Η ακτινογραφία 3 δημοσκοπήσεων: Τα ποσοστά των κομμάτων, ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και η ακρίβεια

Τα αποτελέσματα τριών δημοσκοπήσεων δημοσιεύθηκαν σήμερα δίνοντας σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα-ζητήματα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την πρόθεση/εκτίμηση της ψήφου των πολιτών στις βουλευτικές εκλογές, την πιθανότητα αυτοί να ψηφίσουν κόμματα με επικεφαλής τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα, την καταλληλότητα των πολιτικών αρχηγών για την πρωθυπουργία αλλά και τα σημαντικότερα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων MRB, Metron Analysis και Pulse, (για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών Open, Mega και ΣΚΑΪ αντίστοιχα) το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας παραμένει σταθερά πρώτο τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου με ποσοστό που κυμαίνεται από 24,5% έως 29,3%. Αντίστοιχα, τα κόμματα που ακολουθούν είναι το ΠΑΣΟΚ (με ποσοστά από 11,5% έως 13,5%) και η Ελληνική Λύση (με ποσοστά από 8% έως 11,9%). Σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να συγκεντρώνει χαμηλά ποσοστά (από 4,8% έως 6,1%).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ως ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Τέλος, στις δημοσκοπήσεις της Metron Analysis και της Pulse οι πολίτες απάντησαν ως «απίθανο» να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Αντώνη Σαμαρά.

Δημοσκόπηση MRB

Τα αποτελέσματα της αναγωγής στο σύνολο της δημοσκόπησης είναι:

ΝΔ: 29,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

ΚΚΕ: 8,7%

Ελληνική Λύση: 11,9%

Νίκη: 3%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

Φωνή Λογικής: 5,9%

ΜέΡΑ25: 2,6%

Νέα Αριστερά: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Δημοσκόπηση Metron Analysis - Εκτίμηση ψήφου

ΝΔ: 29,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,1%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

ΚΚΕ: 7,5%

Σπαρτιάτες: 0,7%

Ελληνική Λύση: 10%

Νίκη: 1,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,8%

ΜέΡΑ25%: 3,7%

Νέα Αριστερά: 2,2%

Φωνή Λογικής: 4,4%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Δημοσκόπηση Pulse RC - Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 24,5%

ΠΑΣΟΚ-Κιν. Αλλαγής: 11,5%

Ελληνική Λύση: 8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7%

ΚΚΕ: 7%

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ25: 3%

ΝΙΚΗ: 2%

Νέα Αριστερά: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Σπαρτιάτες: 1,5%

MRB - Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης αναφορικά με τον καταλληλότερο πρωθυπουργό είναι:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 23,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7,6%

Κυριάκος Βελόπουλος: 7,1%

Νίκος Ανδρουλάκης: 3,8%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 3,6%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 2,7%

Γιάνης Βαρουφάκης: 2,2%

Σωκράτης Φάμελλος: 1,7%

Στέφανος Κασσελάκης: 1,4%

Metron Analysis: Καταλληλότερος πρωθυπουργός - Πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 26%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 7%

Κυριάκος Βελόπουλος: 6%

Νίκος Ανδρουλάκης: 6%

Αλέξης Τσίπρας: 6%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 3%

Στέφανος Κασσελάκης: 2%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2%

Γιάνης Βαρουφάκης: 1%

Σωκράτης Φάμελλος: 1%

Metron Analysis - Κόμμα Τσίπρα

Στο ερώτημα για το αν θα στήριζαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε πιθανές εκλογές, το 62% των πολιτών είπαν πως είναι "απίθανο" και μόλις το 10% έδωσε την απάντηση "πολύ πιθανό".

Pulse - Κόμμα Τσίπρα

Οι πολίτες δεν δείχνουν να έχουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, με μόνο το 24% να βλέπει θετικά ή με ενδιαφέρον ένα τέτοιο σενάριο.

Metron Analysis - Κόμμα Σαμαρά

Στο ίδιο ερώτημα, αλλά για το ενδεχόμενο στήριξης σε κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, το "απίθανο" κινείται σε παρόμοια επίπεδα, με ποσοστό 64%, ενώ μόνο 5% των ερωτηθέντων είπαν ότι είναι "πολύ πιθανό να το στηρίξουν.

Pulse - Κόμμα Σαμαρά

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, μόνο το 16% των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης βλέπουν θετικά ή με ενδιαφέρον ένα τέτοιο εγχείρημα.

MRB - Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες

Metron Analysis - Τα σημαντικότερα προβλήματα

Pulse - Το σημαντικότερο θέρμα η ακρίβεια

Διαβάστε επίσης