Άδωνις Γεωργιάδης: «Υπέροχες οι δημοσκοπήσεις, λάθος ο Ανδρουλάκης, μικρό ποσοστό ο Τσίπρας»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις αλλά και για τα θέματα της επικαιρότητας

Μιλώντας στην ΕΡΤ για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τόνισε: «Στην πραγματικότητα, 30%, στα 7 χρόνια διακυβέρνηση, με 16 μονάδες διαφορά από το δεύτερο είναι, ακούστε τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, είναι υπέροχες δημοσκοπήσεις. Δεν είναι καλές, είναι υπέροχες». Εξήγησε πως, παρά τα προβλήματα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο και το τελικό της αποτέλεσμα δεν απέχει από την αυτοδυναμία: «Η αυτοδυναμία σε αυτό το πολιτικό σκηνικό θέλει 37-38%. Αν είσαι στο 30%, 18 μήνες προ των εκλογών δεν είναι και αδύνατο το 38% στις εκλογές. Άρα μια χαρά τις βλέπω».

Σχετικά με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων για τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, επεσήμανε: «Η υγεία είναι πολύ χαμηλά με μεγάλη πτωτική τάση και στις τρεις. Είναι η πρώτη φορά που η υγεία έχει φύγει από το ραντάρ των πρώτων προβλημάτων. Συνήθως η υγεία ήταν αν όχι πρώτη, δεύτερη, τρίτη πάντως».

Αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις του υπουργείου του, σημειώνοντας πως «η δουλειά που κάνουμε με τα ηλεκτρονικά ραντεβού, με τις ανακαινίσεις των νοσοκομείων έχει αρχίσει να αποδίδει». Δήλωσε επίσης: «Όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός. Γι’ αυτό και το σύνθημα, το ΕΣΥ καταρρέει, πια δεν λέγεται. Ούτε καν από την αντιπολίτευση».

Παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια παραμένει κύριο πρόβλημα: «Η ακρίβεια είναι στις δημοσκοπήσεις πρώτο πρόβλημα και δικαίως είναι πρώτο πρόβλημα γιατί είναι πολύ μεγάλη». Ωστόσο, τόνισε ότι παρατηρείται βελτίωση: «Η Ελλάδα στον πίνακα της Eurostat έχει πληθωρισμό στα τρόφιμα πολύ χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου αρχίζει να στρίβει το καράβι», ενώ η αύξηση των εισοδημάτων «πηγαίνει με ταχύτερο ρυθμό από τον πληθωρισμό». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δημιουργία της ενιαίας αρχής ελέγχου αγοράς και υπογράμμισε: «Δεν κρύβει η κυβέρνηση κάτω απ’ το χαλί την ακρίβεια ως πρόβλημα. Δεν το κρύβουμε. Δεν λέμε δεν υπάρχει. Υπάρχει».

«Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει χρώμα»

Σχετικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιπτώσεις στην πολιτική αντιπαράθεση, σχολίασε: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει χρώμα, είναι πιο δομικό πρόβλημα της χώρας και πολύ πιο διαχρονικό». Κριτικάροντας τον κ. Ανδρουλάκη, ανέφερε: «Ο Ανδρουλάκης έχει καταστρέψει την Κρήτη, έχει καταστρέψει τη φήμη της Κρήτης. Έχει στραφεί εναντίον των συμπατριωτών του. Αυτή η στοχοποίηση της Κρήτης πρέπει πια να τελειώσει και σε αυτή την στοχοποίηση της Κρήτης ο Ανδρουλάκης προσωπικά έχει μεγάλη ευθύνη».

Για τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το ποσοστό συμπάθειας στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε: «Δεν συγκεντρώνει ούτε μισή ψήφο. Αυτό είναι βαθμός συμπάθειας. Το 24% είναι πολύ μικρό ποσοστό στην πραγματικότητα. Σημαίνει αντίστροφα ότι έχεις βαθμό αντιπάθειας 76, που είναι τεράστιο».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τη δημοσιότητα που έχει λάβει, δήλωσε: «Εάν η κουβέντα μας είναι εάν κάνει καλή καμπάνια για να πουλήσει αντίτυπα κάνει εξαιρετική δουλειά». Εξήρε τις εκδόσεις Gutenberg, προσθέτοντας: «Εγώ τις εκδόσεις Gutenberg, τις σέβομαι πάρα πολύ, καλά έκανε και πήγε εκεί ο κ. Τσίπρας». Επισήμανε, όμως, ότι «το στοιχείο που πουλάει περισσότερο είναι οι κατηγορίες κατά του Λαφαζάνη, κατά του Ήσυχου, κατά της Βαλαβάνη» και πως «δεν είναι πολύ ενοποιητικό στοιχείο το να κατηγορήσεις πρώην συνεργάτες σου».

Έθεσε ερωτήματα για την αυτοκριτική του κ. Τσίπρα: «Γράφει λοιπόν στο βιβλίο του ότι ο Λαφαζάνης, ο Ήσυχος και η Βαλαβάνη ήταν περίπου UFO. Δηλαδή τι λέει; Ότι πήγαν αυτοί οι κομμουνιστές στο Κρεμλίνο, είδαν τον Μεντβέντεφ, του λέγανε, γεια σου σύντροφε και του κάνανε υποκλίσεις και ο Μεντβέντεφ, που πλέον δεν είναι κομμουνιστής προφανώς, τους έβλεπε σαν να είναι εξωγήινοι και γελούσε. Αυτό λέει περίπου ο Τσίπρας στο βιβλίο του. Βγήκε ο Λαφαζάνης είπε ότι είναι ψεύτης, έχει αρχίσει η μεταξύ τους σύγκρουση. Υπάρχουν όμως δύο μεγάλες απορίες εδώ.

Η πρώτη απορία είναι η εξής, ας υποθέσουμε ότι αυτά που λέει και ο Τσίπρας είναι αληθινά, ότι ο Λαφαζάνης, ο Ήσυχος και η Βαλαβάνη ήταν UFO. Συγγνώμη, υπουργούς ποιος τους έκανε;

Είσαι πρωθυπουργός εν ενεργεία, ο Τσίπρας και τώρα είσαι υποψήφιος πρωθυπουργός, θες να είσαι και αυτό που παρουσιάζεις στην ελληνική κοινή γνώμη είναι ότι έκανες υπουργό Υπερ-υπουργό Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Δημοσίων Έργων, Πολεοδομίας, Ανάπτυξης, Εμπορίου, γιατί ο Λαφαζάνης είχε όλο το χαρτοφυλάκιο που έχει σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο υπ. Ανάπτυξης. Έχεις βάλει ένα UFO να χειρίζεται 10 υπουργεία;

Αυτοκριτική δεν είναι να πεις είχα βάλει υπερ-υπουργό ένα UFO. Αυτοκριτική είναι να πεις πόσο UFO είμαι που έβαζα υπουργούς κάποιον που ήταν UFO. Αυτό είναι αυτοκριτική. Αυτοκριτική δεν είναι να κατηγορείς τους άλλους. Αυτοκριτική είναι να κατηγορήσεις τον εαυτό σου, γι’ αυτό λέγεται «αυτό».

Καταλάβατε; Εδώ δεν έχει αυτοκριτική. Εδώ έχει ξανά κριτική επί νέων αντιπάλων φαντασιακών. Λες και για την αποτυχία του Τσίπρα ευθύνεται ο Λαφαζάνης. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κωμωδία.

Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι εγώ, κάνω μια παρένθεση εδώ, εγώ τον Λαφαζάνη πάντα τον συμπαθούσα και εξακολουθώ να τον συμπαθώ. Δεν θα τον έκανα ποτέ υπουργό, ούτε θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι UFO.

Απλώς ο κύριος Λαφαζάνης ήταν πάντα κομμουνιστής και δεν άλλαξε. Δικαίωμά του. Δεν το κατηγορώ για αυτό. Ίσα ίσα, από μένα, οι άνθρωποι που έχουν μια ιδεολογία μου δημιουργούν κάποιο σεβασμό, δεν θα τον έλεγα ποτέ UFO, ούτε ποτέ θα τον διακωμωδούσα, τον θεωρώ σοβαρό άνθρωπο και με ενοχλεί που ο κύριος Τσίπρας αποφασίζει τόσο πολύ να διακωμωδήσει τον κύριο Λαφαζάνη. Δεν μου αρέσει και σαν στοιχείο χαρακτήρα δηλαδή» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Σχολιάζοντας τη δημοσιοποίηση αποσπάσματος του βιβλίου Τσίπρα από τον Κώστα Βαξεβάνη, υπογράμμισε: «Ο Βαξεβάνης που του έκανε του Τσίπρα 10 χρόνια τη βρώμικη δουλειά και του έβαζε πλάτη, μόλις πετυχαίνει μια δημοσιογραφική επιτυχία που αφορά τον Τσίπρα, όχι κατά του Τσίπρα, διαφήμιση του έκανε, τον πηγαίνει ο Τσίπρας στο δικαστήριο και αφού τον καταδικάζει, μετά το δίνει στους ανταγωνιστές του»

«Καμία κριτική για Σαμαρά»

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε: «Από το δικό μου στόμα κριτική προς τον Αντώνη Σαμαρά δεν υπάρχει».

Τέλος, σε σχέση με την πολιτική ταυτότητα της κυβέρνησης, υποστήριξε: «Την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τη βρίσκω αρκούντως δεξιά και εξηγούμαι. Ως προς το μεταναστευτικό έχει τον σκληρότερο υπουργό Μετανάστευσης στην Ευρώπη, πιο σκληρό από τη Μελόνι. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ισχυροποιηθεί επί Κυριάκου Μητσοτάκη περισσότερο από ότι τα προηγούμενα 30 χρόνια. Οι διεθνείς συμμαχίες της χώρας πάνε από το καλό στο καλύτερο. Δηλαδή τι πιο δεξιό να κάνει ο Μητσοτάκης;».

Διαβάστε επίσης