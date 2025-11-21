Παραίτηση από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ανασύνθεση»

Με επιστολή του στον Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιο Καλπάκη, γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το κόμμα και τα όργανά του το μέχρι πρότινος μέλος της ΚΕ, Σπύρος Δέδογλου.



Η αποχώρηση του κ. Δέδογλου έγινε για καθαρά πολιτικούς λόγους, τους οποίους περιγράφει αναλυτικά στην επιστολή του και δεν είναι καθόλου άσχετοι από τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει τους τελευταίους μήνες τόσο εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς για την επίδραση που θα έχει η δημιουργία ενός ενδεχόμενου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.



Ο Σπύρος Δέδογλου στην επιστολή του ασκεί ιδιαίτερα αυστηρή κριτική στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι «η απήχησή του στην κοινωνία έχει εκλείψει» και χαρακτηρίζει τις συζητήσεις συνεργασίας των υπαρχόντων προοδευτικών κομμάτων ως «προσωπικές επιδιώξεις».



Ο κ. Δέδογλου δεν αφήνει πάντως αναπάντητο το ποια θεωρεί ότι θα ήταν η ιδανική λύση στο σημερινό πολιτικό περιβάλλον: «Είναι πλέον σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί, μαζί με την κοινωνία, μέρος της οποίας εμπνέεται απ’ αυτόν, να ανοίξει τον δρόμο για την ανασύνθεση-ανασύσταση του προοδευτικού χώρου», τονίζει το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Οκτώβριο είχε προτείνει δημοσίως την «αυτοδιάλυση του κόμματος μέσω έκτακτου συνεδρίου, ως μια έντιμη και καθαρή λύση που θα μπορούσε να διασώσει την πολιτική αξιοπρέπεια του χώρου». «Μία συντεταγμένη διάλυση, που θα απελευθερώνει τα μέλη για τις δικές τους επιλογές, είναι προτιμότερη από έναν αναπόφευκτο, αργό ή αιφνίδιο “θάνατο”. Όταν αγαπάς και σέβεσαι κάτι, δεν το ταπεινώνεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Από το μέχρι τώρα ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι η κίνηση αυτή θα προκαλέσει κάποια μαζική τάση φυγής μελών και στελεχών από το κόμμα, ασχέτως των μελλοντικών βλέψεων του καθενός. Σε αυτό φαίνεται να έχει συμβάλλει η μέχρι τώρα στάση της ηγεσίας, η οποία αν και δέχεται από κάποιες πλευρές κριτική ότι δεν παίρνει σαφή θέση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, εντούτοις έχει καταφέρει να συγκρατήσει -μέχρι τώρα- τις φυγόκεντρες τάσεις που άρχισαν να διαφαίνονται αμέσως μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη βουλευτική του έδρα.

Ολόκληρη η επιστολή του κ. Δέδογλου

Θέμα: Παραίτηση από την Κ.Ε



Αγαπητέ σ. Στέργιο,



Με την παρούσα επιστολή σου γνωστοποιώ την παραίτησή μου από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς και την αποχώρησή μου από το κόμμα.

Οι θέσεις και οι απόψεις μου έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα, τόσο μέσα από δημοσιευμένα άρθρα σε πανελλαδικά και τοπικά μέσα, όσο και εντός του οργάνου. Έχω επισημάνει εδώ και καιρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο.



Η προοδευτική παράταξη έχει ανάγκη ανασύνταξης και ανασύνθεσης, όπως και συνολικά το πολιτικό σύστημα. Ωστόσο, οι σχετικές πρωτοβουλίες δεν μπορεί να προέρχονται από τον συντηρητικό χώρο, ο χώρος αυτός ακολουθεί, δεν ηγείται.



Παρά την αρχική μου ελπίδα πως ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ θα μπορούσε να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση, κάτι τέτοιο δεν είναι πλέον εφικτό, καθώς η απήχησή του στην κοινωνία έχει εκλείψει. Οποιεσδήποτε περαιτέρω προσπάθειες συνεργασίας των προοδευτικών κομμάτων στερούνται ουσιαστικής βαρύτητας και μπορεί να θεωρηθούν προσωπικές επιδιώξεις, που προφανώς, δεν ανταποκρίνονται στις πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται!

Στις 25/10/2025 κατέθεσα δημόσια πρόταση για την αυτοδιάλυση του κόμματος μέσω έκτακτου συνεδρίου, ως μια έντιμη και καθαρή λύση που θα μπορούσε να διασώσει την πολιτική αξιοπρέπεια του χώρου. Μία συντεταγμένη διάλυση, που θα απελευθερώνει τα μέλη για τις δικές τους επιλογές, είναι προτιμότερη από έναν αναπόφευκτο, αργό ή αιφνίδιο “θάνατο”. Όταν αγαπάς και σέβεσαι κάτι, δεν το ταπεινώνεις



Είναι πλέον σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί, μαζί με την κοινωνία, μέρος της οποιας εμπνέεται απ’ αυτόν, να ανοίξει τον δρόμο για την ανασύνθεση-ανασύσταση του προοδευτικού χώρου.



Οι νέες συνθήκες με το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και τις αδύναμες ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης —υπό την κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τα τελευταία 15 χρόνια— καθιστούν ιστορικά επιβεβλημένη την ίδρυση νέου φορέα που θα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην Ε.Ε. Σε αυτήν την αναγκαιότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί πλέον να συνεισφέρει.



Τυχερό, 21/11/2025



Με εκτίμηση,



Σπύρος Δέδογλου

