάκης άρχισε να αναφέρεται στα πρόστιμα που μπαίνουν για λόγους αισχροκέδρειας, ωστόσο λίγο πριν ολοκλρώσει τη φράση του ενεργοποιήθηκε ο «κόφτης» και το μικρόφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έκλεισε. «Χρειάζονται αρχές που λειτουργούν και βάζουν πρόστιμα. Πόσα πρόστιμα έχετε βάλει και πόσα έχετε εισπράξει;», πρόλαβε να πει ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν διακοπεί απότομα το τέλος της ομιλίας του.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση που ολοκληρώθηκε με τη δευτερολογία του πρωθυπουργού διήρκεσε 55 λεπτά χάρη στην εφαρμογή του «κόφτη», με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να τονίζει ότι αντίστοιχες τέτοιες διαδικασίες κατά μέσο όρο στο παρελθόν διαρκούσαν 1,5 ώρα.

