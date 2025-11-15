Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους - Νέες αποκαλύψεις «φωτιά»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για το κύκλωμα με τις ψεύτικες επενδύσεις που παραπλανούσε εύρωστους επαγγελματίες αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά.

Αρχηγός του κυκλώματος ήταν πρώην - συνταξιούχος - αστυνομικός, ο οποίος στο παρελθόν απασχόλησε με ανάλογες υποθέσεις, ενώ «δεξί του χέρι» ήταν γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων σπα, ο οποίος εμφανιζόταν ως διευθυντής γνωστού Καζίνο.

Μιλώντας στο Mega, θύμα του επιχειρηματία που τον προσέγγισε για να γίνει επενδυτής, αποκάλυψε: «Με προσέγγισε ένας εδώ από την πόλη που ζω και εργάζομαι έτσι ώστε να πάμε στο ξενοδοχείο, στον άνθρωπο τον συγκεκριμένο, σαν επενδυτής. Να επενδύσω και εγώ κάποια χρήματα έτσι ώστε να έχω μία απόδοση 20%. Έτσι όπως έγινε, πήγαμε στο ξενοδοχείο, στη σουίτα, και μετά από κάποιες συζητήσεις αποφάσισα και εγώ να του πάω 50.000€ έτσι ώστε να γίνω επενδυτής. Μετά από έναν μήνα με κάλεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μου έδωσε τα χρήματα αυτά που είχαμε συμφωνήσει και στην πορεία μετά από αυτά τα χρήματα που μου έδωσε ήτανε πολύ πιεστικός έτσι ώστε να πάω και άλλα χρήματα που φυσικά αρνήθηκα γιατί υποψιάστηκα κάποια πράγματα».

«Τα χρήματα που μου εμφάνισαν για να υποψιαστώ ότι υπάρχει άνεση χρηματική για να με δελεάσουν, ήταν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που το είδα πάνω σε ένα τραπέζι. Δεσμίδες με πάρα πολλά χρήματα. Την στιγμή που πήγα να πάρω το χρηματικό ποσό που είχαμε συμφωνήσει με τον … στη σουίτα, ήταν σε ένα τραπέζι ένα "βουνό" από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα. Την κουβέρτα κάποια στιγμή την άνοιξαν έτσι ώστε να δω τα χρήματα. Από το "βουνό" μου δώσανε τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει. Τον επόμενο μήνα ενώ ήταν να πάρω πάλι χρήματα, μου είπανε ότι δεν υπάρχουν και θα πρέπει να κάνω υπομονή και θα επικοινωνήσουμε», πρόσθεσε το θύμα μιλώντας στο Mega.

Έτερο θύμα της συμμορίας αποκαλύπτει: «Αυτούς μου τους γνώρισε ένας φίλος μου και μάλιστα μου είπε "πρόσεχε με αυτούς". Μου λένε ότι ήταν νταραβεριτζήδες στο καζίνο στο Λουτράκι και ότι το Λουτράκι κάτω στο καζίνο έχει απόθεμα από πελάτες που έχουν χάσει κτλ. αρκετές λίρες. Και λέει επειδή έχουμε σχέση με το καζίνο κτλ. να μου δώσουν να πάρω λίρες σε καλύτερη τιμή».

«Δίνουμε λοιπόν ραντεβού και μου λένε προτού μας δώσεις τα χρήματα θα σου δώσουμε μία επιταγή από το καζίνο για να είσαι σίγουρος. Πραγματικά δίνουμε το ραντεβού το ΣΚ, μου δίνουν την επιταγή, τους δίνω τα χρήματα και μου λένε ραντεβού στις 12.00. Στο ξενοδοχείο έγιναν όλα αυτά», προσθέτει.

«Πάω πάνω στον 4ο όροφο και μου λένε δυστυχώς για γραφειοκρατικούς λόγους δεν μπορέσαμε να πάρουμε λίρες, γι’ αυτό πάρε τα χρήματά σου πίσω. Μετά με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο, μετά από καμία εβδομάδα, μου λένε τώρα είμαστε ΟΚ, αλλά φέρε μας περισσότερα λεφτά. Έχοντας λοιπόν υπόψιν μου ότι μου έχουν επιστρέψει τα χρήματα πίσω, λέω ΟΚ. Ξαναπάω λοιπόν, μου ξαναδίνουν επιταγή, του καζίνο, δηλαδή υποτίθεται ότι η διεύθυνση του καζίνο μου έδινε την επιταγή. Εμφανίζεται ο (υπαρχηγός), μου λέει δώσε μου την επιταγή, την παίρνει, φεύγει και σε δύο λεπτά εμφανίζεται με μία καφέ τσάντα που τους είχα δώσει εγώ τα χρήματα. Και εκεί που πάει να μου δώσει την τσάντα, υποτίθεται με λίρες μέσα, ανοίγει μία πόρτα και εμφανίζονται 4 αστυνομικοί. Και λέει "παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχουμε την τσάντα", περνάνε στον (υπαρχηγό) χειροπέδες, εγώ καθόμουν εκεί κοιτούσα. Κανονικά έπρεπε να συλλάβουν και εμένα. Είχα δώσει πολλή εμπιστοσύνη στον έναν από τους δύο, στον αρχηγό που είναι και πρώην αστυνομικός. Παρκάρουμε κάπου, εμφανίζεται ένας τύπος με μία μηχανή, μου δίνει ένα τσαντάκι, πραγματικά μέσα είχε πολλά λεφτά. Του δίνει την επιταγή, του δίνει και τις λίρες (ο αρχηγός), σε πέντε λεπτά λέει θα επιστρέψω, πάω να τις ελέγξω. Επιστρέφει, πετάει ένα πουγκί διαφανές, μέσα στο αυτοκίνητο, "απατεώνες" λέει. Όταν πέταξε αυτό το πουγκί το διαφανές, εγώ χωρίς καν να τις πιάσω κατάλαβα ότι είναι ψεύτικες και βγαίνω κατευθείαν έξω από το αυτοκίνητο να πάω να τον πιάσω, αλλά αυτός ήταν με τη μηχανή και δυστυχώς εξαφανίστηκε», αποκάλυψε θύμα του κυκλώματος.

