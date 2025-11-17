Αιμίλιος Βουγιουκλάκης: Καταγγέλλει fake news κατά του πρωθυπουργού - Δεν είμαι εγώ κατηγορούμενος

Δεν είμαι εγώ αυτός που συνελήφθη για τις απάτες με τις επενδύσεις, πρόκειται για απλή συνωνυμία, διευκρινίζει ο επιχειρηματίας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, αφού φωτογραφίες του κατέκλυσαν το διαδίκτυο.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως «δεξί χέρι» του επικεφαλής της συμμορίας που εξαπατούσε εύπορους επαγγελματίες με το πρόσχημα δήθεν επενδύσεων, στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησαν εικόνες του Αιμίλιου Βουγιουκλάκη, με τη σημείωση πως αυτός είναι ο συλληφθείς, κατηγορούμενος επιχειρηματίας.

Ωστόσο, ο ίδιος με αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, γράφει «απλή συνωνυμία με εμε» καταγγέλλοντας «εξόφθαλμο φωτομοντάζ».

Η ανάρτηση του Αιμίλιου Βουγιουκλάκη:

Με αφορμή την προχθεσινή σύλληψη από την Αστυνομία ενός συνεπώνυμου επιχειρηματία (απλή συνωνυμία με εμε), ορισμένοι «γνωστοί - άγνωστοι» του διαδικτύου έσπευσαν «πρόθυμα» να ανακαλύψουν και να δημοσιοποιήσουν ψευδή φωτογραφία. Συγκεκριμένα, με ένα προϊόν εξόφθαλμου φωτομοντάζ, εμφανίζουν τον συλληφθέντα και κατηγορούμενο, σήμερα, εναγκαλιζόμενο -δήθεν- με τον Πρωθυπουργό, σε παλαιότερη στιγμή.

Την εν λόγω φωτογραφία, μάλιστα, έσπευσε προπαγανδιστικά να την υιοθετήσει και η δημοσιογράφος Κατερίνα Ακριβοπούλου. Ειρήσθω εν παρόδω, επί ημερών Κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, είχαν αποφασίσει να τοποθετήσουν την εν λόγω κυρία ως παρουσιάστρια στη βασική ενημερωτική εκπομπή της Δημόσιας ΕΡΤ, εκτιμώντας, προφανώς, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία της(!).

Επειδή, όμως, το ψέμα (πρέπει να) έχει «κοντά ποδάρια», ανατρέχοντας στο αρχείο μου, βρήκα την πραγματική φωτογραφία: Στη φωτογραφία αυτή -που εύκολα διαπιστώνεται η γνησιότητά της- είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εμένα και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στο γραφείο του, στα κεντρικά της ΝΔ, το βράδυ της 7ης Ιουλίου 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Να το θυμόμαστε πάντα, ιδίως την σημερινή ημέρα: Η έγκυρη ενημέρωση δεν είναι εύηχο σύνθημα. Είναι θεμέλιο και προϋπόθεση Δημοκρατίας.

https://www.instagram.com/p/DRKSLhiiMUs/

Διαβάστε επίσης