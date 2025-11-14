Σε βέρτιγκο η κεντροαριστερά για τις συνεργασίες με αιχμή τον Τσίπρα

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ βρίσκονται σε φάση διεργασιών και ζυμώσεων για τη στάση τους ενόψει ενδεχόμενων ανακοινώσεων από τον Αλέξη Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Σε βέρτιγκο η κεντροαριστερά για τις συνεργασίες με αιχμή τον Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας 

Μια πραγματικά χαοτική κατάσταση επικρατεί στον χώρο της κεντροαριστεράς σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές επιλογές των κομμάτων, ενόψει της δημιουργίας του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Τα τρία βασικά κόμματα του χώρου, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΑΡ βρίσκονται σε κατάσταση έντονων παρασκηνιακών διεργασιών προκειμένου να χαράξουν μια στρατηγική που θα διατηρεί τους χώρους τους συμπαγείς, αποφεύγοντας όμως και τις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται όσο πλησιάζουμε στην περίοδο των ανακοινώσεων της απόφασης Τσίπρα.

Άλλωστε, αυτό το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος είπε ότι «αυτό το θέμα συζητιέται με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και στη Νέα Αριστερά και στο ΠΑΣΟΚ. Συζητείται πολύ έντονα και μετά την παραίτηση Τσίπρα».

ΠΑΣΟΚ: Ησυχία πριν την καταιγίδα;

Το ΠΑΣΟΚ διανύει μια σχετικά ήσυχη εσωκομματική περίοδο, μετά την αναταραχή που είχαν προκαλέσει οι αλλεπάλληλες δηλώσεις πρωτοκλασσάτων στελεχών για τις επιδόσεις του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Οι συνεδριάσεις των οργάνων της ΚΟΕΣ έχουν οπωσδήποτε συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή, όμως το μεγάλο ζήτημα της στρατηγικής του κόμματος είναι δεδομένο ότι θα ανακύψει ξανά στο άμεσο μέλλον. Άλλωστε, τα διλήμματα είναι υπαρξιακά και ταυτοτικά και όχι μόνο δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά όσο περνά ο καιρός εντείνονται ακόμη περισσότερο.

Συνεπώς, ειδικά σε ό,τι αφορά τον Χάρη Δούκα, η απαίτησή του το Συνέδριο του Μαρτίου να αποφασίσει ρητά ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, αναμένεται να ανακύψει ξανά με την πρώτη ευκαιρία, ανακατεύοντας τα νερά στην Χαριλάου Τρικούπη. Αντίστοιχα, η οποιαδήποτε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα θα ανοίξει αυτόματα τη συζήτηση εντός του ΠΑΣΟΚ για το αν θα πρέπει να υπάρξει διάλογος με τον πρώην πρωθυπουργό.

Από την άλλη πάντως, η δημοσκόπηση της Opinion για το Action24 που δημοσιεύτηκε χθες δείχνει ότι μόνο το 8,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν «σίγουρα» ένα κόμμα Τσίπρα, κάτι το οποίο δίνει «ανάσες» στη Χαριλάου Τρικούπη, αφού δημοσκοπικά τουλάχιστον δείχνει να επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση ότι ένα κόμμα Τσίπρα δε θα είναι καταστροφικό για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ.

Σε κατάσταση αναμονής Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου έχει καταφέρει να περιορίσει στο ελάχιστο τις δηλώσεις στελεχών που διαμήνυαν τη διάθεσή τους να αποχωρήσουν από το κόμμα και να προσχωρήσουν σε οποιαδήποτε πολιτική κίνηση. Το έκανε αυτό, όμως, όχι χωρίς κόστος, αφού πρακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ προκαταλαμβάνει ότι πριν τις εκλογές θα έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ώστε να μετάσχει σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.

«Στις άλλες εκλογές να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, όχι για αντιπολίτευση, αλλά για κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και σοβάρεψε και έχει καταθέσει μία σταθερή πρόταση εδώ και ένα χρόνο», τόνισε ο κ. Φάμελλος, δίνοντας έτσι για άλλη μια φορά ώθηση στα σενάρια που θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ να αναζητεί τρόπο ώστε να μην απομονωθεί από τις εξελίξεις που προκαλεί η δημιουργία του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Αντιμέτωπη με τη διάσπαση η ΝΕΑΡ

Στη δυσκολότερη θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ΝΕΑΡ, αφού έχει εκδηλωθεί και δημόσια η μεγάλη ρήξη που έχει υπάρξει στο εσωτερικό του κόμματος για το θέμα των στρατηγικών συνεργασιών του κόμματος.

Με την πλευρά του προέδρου να έχει μειοψηφήσει σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις της ΚΕ για το ίδιο περίπου θέμα, πλέον ο δρόμος έχει ανοίξει για το κρίσιμο συνέδριο του κόμματος τον ερχόμενο Ιανουάριο. Μοναδική «έκπληξη» θα είναι ο Αλέξης Χαρίτσης να κατορθώσει να συγκεντρώσει το 25% των μελών του κόμματος και να επιβάλλει την διεξαγωγή εσωκομματικού δημοψηφίσματος, ώστε να αποφασίσουν απευθείας τα μέλη χωρίς την αρχή της αντιπροσώπευσης εντός του κόμματος.

Η ΝΕΑΡ βρίσκεται στα πρόθυρα της διάσπασης, ωστόσο αυτή παίρνει «παράταση» μέχρι τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στα τέλη Ιανουαρίου. Μετά από αυτό, όλοι συνηγορούν πως η «χαμένη» πλευρά δε θα έχει άλλη λύση από το να αποχωρήσει συντεταγμένα από το κόμμα, καθώς πλέον οι διαφορές δεν είναι απλά βαθιές, αλλά ταυτοτικές για τη ΝΕΑΡ.

