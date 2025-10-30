«Το αμάρτημα της Εύας»: Βιβλίο Ιταλών δημοσιογράφων «αθωώνει» την Καϊλή για τη διαφθορά

Οι δύο Ιταλοί πιστεύουν πως η Εύα Καϊλή υπήρξε θύμα σκευωρίας - Ελπίζω το παιδί μου να μην θυμάται εκείνη την περίοδο, δήλωσε η ίδια

«Το αμάρτημα της Εύας»: Βιβλίο Ιταλών δημοσιογράφων «αθωώνει» την Καϊλή για τη διαφθορά

Εύα Καϊλή / Φωτογραφία αρχείου

Ένα βιβλίο, με τίτλο «Το αμάρτημα της Εύας» («Il peccato di Eva») για την υπόθεση της Εύας Καϊλή έγραψαν δύο Ιταλοί δημοσιογράφοι, η Λουδοβίκα Μπουλιάν και ο Τζουζέπε Γκουαστέλα από την εφημερίδα «Corriere della Sera».

Στο βιβλίο εν είδη μυθιστορήματος, περιγράφεται το λεγόμενο Qatar-gate, η περίπτωση διαφθοράς του Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτή και οι σχέσεις του με αξιωματούχους του Κατάρ, που αποκαλύφθηκε από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η Εύα Καϊλή και σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι, είχαν συλληφθεί, καθώς ο τελευταίος ήταν συνεργάτης του Παντσέρι.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του βιβλίου, είναι «γραμμένο σαν θρίλερ, με γρήγορο ρυθμό και γεμάτο ανατροπές, είναι η απίστευτη ιστορία ενός διεθνούς σκανδάλου. Είναι αδύνατο να βρεθεί μια ιστορία με πρωταγωνιστές τόσο ισχυρούς στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο η συναρπαστική ιστορία της Εύας Καϊλή. Η Ελληνίδα σοσιαλίστρια, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο σύζυγός της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, συνεργάτης του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, σε μια ιστορία που συνδυάζει τις ίντριγκες μιας πραγματικής ιστορίας κατασκοπείας, ανάμεσα σε μυστικές υπηρεσίες, διεθνείς λομπίστες, πολιτικούς, επιχειρηματίες, βαλίτσες γεμάτες χρήματα, διαφθορά, ρομαντικές και οικογενειακές σχέσεις».

Το βιβλίο ουσιαστικά «αθωώνει» την Εύα Καϊλή, καθώς οι συγγραφείς ισχυρίζονται πως βρέθηκε μπλεγμένη από στοιχεία που είχαν συλλεχθεί μόνο από μυστικές υπηρεσίες – κάτι που βάσει του ιταλικού δικαίου δεν είναι αρκετό για να στοιχειοθετηθεί υπόθεση. Η ίδια ήταν παρούσα στην παρουσίαση, υποστήριξε πως κατά τη διάρκεια της κράτησής της εκβιάστηκε να ομολογήσει κάτι που δεν είχε κάνει. Aναφέρθηκε στο παιδί της, λέγοντας πως ελπίζει, μεγαλώνοντας, η κόρη της να μην θυμάται εκείνη την περίοδο, «να θυμάται μόνο πως νικήσαμε», όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρών στην παρουσίαση και ο συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που δήλωσε στα ιταλικά: «Το βιβλίο αντιμετωπίζει με θάρρος και κουράγιο ένα από τα χειρότερα δικαστικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών».

Υπενθυμίζεται ότι η Εύα Καϊλή διετέλεσε ευρωβουλευτής από το 2014 και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022, όταν και συνελήφθη με προκαταρκτικές κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται με το σκάνδαλο Qatargate που αφορά υποτιθέμενες επιχειρήσεις επιρροής ξένων κρατών στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

