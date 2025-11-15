Συνελήφθη μέλος διεθνούς συμμορίας διαρρηκτών – Είχε εισβάλλει στο σπίτι της εισαγγελέως Τουλουπάκη

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (13), στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ένας 29χρονος υπήκοος Γεωργίας και μέλος διεθνούς συμμορίας που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας.

Εις βάρος του 29χρονου, που ερχόταν από τη Βουδαπέστη, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, με σειρά διαρρήξεων τον Αύγουστο του 2020, μεταξύ αυτών και στην οικία της τέως εισαγγελέως διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη.

Όπως αναφέρεται από την Ελληνική Αστυνομία, από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών / ΥΒΒΕΑ διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω συλληφθείς αποτελούσε μέλος διεθνώς μετακινουμένης εγκληματικής οργάνωσης (mobile organized crime group) που είχε συναποφασίσει τη διάπραξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση και με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος προέβαινε σε κλοπές χωρίς ίχνη παραβίασης από διαμερίσματα κυρίως στο κέντρο της Αθήνας όπως η περιοχή της Ακρόπολης και του Κολωνακίου.

Τα μέλη της ομάδας επέλεγαν τις οικίες με τέτοιο τρόπο ώστε οι διαρρήξεις να τους επιφέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος από πλευράς αξίας κλοπιμαίων.

Παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ιδιοκτητών πριν προχωρήσουν στην τέλεση των κλοπών, ώστε να είναι σε θέση να καταστρώσουν το καλύτερο δυνατό σχέδιο για την επίτευξη του στόχου τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις κλοπών, οι ένοικοι απουσίαζαν. Τα μέλη της σπείρας δεν δίσταζαν μάλιστα να διαπράττουν δύο διαρρήξεις εντός της ίδιας πολυκατοικίας αψηφώντας τους ενδεχόμενους κινδύνους μια τέτοιας συμπεριφοράς. Επιπλέον, ήταν τέτοια η τεχνική τους αρτιότητα ως προς τον τρόπο παραβίασης των κλειδαριών, αφού σε καμία από τις περιπτώσεις των διαρρήξεων που διέπραξαν δεν άφησαν κανένα εμφανές ίχνος παραβίασης.

Όπως διαπιστώθηκε, η δράση της ομάδας εκτεινόταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθ’ ότι από τη συνεργασία της ανωτέρω Υπηρεσίας με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς διωκτικές Αρχές μέσω των επίσημων διαύλων επικοινωνίας της ΔΔΑΣ ο συλληφθείς είχε απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα και στην Αυστρία, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν έγγραφα των Αρχών της Σλοβακίας, η προέλευση των οποίων ερευνάται.