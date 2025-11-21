Η συνάντηση της Κεντροαριστεράς: Φάμελλος, Χαρίτσης, Δούκας και Κόκκαλης σε εκδήλωση για το κλίμα

Μια εκδήλωση για την κλιματική κρίση αναμένεται να γίνει το πεδίο στο οποίο θα συναντηθεί μεγάλο μέρος των εκπροσώπων της κεντροαριστεράς, σε μια πολιτική συνθήκη όπου η συζήτηση για συνεργασίες, ή έστω για συνεννόηση, μεταξύ των δυνάμενων του προοδευτικού χώρου αποτελεί κεντρικό πολιτικό επίδικο.

Η εκδήλωση με τίτλο «COP30: Η επόμενη μέρα» θα γίνει με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, και του γραμματέα του ΚΟΣΜΟΣ Πέτρου Κόκκαλη, ενώ χαιρετισμό αναμένεται να απευθύνει και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου στις 18:00 το απόγευμα, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Στο ίδιο πάνελ με τους πολιτικούς θα λάβουν μέρος επίσης εκ μέρους της Greenpeace Ελλάδας ο Νίκος Χαραλαμπίδης και από τη WWF Ελλάς η Θεοδότα Ντάντσου. Η θεματολογία της εκδήλωσης θα αφορά τη συμφωνία COP30 για την κλιματική αλλαγή, η οποία συζητείται αυτές τις μέρες στη Βραζιλία. «Κρίνουμε τα αποτελέσματα, χαράζουμε την ελληνική απάντηση. Η κλιματική κρίση δεν περιμένει. Η Ελλάδα (Έβρος, Θεσσαλία) δεν αντέχει. Ευθύνη για κοινή δράση τώρα!», αναφέρει η αφίσα της εκδήλωσης, δίνοντας και το στίγμα των παρεμβάσεων.

Οι πολιτικοί συμβολισμοί

Εδώ και αρκετές ημέρες, ιδιαίτερα μετά την εμπλοκή που υπήρξε στην ΚΕ της ΝΕΑΡ όπου η γραμμή των ευρύτερων συνεργασιών που είχε εκφράσει ο Αλέξης Χαρίτσης ηττήθηκε από τη «σκληρότερη» άποψη που εξέφρασε ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης, υπήρχε η πληροφορία ότι οι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ επιθυμούν να λάβουν μέρος σε μια κοινή εκδήλωση, προκειμένου να αναδείξουν την ανάγκη συνεργασιών μεταξύ των δυνάμεων της κεντροαριστεράς.

Καθώς λοιπόν οποιαδήποτε συζήτηση για συνένωση των ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ φαίνεται να ναυαγεί οριστικά, η εκδήλωση ανοίγει και πάλι το «παράθυρο» των συνεργασιών, τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, καθώς η συμμετοχή σε μια εκδήλωση δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι «ψήνεται» κάτι βαθύτερο.

Το ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση στρέφεται γύρω από τη συμμετοχή των δύο προέδρων, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ, ωστόσο δε θα πρέπει να υποβαθμίζεται και η παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη, αλλά και του Χάρη Δούκα, καθώς όλα αυτά τα πρόσωπα, με τον έναν τρόπο ή τον άλλο έχουν ταχθεί υπέρ της κοινής δράσης των κομμάτων της κεντροαριστεράς και της ανάληψης πρωτοβουλιών για κρίσιμα θέματα, όπως, σε αυτή την περίπτωση, το κλίμα.