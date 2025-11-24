Βιβλίο Τσίπρα: Οι αιχμές για Αχτσιόγλου και η άρνηση στην πρόταση ανάληψης της προεδρίας

Με τίτλο «Η άρνηση», το υποκεφάλαιο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που αναφέρεται στην Έφη Αχτσιόλου αναμένεται να είναι και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα, ιδιαίτερα υπό το φως των σεναρίων περί ενδεχόμενης συμπόρευσης των δύο πολιτικών προσώπων στον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα.



Στο βιβλίο του, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στον μήνα που μεσολάβησε ανάμεσα στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 ως τον «πιο δύσκολο μήνα της πολιτικής μου διαδρομής». Η θέση του Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι όφειλε να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση για τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια νέα εποχή, αποφεύγοντας να κατατροπωθεί το κόμμα εκλογικά μετά το σοκαριστικό για τον ίδιο εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου.



«Η σκέψη μου λοιπόν για μια ομαλή μετάβαση πήγε αρχικά στην Έφη Αχτσιόγλου. Αποφάσισα να της προτείνω να ηγηθεί στην καμπάνια για τις εκλογές του Ιουνίου και να εκπροσωπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στο ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών. [...] Σκόπευα εξάλλου να σταθώ δίπλα της σε κάθε στιγμή της προεκλογικής καμπάνιας. Να τη στηρίξω και εντός του κόμματος με όλες μου τις δυνάμεις. [...] Η Αχτσιόγλου θα γινόταν το πρόσωπο της παράταξης, η υποψήφια πρωθυπουργός, και θα ηγείτο της εκλογικής καμπάνιας. Εγώ θα ήμουν διαρκώς στο πλευρό της με πλήρη στήριξη σε κάθε στάδιο της προσπάθειας».



Στη συνέχεια, όταν οι συνεργάτες του εκτίμησαν ότι μπορεί να μη δεχτεί την πρόταση, ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχεται ότι αιφνιδιάστηκε και ενοχλήθηκε από την ιδέα, η οποία όμως επιβεβαιώθηκε.



Με τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα:



«Της παρουσίασα την ιδέα μου προσπαθώντας να εξηγήσω με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια το σκεπτικό της. Η αντίδρασή της με ξάφνιασε. Ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική στα όρια της άρνησης. Τα επιχειρήματά της, ομολογώ, δε μου φάνηκαν καθόλου πειστικά. Μου είπε πως ποτέ δεν της είχε περάσει από το μυαλό η ιδέα να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ένιωθε ανέτοιμη για ένα τέτοιο βάρος. Ανέφερε επίσης την οικογένειά της και τις δυσκολίες που θα είχε να ισορροπήσει ανάεσα στις απαιτήσεις ρόλου και τις ανάγκες του μικρού της παιδιού. Η στάση της με αιφνιδίασε. Εκεί όπου εγώ έβλεπα μια μεγάλη ευκαιρία, εκείνη έβλεπε προβλήματα. Επιχείρησα λοιπόν όσο μπορούσα να τη μεταπείσω. Τη διαβεβαίωσα πως θα ήμουν συνεχώς δίπλα της.[...] Την επόμενη μέρα το πρωί μου τηλεφώνησε και μου μετέφερε την οριστική της άρνηση. Απογοητεύτηκα. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για το κόμμα, αλλά και για την ίδια. [...] θα είχε έναν μήνα να αποδείξει μπροστά στην ελληνική κοινωνία τις ικανότητές της».



Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως στη συνέχεια της αφήγησής του παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή για τους λόγους που ο ίδιος εκτιμά ότι η Έφη Αχτσιόγλου αρνήθηκε την πρόταση, αμφισβητώντας την ειλικρίνεια των επιχειρημάτων που τού είχε θέσει:



«Εν τέλει, όπως φάνηκε και στη συνέχεια, η Έφη αρνήθηκε γιατί πίστευε πως μόνη της, παίρνοντας αποστάσεις από μένα, θα μπορούσε να υπερβεί τα προβλήματα εντός του ΣΥΡΙΖΑ και να πείσει τα μέλη του παρουσιάζοντας μια φρέσκια υποψηφιότητα χωρίς να δίνει την εντύπωση πως ήταν υπό την κηδεμονία μου. Αποδείχτηκε ότι υποτίμησε την κατάσταση και τη σημασία της δικής μου στήριξης», αποφαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός.



Λίγο αργότερα, κατά την αφήγηση στις εσωκομματικές εκλογές και την επικράτηση του Στέφανου Κασσελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζει ότι «Ο Κασσελάκης εξελέγη. Ή μάλλον οι άλλοι υποψήφιοι, και κυρίως η Αχτσιόγλου, κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη». Μάλιστα επικρίνει τους αντίπαλους του Στέφανου Κασσελάκη, ότι ενώ αυτός είχε διαπιστώσει ότι η βάση ήταν «συντριπτικά υπέρ του Τσίπρα» και ότι ήταν λογικό να «πουλήσει» Τσίπρα για να εκλεγεί, οι αντίπαλοί του, εννοώντας κυρίως την Έφη Αχτσιόγλου, «αντί να απαντήσουν επί της ουσίας στον Κασσελάκη υπερασπιζόμενοι το δικό μου έργο, που ήταν και δικό τους έργο, του έκαναν αντιπολίτευση στα δευτερεύοντα, αποσιωπώντας ακόμα και το όνομά μου, που εκείνος έκλινε σε όλες τις πτώσεις».



Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας διαψεύδει τις πληροφορίες που διακινούνταν σχετικά με την ύπαρξη δήθεν SMS της Έφης Αχτσιόγλου προς τον ίδιο, με το οποίο τον απειλούσε ώστε να παραιτηθεί από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για fake news και λέγοντας ότι το σχετικό δημοσίευμα «υποτιμούσε πρώτα εμένα. Σιγά μην αποφάσιζα να παραιτηθώ, επειδή με απειλούσε ο οποιοσδήποτε». Ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι «αντιστάθηκε στις πιέσεις» να διαψεύσει το δημοσίευμα. «"Αν δεν μπορεί να νικήσει τον Κασσελάκη, πώς θα μπορέσει να νικήσει τον Μητσοτάκη;" ήταν η απάντησή μου. Ωστόσο, καθώς το θέμα έπαιρνε διαστάσεις, αποφάσισα τελικά να παρέμβω μέσω κύκλων και να το διαψεύσω».



Ο έντονα επικριτικός τόνος για την Έφη Αχτσιόγλου πάντως, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στο να υπάρξει οποιαδήποτε επαναπροσέγγιση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

