Συνάντηση Μητσοτάκη – Wong: Έχουμε αρχίσει να προσελκύουμε επενδύσεις από τη Σιγκαπούρη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον ομόλογό του της Σιγκαπούρης, Lawrence Wong, ενώ έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Tharman Shanmugaratnam, στο κυβερνητικό συγκρότημα Istana στη Σιγκαπούρη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Wong εξετάστηκαν οι μεγάλες προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η άμυνα και οι ελληνικές εξαγωγές, περιλαμβανομένων των αγροδιατροφικών προϊόντων, ενώ συζητήθηκε ευρύτερα η προοπτική επενδύσεων στην Ελλάδα.

Οι δύο Πρωθυπουργοί συνομίλησαν ακόμη για τη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης και για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνέχιση και την εδραίωση των μεταρρυθμίσεων, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον διττό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόσφατη συμφωνία για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με αμερικανικό LNG κατά την επίσκεψη του Προέδρου Volodymyr Zelenskyy στην Αθήνα.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη κοινές θέσεις των δύο χωρών, όπως η πίστη στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, στο πολυμερές διεθνές σύστημα και στο ελεύθερο εμπόριο.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στην ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ - Σιγκαπούρης, η οποία, ως μέλος της ομάδας ASEAN, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο ομόλογός του από τη Σιγκαπούρη είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είναι πραγματική χαρά να βρίσκομαι εδώ, έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη. Είμαστε και οι δύο ναυτιλιακές χώρες, και δύο χώρες που ενδιαφερόμαστε πολύ για τη διατήρηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες. Για εμάς, έχει πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε και στο ασιατικό κοινό τι έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αρχίσει να προσελκύουμε επενδύσεις και από τη Σιγκαπούρη. Σίγουρα θα θέλαμε να δούμε αυτές τις επενδυτικές ροές να συνεχιστούν και να ενισχυθούν. Επομένως, είναι μια σπουδαία ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ.

*Lawrence Wong:* Και η οικονομία έχει καλή πορεία υπό την ηγεσία σας, βλέπουμε ότι συνεχίζει να απογειώνεται. Και βλέπουμε πολλές νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, λόγω της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και των διαφόρων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης που είναι ήδη σε ισχύ. Μέσω αυτών θέλουμε ενισχύσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις.

Ο Πρωθυπουργός έγινε στη συνέχεια δεκτός από τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης, Tharman Shanmugaratnam, με τον οποίο έγινε ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε επίσης με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας Κωνσταντίνο και με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας.