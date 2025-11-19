Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, τα χυδαία τρολ του διαδικτύου και ο στενός κορσές του Νίκου

Γράψε κι εσύ ένα βιβλίο, μπορείς

Δεν είναι μόνο το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που έχει ανάψει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός δημιουργεί συγγραφική μόδα καθώς όπως μαθαίνω και άλλοι (πρώην) πολιτικοί ετοιμάζονται να γράψουν τη δική τους εκδοχή για διάφορα γεγονότα.

Για παράδειγμα η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊλή αποκάλυψε ότι θα γράψει όλο το παρασκήνιο για την διαβόητη υπόθεση του Qatargate εις την οποία ενεπλάκη η ίδια και ο σύντροφός της. Με ενδιαφέρον περιμένω τις αντιδράσεις των πρώην συντρόφων της μέσα από τη Χαριλάου Τρικούπη και ιδιαίτερα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον οποίο υπήρξαν συνάδελφοι στις Βρυξέλλες...

Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής

Πυρετός στην Πειραιώς για τις γαλάζιες κάλπες που στήνονται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου για την ανάδειξη των νέων προέδρων των τοπικών οργανώσεων του κόμματος (ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ), αλλά και τους 1.000 συνέδρους που θα συμμετάσχουν τον ερχόμενο Μάρτιο στο συνέδριο της ΝΔ, το οποίο θα έχει αμιγώς προεκλογικά χαρακτηριστικά. Οι μεγάλοι παίκτες της ΝΔ έχουν πέσει με τα μούτρα να φτιάξουν τις δικές τους ομάδες επιρροής στις τοπικές οργανώσεις και να βοηθηθούν στη συνέχεια ως υποψήφιοι βουλευτές στις περιφέρειες που θα κατέβουν. Μιλάμε για ισορροπίες του τρόμου... Κύριος στόχος του Μαξίμου είναι να επικρατήσουν οι προεδρικοί, καθώς από τις κάλπες αυτές θα προκύψουν οι 1.000 αιρετοί σύνεδροι που μαζί με τους 3.000 ex officio θα κληθούν να εκλέξουν τα 150 αιρετά μέλη της νέας Πολιτικής Επιτροπής (ex officio προέρχονται άλλα 350 μέλη). Δραματικές αλλαγές δεν βλέπω στον ορίζοντα. Σμυρλής, Νέζης, Σκρέκας, Κονταδάκης, Μαρινάκης έχουν σηκώσει τα μανίκια προκειμένου η συμμετοχή να ξεπεράσει κατά πολύ τους 100.000 και να μην δημιουργηθούν ευτράπελα στις διαδικασίες των ψηφοφόρων.

Ο πρόεδρος ανησυχεί... για τριπλές κάλπες

Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε αν οι ανησυχίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας περί μη αυτοδυναμίας και περί έλλειψης συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων είναι μόνο δικές του ή αν τις ασπάζεται και το Μαξίμου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βήματος ο κ. Τασούλας βλέπει ακυβερνησία για το 2027 η οποία θα σκάσει στα χέρια του και θα κλονίσει και τη θητεία του, αλλά και την προεδρία που πρέπει να αναλάβει η Ελλάδα στην Ε.Ε. Και όπως βλέπει μπορεί να μην φτάνουν ούτε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις! Με ανησυχίες βέβαια δεν λύνονται τα προβλήματα. Στο Μαξίμου πάντως έχουν μια ηρεμία επί του παρόντος. Δεν γνωρίζω από πού πηγάζει αλλά δεν βλέπω να τους έχουν ζώσει τα φίδια...

Ο στενός κορσές του Νίκου

Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αλλά οι πρώην Συριζαίοι έχουν γίνει στενός κορσές στον πρόεδρο Νίκο και προσπαθούν να τον φέρουν στο... τραπέζι του διαλόγου με τον Τσίπρα. Δεν είναι μόνο η προχθεσινή δήλωση της Ράνιας Θρασκιά ότι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη πρέπει να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με το στρατόπεδο της οδού Αμαλίας. Πριν από μερικές ημέρες ο ναύαρχος Αποστολάκης, ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ και επιστήθιος φίλος του πρώην πρωθυπουργού βρέθηκε σε κομματική σύσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη και κάθισε δίπλα στον Ανδρουλάκη κάνοντας τους πράσινους να αναρωτιούνται τι δουλειά έχει ο ναύαρχος δίπλα στον πρόεδρο! Κι όλα αυτά την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να λανσάρει την αυτονομία του κόμματος στις επικείμενες κάλπες... OMG. Δίκοπο μαχαίρι είναι αυτοί της... Προοδευτικής Συμμαχίας.

Τα χυδαία τρολ του διαδικτύου

Τα τρολ του διαδικτύου που εμφάνιζαν φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον εγκέφαλο της συμμορίας των καζίνο, τρέχουν τώρα να σβήνουν τις αναρτήσεις, αφού όπως αποδείχθηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν αποτέλεσμα μοντάζ. Fake δηλαδή. Επειδή όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ο σημερινός διοικητής του Ασκληπιείου νοσοκομείου, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, αποκάλυψε οτι στο πραγματικό στιγμιότυπο απεικονίζεται ο κ. Μητσοτάκης με τον ίδιο και τον Δημήτρη Παπαγγελοπουλο, στέλεχος της ΝΔ στο γραφείο του, στα κεντρικά του κόμματος, το βράδυ της 7ης Ιουλίου 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Σβήνουν τώρα τα τρολάκια και ορισμένοι... αποκαλυπτικοί δημοσιογράφοι που έσπευσαν να υιοθετήσουν την fake φωτογραφία με χυδαίους χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυπουργού.

Κουίζ

Για ποιον δεξιό παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει βουίξει ο τόπος ότι έδωσε 130.000 ευρώ για να φτιάξει ένα λογότυπο για την περιοχή του; Βρε στο ChatGPT να το ζητούσε, τζάμπα θα του το έφτιαχνε! Και μετά κλαίγονται οι κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι δεν έχουν λεφτά και ότι τους έχει εγκαταλείψει η κεντρική κυβέρνηση... Φτώχεια καταραμένη!

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η Euronext - Αποδοχή δημόσιας πρότασης στο 73%

Στα χρηματιστηριακά πηγαδάκια οι συζητήσεις έχουν πάρει φωτιά στον απόηχο των πληροφοριών ότι η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ προσεγγίζει το 73%, ξεπερνώντας με άνεση το όριο του 50%+1 μετοχής. Οι απόψεις που ακούγονται διίστανται. Οι υποστηρικτές της κίνησης εκτιμούν ότι μια επιτυχημένη εξαγορά από την Euronext μπορεί να επιταχύνει την ένταξη της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές. Οι επικριτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι το όφελος δεν είναι αυτόματο και ότι πολλοί λεπτομερείς όροι και συνέπειες παραμένουν προς διερεύνηση. Στις πρώτες αντιδράσεις των φορέων της αγοράς — χρηματιστηριακές εταιρείες, ΑΕΠΕΥ και ΑΕΕΔ — υπάρχει συμφωνία στην αρχή: κάποια στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο όφειλε να ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο, διεθνές οικοσύστημα. Ταυτόχρονα όμως επισημαίνουν δεκάδες πρακτικά ερωτήματα: ρυθμιστικές επιπτώσεις, τεχνικές προσαρμογές, κόστος μετάβασης και αλλαγές στη διάρθρωση των προϊόντων και υπηρεσιών. Χρηματιστηριακοί παράγοντες σημειώνουν ότι η επόμενη φάση πρέπει να περιλαμβάνει εκτεταμένες συζητήσεις με την Euronext για τον οδικό χάρτη ενσωμάτωσης. Κάθε χρηματιστηριακή θα κληθεί να επανεκτιμήσει την προσφερόμενη γκάμα υπηρεσιών — ποιες θα ενισχύσει, ποιες θα αναδιαρθρώσει ή ακόμη και από ποιες θα αποχωρήσει — ανάλογα με το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί.

«Σφίγγα» ο Στάσσης

Στο Λονδίνο βρίσκεται από χθες η διοικητική ομάδα της ΔΕΗ, μαζί με τη δημοσιογραφική αποστολή που θα καλύψει τα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και ό,τι θα ειπωθεί κατά την Capital Markets Day της εταιρείας. Όπως ο ισχυρός άνδρας της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, αποδείχθηκε «σφίγγα» και δεν έβγαλε κουβέντα στα πηγαδάκια που στήθηκαν στο αεροδρόμιο. Τι και αν ρωτήθηκε επίμονα για τα σχέδια της εταιρείας, την αγορά, τις επιχειρηματικές εξελίξεις. Οι επίμονοι ενδιαφερόμενοι δεν πήραν απάντηση, καθώς ο κ. Στάσσης τους παρέπεμπε στις επίσημες ανακοινώσεις, όπου και θα αναλυθούν στο διεθνές επενδυτικό κοινό το επικαιροποιημένο πλάνο και οι προοπτικές της ΔΕΗ.

Ο κακός χαμός στα Public

Έχουν περάσει περίπου πέντε μήνες από την αλλαγή διοίκησης στα Public και αυτό που ακούγεται πολύ έντονα προς τα έξω, είναι ότι υπάρχει πολλή… ένταση (για να το πούμε ευγενικά). Σε σημείο που να ακούγονται διαρκώς φωνές τόσο στους ορόφους του κτιρίου που είναι η έδρα των Public όσο και στα καταστήματα της εταιρείας. Και κυκλοφορούν πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες που δείχνουν ότι το κλίμα είναι δύσκολο και ενίοτε οι αποφάσεις λαμβάνονται «εν θερμώ» με θύματα συχνά τους εργαζόμενους. Το στοίχημα της επαναφοράς στην κερδοφορία δεν είναι εύκολο και μην ξεχνάμε ότι ελάχιστες χρονιές στην 20ετή ιστορία τους τα Public είχαν θετικό πρόσημο στο bottom line.