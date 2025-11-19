Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, τα χυδαία τρολ του διαδικτύου και ο στενός κορσές του Νίκου

Οι Κομισάριοι έρχονται και θέτουν την ατζέντα της εβδομάδας

Newsbomb

Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, τα χυδαία τρολ του διαδικτύου και ο στενός κορσές του Νίκου
ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γράψε κι εσύ ένα βιβλίο, μπορείς

Δεν είναι μόνο το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που έχει ανάψει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός δημιουργεί συγγραφική μόδα καθώς όπως μαθαίνω και άλλοι (πρώην) πολιτικοί ετοιμάζονται να γράψουν τη δική τους εκδοχή για διάφορα γεγονότα.

Για παράδειγμα η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊλή αποκάλυψε ότι θα γράψει όλο το παρασκήνιο για την διαβόητη υπόθεση του Qatargate εις την οποία ενεπλάκη η ίδια και ο σύντροφός της. Με ενδιαφέρον περιμένω τις αντιδράσεις των πρώην συντρόφων της μέσα από τη Χαριλάου Τρικούπη και ιδιαίτερα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον οποίο υπήρξαν συνάδελφοι στις Βρυξέλλες...

Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής

Πυρετός στην Πειραιώς για τις γαλάζιες κάλπες που στήνονται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου για την ανάδειξη των νέων προέδρων των τοπικών οργανώσεων του κόμματος (ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ), αλλά και τους 1.000 συνέδρους που θα συμμετάσχουν τον ερχόμενο Μάρτιο στο συνέδριο της ΝΔ, το οποίο θα έχει αμιγώς προεκλογικά χαρακτηριστικά. Οι μεγάλοι παίκτες της ΝΔ έχουν πέσει με τα μούτρα να φτιάξουν τις δικές τους ομάδες επιρροής στις τοπικές οργανώσεις και να βοηθηθούν στη συνέχεια ως υποψήφιοι βουλευτές στις περιφέρειες που θα κατέβουν. Μιλάμε για ισορροπίες του τρόμου... Κύριος στόχος του Μαξίμου είναι να επικρατήσουν οι προεδρικοί, καθώς από τις κάλπες αυτές θα προκύψουν οι 1.000 αιρετοί σύνεδροι που μαζί με τους 3.000 ex officio θα κληθούν να εκλέξουν τα 150 αιρετά μέλη της νέας Πολιτικής Επιτροπής (ex officio προέρχονται άλλα 350 μέλη). Δραματικές αλλαγές δεν βλέπω στον ορίζοντα. Σμυρλής, Νέζης, Σκρέκας, Κονταδάκης, Μαρινάκης έχουν σηκώσει τα μανίκια προκειμένου η συμμετοχή να ξεπεράσει κατά πολύ τους 100.000 και να μην δημιουργηθούν ευτράπελα στις διαδικασίες των ψηφοφόρων.

Ο πρόεδρος ανησυχεί... για τριπλές κάλπες

Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε αν οι ανησυχίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας περί μη αυτοδυναμίας και περί έλλειψης συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων είναι μόνο δικές του ή αν τις ασπάζεται και το Μαξίμου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βήματος ο κ. Τασούλας βλέπει ακυβερνησία για το 2027 η οποία θα σκάσει στα χέρια του και θα κλονίσει και τη θητεία του, αλλά και την προεδρία που πρέπει να αναλάβει η Ελλάδα στην Ε.Ε. Και όπως βλέπει μπορεί να μην φτάνουν ούτε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις! Με ανησυχίες βέβαια δεν λύνονται τα προβλήματα. Στο Μαξίμου πάντως έχουν μια ηρεμία επί του παρόντος. Δεν γνωρίζω από πού πηγάζει αλλά δεν βλέπω να τους έχουν ζώσει τα φίδια...

Ο στενός κορσές του Νίκου

Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αλλά οι πρώην Συριζαίοι έχουν γίνει στενός κορσές στον πρόεδρο Νίκο και προσπαθούν να τον φέρουν στο... τραπέζι του διαλόγου με τον Τσίπρα. Δεν είναι μόνο η προχθεσινή δήλωση της Ράνιας Θρασκιά ότι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη πρέπει να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με το στρατόπεδο της οδού Αμαλίας. Πριν από μερικές ημέρες ο ναύαρχος Αποστολάκης, ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ και επιστήθιος φίλος του πρώην πρωθυπουργού βρέθηκε σε κομματική σύσκεψη του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη και κάθισε δίπλα στον Ανδρουλάκη κάνοντας τους πράσινους να αναρωτιούνται τι δουλειά έχει ο ναύαρχος δίπλα στον πρόεδρο! Κι όλα αυτά την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να λανσάρει την αυτονομία του κόμματος στις επικείμενες κάλπες... OMG. Δίκοπο μαχαίρι είναι αυτοί της... Προοδευτικής Συμμαχίας.

Τα χυδαία τρολ του διαδικτύου

Τα τρολ του διαδικτύου που εμφάνιζαν φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον εγκέφαλο της συμμορίας των καζίνο, τρέχουν τώρα να σβήνουν τις αναρτήσεις, αφού όπως αποδείχθηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία ήταν αποτέλεσμα μοντάζ. Fake δηλαδή. Επειδή όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ο σημερινός διοικητής του Ασκληπιείου νοσοκομείου, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, αποκάλυψε οτι στο πραγματικό στιγμιότυπο απεικονίζεται ο κ. Μητσοτάκης με τον ίδιο και τον Δημήτρη Παπαγγελοπουλο, στέλεχος της ΝΔ στο γραφείο του, στα κεντρικά του κόμματος, το βράδυ της 7ης Ιουλίου 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Σβήνουν τώρα τα τρολάκια και ορισμένοι... αποκαλυπτικοί δημοσιογράφοι που έσπευσαν να υιοθετήσουν την fake φωτογραφία με χυδαίους χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυπουργού.

Κουίζ

Για ποιον δεξιό παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει βουίξει ο τόπος ότι έδωσε 130.000 ευρώ για να φτιάξει ένα λογότυπο για την περιοχή του; Βρε στο ChatGPT να το ζητούσε, τζάμπα θα του το έφτιαχνε! Και μετά κλαίγονται οι κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι δεν έχουν λεφτά και ότι τους έχει εγκαταλείψει η κεντρική κυβέρνηση... Φτώχεια καταραμένη!

Ξεπέρασε τις προσδοκίες η Euronext - Αποδοχή δημόσιας πρότασης στο 73%

Στα χρηματιστηριακά πηγαδάκια οι συζητήσεις έχουν πάρει φωτιά στον απόηχο των πληροφοριών ότι η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ προσεγγίζει το 73%, ξεπερνώντας με άνεση το όριο του 50%+1 μετοχής. Οι απόψεις που ακούγονται διίστανται. Οι υποστηρικτές της κίνησης εκτιμούν ότι μια επιτυχημένη εξαγορά από την Euronext μπορεί να επιταχύνει την ένταξη της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές. Οι επικριτές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι το όφελος δεν είναι αυτόματο και ότι πολλοί λεπτομερείς όροι και συνέπειες παραμένουν προς διερεύνηση. Στις πρώτες αντιδράσεις των φορέων της αγοράς — χρηματιστηριακές εταιρείες, ΑΕΠΕΥ και ΑΕΕΔ — υπάρχει συμφωνία στην αρχή: κάποια στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο όφειλε να ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο, διεθνές οικοσύστημα. Ταυτόχρονα όμως επισημαίνουν δεκάδες πρακτικά ερωτήματα: ρυθμιστικές επιπτώσεις, τεχνικές προσαρμογές, κόστος μετάβασης και αλλαγές στη διάρθρωση των προϊόντων και υπηρεσιών. Χρηματιστηριακοί παράγοντες σημειώνουν ότι η επόμενη φάση πρέπει να περιλαμβάνει εκτεταμένες συζητήσεις με την Euronext για τον οδικό χάρτη ενσωμάτωσης. Κάθε χρηματιστηριακή θα κληθεί να επανεκτιμήσει την προσφερόμενη γκάμα υπηρεσιών — ποιες θα ενισχύσει, ποιες θα αναδιαρθρώσει ή ακόμη και από ποιες θα αποχωρήσει — ανάλογα με το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί.

«Σφίγγα» ο Στάσσης

Στο Λονδίνο βρίσκεται από χθες η διοικητική ομάδα της ΔΕΗ, μαζί με τη δημοσιογραφική αποστολή που θα καλύψει τα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και ό,τι θα ειπωθεί κατά την Capital Markets Day της εταιρείας. Όπως ο ισχυρός άνδρας της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, αποδείχθηκε «σφίγγα» και δεν έβγαλε κουβέντα στα πηγαδάκια που στήθηκαν στο αεροδρόμιο. Τι και αν ρωτήθηκε επίμονα για τα σχέδια της εταιρείας, την αγορά, τις επιχειρηματικές εξελίξεις. Οι επίμονοι ενδιαφερόμενοι δεν πήραν απάντηση, καθώς ο κ. Στάσσης τους παρέπεμπε στις επίσημες ανακοινώσεις, όπου και θα αναλυθούν στο διεθνές επενδυτικό κοινό το επικαιροποιημένο πλάνο και οι προοπτικές της ΔΕΗ.

Ο κακός χαμός στα Public

Έχουν περάσει περίπου πέντε μήνες από την αλλαγή διοίκησης στα Public και αυτό που ακούγεται πολύ έντονα προς τα έξω, είναι ότι υπάρχει πολλή… ένταση (για να το πούμε ευγενικά). Σε σημείο που να ακούγονται διαρκώς φωνές τόσο στους ορόφους του κτιρίου που είναι η έδρα των Public όσο και στα καταστήματα της εταιρείας. Και κυκλοφορούν πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες που δείχνουν ότι το κλίμα είναι δύσκολο και ενίοτε οι αποφάσεις λαμβάνονται «εν θερμώ» με θύματα συχνά τους εργαζόμενους. Το στοίχημα της επαναφοράς στην κερδοφορία δεν είναι εύκολο και μην ξεχνάμε ότι ελάχιστες χρονιές στην 20ετή ιστορία τους τα Public είχαν θετικό πρόσημο στο bottom line.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κουέντιν Ταραντίνο: Αυτοί είναι οι 5 σπουδαιότεροι ηθοποιοί, σύμφωνα με τον θρυλικό σκηνοθέτη

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή, έσβησε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής

07:15WHAT THE FACT

Η πτώση του Ίκαρου: Η φωτογραφία της χρονιάς - Skydiver «βουτά» με θέα τον ήλιο!

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Νοεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, τα χυδαία τρολ του διαδικτύου, ο στενός κορσές του Νίκου, ο παράγοντας και το λογότυπο, «σφίγγα» ο Στάσσης και ο κακός χαμός στα Public

06:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση με ειδικό βάρος από Δούκα στις Βρυξέλλες: «Ο Δήμαρχος δε μένει σιωπηλός»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο ασυνήθιστος και τραγικός θάνατος του σταρ του φιλιππινέζικου κινηματογράφου Φερνάντο Πόε Σίνιορ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η επόμενη ημέρα μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

06:32BOMBER

Μπέρδεψαν τα μπούτια τους οι αριστεροδεξιοί

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή παρέμβαση για το στεγαστικό: Ανακαινίσεις παλαιών ακινήτων και επέκταση του «Σπίτι μου 2»

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ποιος "έκοψε" πάλι το ίντερνετ»; Oι 10 «αόρατοι κολοσσοί» που ελέγχουν τα πάντα και «κουβαλούν» το διαδίκτυο στις υποδομές τους

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «επόμενη ημέρα» μετά τον Ζελένσκι - Οι ολιγάρχες, ο στρατός και το «κόμμα Σόρος»

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» έριχνε τις γροθιές - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο επί 200 μέτρα για να τον χτυπήσει με μανία

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ομολόγησε από τύψεις ο θείος του 3χρονου - «Πέσαμε με τη γουρούνα»

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

06:04ΥΓΕΙΑ

Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Με μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές και σκόνη από την Αφρική η Τετάρτη

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ποιος "έκοψε" πάλι το ίντερνετ»; Oι 10 «αόρατοι κολοσσοί» που ελέγχουν τα πάντα και «κουβαλούν» το διαδίκτυο στις υποδομές τους

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Όσα έγιναν στη λαμπερή δεξίωση στον Λευκό Οίκο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης βάζει τέλος στις δεύτερες και τρίτες κάλπες - Τι είπε για Τραμπ, Τσίπρα και Σαμαρά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «επόμενη ημέρα» μετά τον Ζελένσκι - Οι ολιγάρχες, ο στρατός και το «κόμμα Σόρος»

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:15WHAT THE FACT

Η πτώση του Ίκαρου: Η φωτογραφία της χρονιάς - Skydiver «βουτά» με θέα τον ήλιο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ