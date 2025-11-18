Η Θρασκιά βάζει φωτιές στο ΠΑΣΟΚ και δίνει «πάσες» στην κυβέρνηση

Νέος γύρος αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ άνοιξε χθες έπειτα από δήλωση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ράνιας Θρασκιά η οποία τόνισε ότι το κόμμα της θα μπορούσε να συζητήσει και με τον Αλέξη Τσίπρα ενόψει των επικείμενων εκλογών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήκωσε αμέσως το... γάντι και επιτέθηκε στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

«Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από "συντρόφους" τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Επισήμανε μάλιστα ότι η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα και προσέθεσε «αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους».

Τέλος ο κ. Μαρινάκης ρωτάει αν όλοι στο ΠΑΣΟΚ είναι σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παρα-υπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια;».

Στο ΠΑΣΟΚ επικράτησε αρχικά αμηχανία για τις δηλώσεις της κυρίας Θρασκιά και στη συνέχεια εκδόθηκε ανακοίνωση εναντίον του κ. Μαρινάκη.

Το ΠΑΣΟΚ, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ευθεία αναφορά στις δηλώσεις της κυρίας Θρασκιά και το περιεχόμενό τους, υποστήριξε ότι ο κ.Μαρινάκης, με το σχόλιό του « έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Με μια Ιθάκη ξεχνιέσαι... Πού να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα!».

Κυβερνητικές πηγές πάντως, σχολίασαν ότι «145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Στο κυβερνητικό επιτελείο πάντως θεωρούν ότι η δήλωση της Ράνιας Θρασκιά δεν ήταν μια... ατυχής στιγμή, αλλά εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει ότι είναι ο «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ».

Η ενδεχόμενη σύμπλευση του ΠΑΣΟΚ με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή επαναφέρει αυτά που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν σενάρια «τερατογένεσης» και τα οποία όπως εκτιμούν στο Μαξίμου θα οδηγήσουν τη χώρα σε βέβαιο πισωγύρισμα.

