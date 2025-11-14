Εύα Καΐλή: «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με απειλούσαν ότι θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια»

Η Έυα Καϊλή, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνέντευξή της στην ιταλική τηλεόραση μίλησε για το Qatargate.

Στην εκπομπή Quarta Repubblica, η Ελληνίδα πρώην ευρωβουλευτής ανέφερε ότι πέρασε τέσσερις μήνες προφυλάκισης, πολλές μέρες απομόνωσης μέσα σε ένα κελί με συνεχώς αναμμένο φως, ενώ βρισκόταν μακριά από τη μόλις 22 μηνών κόρη της. «Με κρατούσαν σε απομόνωση για μέρες, δεν μπορούσα να δω την κόρη μου» και περιέγραψε το δικαστικό σύστημα ως «ανάλγητο και απάνθρωπο», το οποίο, όπως υποστηρίζει, μετέτρεψε μια ακόμη αδιευκρίνιστη υπόθεση σε παγκόσμιο τηλεοπτικό σόου.

Η υπόθεση της, μαζί με αυτή του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζιόρτζι, πρώην βοηθού του ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντζέρι, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σκάνδαλα στις Βρυξέλλες.

Η Καϊλή ανέφερε ότι την απειλούσαν λέγοντας πως «την κόρη μου θα την έπαιρναν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Μου ζήτησαν να δώσω δύο ονόματα των ανωτέρων μου, υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο». Επίσης υποστήριξε πως οι κατηγορίες εναντίον της ήταν κατασκευασμένες «για να πουλάνε τίτλους στα μέσα ενημέρωσης».

https://www.instagram.com/reel/DRAeIE0APsV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατύπωσε μια πολύ σοβαρή κατηγορία: « Υπήρξε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας εντυπωσιασμός γύρω από μια υπόθεση που στην πραγματικότητα δεν είχε καμία βάση, για να τροφοδοτηθούν μεγάλα πρωτοσέλιδα και πρωτοσέλιδα. Αποφάσισαν ποιος θα έπρεπε να είναι ο τίτλος και αναζήτησαν στοιχεία για να δικαιολογήσουν αυτούς τους τίτλους ».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Καϊλή άσκησε κριτική στην κεντροαριστερά, λέγοντας: «έχει επιλεκτική αλληλεγγύη, βασισμένη στην πολιτική ευκολία».

«Το αμάρτημα της Εύας»

Ένα βιβλίο, με τίτλο «Το αμάρτημα της Εύας» («Il peccato di Eva») για την υπόθεση της Εύας Καϊλή έγραψαν δύο Ιταλοί δημοσιογράφοι, η Λουδοβίκα Μπουλιάν και ο Τζουζέπε Γκουαστέλα από την εφημερίδα «Corriere della Sera».

Στο βιβλίο εν είδη μυθιστορήματος, περιγράφεται το λεγόμενο Qatar-gate, η περίπτωση διαφθοράς του Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτή και οι σχέσεις του με αξιωματούχους του Κατάρ, που αποκαλύφθηκε από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η Εύα Καϊλή και σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι, είχαν συλληφθεί, καθώς ο τελευταίος ήταν συνεργάτης του Παντσέρι.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου, είναι «γραμμένο σαν θρίλερ, με γρήγορο ρυθμό και γεμάτο ανατροπές, είναι η απίστευτη ιστορία ενός διεθνούς σκανδάλου. Είναι αδύνατο να βρεθεί μια ιστορία με πρωταγωνιστές τόσο ισχυρούς στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο η συναρπαστική ιστορία της Εύας Καϊλή. Η Ελληνίδα σοσιαλίστρια, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο σύζυγός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, συνεργάτης του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, σε μια ιστορία που συνδυάζει τις ίντριγκες μιας πραγματικής ιστορίας κατασκοπείας, ανάμεσα σε μυστικές υπηρεσίες, διεθνείς λομπίστες, πολιτικούς, επιχειρηματίες, βαλίτσες γεμάτες χρήματα, διαφθορά, ρομαντικές και οικογενειακές σχέσεις».

Το βιβλίο ουσιαστικά «αθωώνει» την Εύα Καϊλή, καθώς οι συγγραφείς ισχυρίζονται πως βρέθηκε μπλεγμένη από στοιχεία που είχαν συλλεχθεί μόνο από μυστικές υπηρεσίες – κάτι που βάσει του ιταλικού δικαίου δεν είναι αρκετό για να στοιχειοθετηθεί υπόθεση. Η ίδια ήταν παρούσα στην παρουσίαση, υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια της κράτησής της εκβιάστηκε να ομολογήσει κάτι που δεν είχε κάνει. Aναφέρθηκε στο παιδί της, λέγοντας πως ελπίζει, μεγαλώνοντας, η κόρη της να μην θυμάται εκείνη την περίοδο, «να θυμάται μόνο πως νικήσαμε», όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρών στην παρουσίαση και ο συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που δήλωσε στα ιταλικά: «Το βιβλίο αντιμετωπίζει με θάρρος και κουράγιο ένα από τα χειρότερα δικαστικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών».

Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή διετέλεσε ευρωβουλευτής από το 2014 και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022, όταν και συνελήφθη με προκαταρκτικές κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται με το σκάνδαλο Qatargate που αφορά υποτιθέμενες επιχειρήσεις επιρροής ξένων κρατών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Διαβάστε επίσης