Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους - Νέες αποκαλύψεις «φωτιά»

Νέα στοιχεία για την δράση του κυκλώματος «επενδύσεων» 

Newsbomb

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους - Νέες αποκαλύψεις «φωτιά»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για το κύκλωμα με τις ψεύτικες επενδύσεις που παραπλανούσε εύρωστους επαγγελματίες αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά.

Αρχηγός του κυκλώματος ήταν πρώην - συνταξιούχος - αστυνομικός, ο οποίος στο παρελθόν απασχόλησε με ανάλογες υποθέσεις, ενώ «δεξί του χέρι» ήταν γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων σπα, ο οποίος εμφανιζόταν ως διευθυντής γνωστού Καζίνο.

Μιλώντας στο Mega, θύμα του επιχειρηματία που τον προσέγγισε για να γίνει επενδυτής, αποκάλυψε: «Με προσέγγισε ένας εδώ από την πόλη που ζω και εργάζομαι έτσι ώστε να πάμε στο ξενοδοχείο, στον άνθρωπο τον συγκεκριμένο, σαν επενδυτής. Να επενδύσω και εγώ κάποια χρήματα έτσι ώστε να έχω μία απόδοση 20%. Έτσι όπως έγινε, πήγαμε στο ξενοδοχείο, στη σουίτα, και μετά από κάποιες συζητήσεις αποφάσισα και εγώ να του πάω 50.000€ έτσι ώστε να γίνω επενδυτής. Μετά από έναν μήνα με κάλεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μου έδωσε τα χρήματα αυτά που είχαμε συμφωνήσει και στην πορεία μετά από αυτά τα χρήματα που μου έδωσε ήτανε πολύ πιεστικός έτσι ώστε να πάω και άλλα χρήματα που φυσικά αρνήθηκα γιατί υποψιάστηκα κάποια πράγματα».

«Τα χρήματα που μου εμφάνισαν για να υποψιαστώ ότι υπάρχει άνεση χρηματική για να με δελεάσουν, ήταν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που το είδα πάνω σε ένα τραπέζι. Δεσμίδες με πάρα πολλά χρήματα. Την στιγμή που πήγα να πάρω το χρηματικό ποσό που είχαμε συμφωνήσει με τον … στη σουίτα, ήταν σε ένα τραπέζι ένα "βουνό" από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα. Την κουβέρτα κάποια στιγμή την άνοιξαν έτσι ώστε να δω τα χρήματα. Από το "βουνό" μου δώσανε τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει. Τον επόμενο μήνα ενώ ήταν να πάρω πάλι χρήματα, μου είπανε ότι δεν υπάρχουν και θα πρέπει να κάνω υπομονή και θα επικοινωνήσουμε», πρόσθεσε το θύμα μιλώντας στο Mega.

Έτερο θύμα της συμμορίας αποκαλύπτει: «Αυτούς μου τους γνώρισε ένας φίλος μου και μάλιστα μου είπε "πρόσεχε με αυτούς". Μου λένε ότι ήταν νταραβεριτζήδες στο καζίνο στο Λουτράκι και ότι το Λουτράκι κάτω στο καζίνο έχει απόθεμα από πελάτες που έχουν χάσει κτλ. αρκετές λίρες. Και λέει επειδή έχουμε σχέση με το καζίνο κτλ. να μου δώσουν να πάρω λίρες σε καλύτερη τιμή».

«Δίνουμε λοιπόν ραντεβού και μου λένε προτού μας δώσεις τα χρήματα θα σου δώσουμε μία επιταγή από το καζίνο για να είσαι σίγουρος. Πραγματικά δίνουμε το ραντεβού το ΣΚ, μου δίνουν την επιταγή, τους δίνω τα χρήματα και μου λένε ραντεβού στις 12.00. Στο ξενοδοχείο έγιναν όλα αυτά», προσθέτει.

«Πάω πάνω στον 4ο όροφο και μου λένε δυστυχώς για γραφειοκρατικούς λόγους δεν μπορέσαμε να πάρουμε λίρες, γι’ αυτό πάρε τα χρήματά σου πίσω. Μετά με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο, μετά από καμία εβδομάδα, μου λένε τώρα είμαστε ΟΚ, αλλά φέρε μας περισσότερα λεφτά. Έχοντας λοιπόν υπόψιν μου ότι μου έχουν επιστρέψει τα χρήματα πίσω, λέω ΟΚ. Ξαναπάω λοιπόν, μου ξαναδίνουν επιταγή, του καζίνο, δηλαδή υποτίθεται ότι η διεύθυνση του καζίνο μου έδινε την επιταγή. Εμφανίζεται ο (υπαρχηγός), μου λέει δώσε μου την επιταγή, την παίρνει, φεύγει και σε δύο λεπτά εμφανίζεται με μία καφέ τσάντα που τους είχα δώσει εγώ τα χρήματα. Και εκεί που πάει να μου δώσει την τσάντα, υποτίθεται με λίρες μέσα, ανοίγει μία πόρτα και εμφανίζονται 4 αστυνομικοί. Και λέει "παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχουμε την τσάντα", περνάνε στον (υπαρχηγό) χειροπέδες, εγώ καθόμουν εκεί κοιτούσα. Κανονικά έπρεπε να συλλάβουν και εμένα. Είχα δώσει πολλή εμπιστοσύνη στον έναν από τους δύο, στον αρχηγό που είναι και πρώην αστυνομικός. Παρκάρουμε κάπου, εμφανίζεται ένας τύπος με μία μηχανή, μου δίνει ένα τσαντάκι, πραγματικά μέσα είχε πολλά λεφτά. Του δίνει την επιταγή, του δίνει και τις λίρες (ο αρχηγός), σε πέντε λεπτά λέει θα επιστρέψω, πάω να τις ελέγξω. Επιστρέφει, πετάει ένα πουγκί διαφανές, μέσα στο αυτοκίνητο, "απατεώνες" λέει. Όταν πέταξε αυτό το πουγκί το διαφανές, εγώ χωρίς καν να τις πιάσω κατάλαβα ότι είναι ψεύτικες και βγαίνω κατευθείαν έξω από το αυτοκίνητο να πάω να τον πιάσω, αλλά αυτός ήταν με τη μηχανή και δυστυχώς εξαφανίστηκε», αποκάλυψε θύμα του κυκλώματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:46ΕΛΛΑΔΑ

Βελεστίνο: Ανατροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στην παλιά Εθνική Οδό - 10 τραυματίες

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: «Πάω και βλέπω "βουνό" από δεσμίδες με 50ευρα» - Νέες αποκαλύψεις «φωτιά» από θύματα του επιχειρηματία

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το δόγμα ασφαλείας της -Τα τρία χρυσά κλειδιά - Τα νέα Sykes-Picot

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εξάρα η Νίκη Βόλου, «διπλό» η Αναγέννηση Καρδίτσας

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2025: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα - Πότε λήγει η διορία

17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος

17:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το κονάκι των Μπενιζέλων: Το μοναδικό σωζόμενο σπίτι της Οθωμανικής Αθήνας αποκαλύπτει τη ζωή των αρχόντων

17:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο Γυναικών: Πιάστηκαν στα χέρια παίκτριες ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

16:54LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Οι τρυφερές ευχές για την ονομαστική εορτή του Φίλιππου Τσαγκρίδη - «Τους φίλους μας που αγαπάμε τους γιορτάζουμε πάντα»

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Επιστρέφει στην Αίγυπτο την προτομή του Τούθμωση Γ' - Ηλικίας 3.500 ετών

16:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος έπεσε κάτω από 0° C το Σάββατο (15/11)

16:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Μειώνονται οι δασμοί: Ο Τραμπ κάνει πίσω για κρέας, καφέ, ντομάτες και εξωτικά φρούτα

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε τρία άτομα για έξι κλοπές σε Κιλκίς και Σέρρες

16:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Το poster του Φαρίντ στον Ταβάρες η κορυφαία φάση της αγωνιστικής

15:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολυμελή εγκληματική οργάνωση με λεία πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. - 45 συλλήψεις - Το modus operandi

15:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1: Η «Ένωση» πήρε με ανατροπή το αθηναϊκό ντέρμπι της Women’s Football League

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ - Απειλούσε τους αστυνομικούς

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης «Guardian» ανίχνευσε τσουνάμι από το διάστημα

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Η Καλαμάτα συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της προς τη «μεγάλη» κατηγορία!

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ανήλικων κοριτσιών σε πάρκο της Θεσσαλονίκης - Σε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:46ΕΛΛΑΔΑ

Βελεστίνο: Ανατροπή λεωφορείου με 40 επιβάτες στην παλιά Εθνική Οδό - 10 τραυματίες

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστή δημοσιογράφος συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ - Απειλούσε τους αστυνομικούς

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά επεισόδια στο Πολυτεχνείο - Ξυλοδαρμοί και ζημιές μέσα στο κτίριο - Βίντεο

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτίκας για την απάτη με τις «επενδύσεις» και τον Παντελή Παντελίδη: Του «έφαγαν» 250.000 ευρώ σε στημένο τραπέζι - «Έστησαν» ακόμη και ψεύτικη σύλληψη μπροστά σε χρυσοχόο

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Εντοπίστηκαν από τις κάμερες

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Τσάντες γεμάτες μετρητά και χρυσή τουαλέτα: Σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την κυβέρνηση Ζελένσκι - «Πώς οι φίλοι του προέδρου λήστεψαν τη χώρα εν καιρώ πολέμου»

16:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Μειώνονται οι δασμοί: Ο Τραμπ κάνει πίσω για κρέας, καφέ, ντομάτες και εξωτικά φρούτα

17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για όλους 2025: Νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα - Πότε λήγει η διορία

15:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Νεών: Με «οκτάρα» και τρομερό Μύθου πέρασε στην Elite Round των προκριματικών του Euro U19

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Ομάδα κοριτσιών ξυλοκόπησε άγρια 13χρονη για ένα αγόρι – Βίντεο ντοκουμέντο

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το βρέφος που είχε καεί με λάδι έγινε καλά - «Βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του»

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστηκε ο «Δρομέας»: Η ιστορία του εμβληματικού γλυπτού – Δείτε εικόνες

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

15:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολυμελή εγκληματική οργάνωση με λεία πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. - 45 συλλήψεις - Το modus operandi

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «επενδύσεων» σε καζίνο: «Πάω και βλέπω "βουνό" από δεσμίδες με 50ευρα» - Νέες αποκαλύψεις «φωτιά» από θύματα του επιχειρηματία

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άρχισαν οι κλοπές από τα χωράφια με τα ελαιόδεντρα – Πού «χτύπησαν» οι επιτήδειοι

15:04LIFESTYLE

Ο Robbie Williams φοβάται ότι οι ενέσεις αδυνατίσματος σταδιακά «τον τυφλώνουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ