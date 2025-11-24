Βιβλίο Τσίπρα: Οι αιχμές για Αχτσιόγλου και η άρνηση στην πρόταση ανάληψης της προεδρίας

Η Αχτσιόγλου «κατάφερε» να χάσει από τον Κασσελάκη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Βιβλίο Τσίπρα: Οι αιχμές για Αχτσιόγλου και η άρνηση στην πρόταση ανάληψης της προεδρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τίτλο «Η άρνηση», το υποκεφάλαιο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» που αναφέρεται στην Έφη Αχτσιόλου αναμένεται να είναι και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα, ιδιαίτερα υπό το φως των σεναρίων περί ενδεχόμενης συμπόρευσης των δύο πολιτικών προσώπων στον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Στο βιβλίο του, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στον μήνα που μεσολάβησε ανάμεσα στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 ως τον «πιο δύσκολο μήνα της πολιτικής μου διαδρομής». Η θέση του Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι όφειλε να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση για τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια νέα εποχή, αποφεύγοντας να κατατροπωθεί το κόμμα εκλογικά μετά το σοκαριστικό για τον ίδιο εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου.

«Η σκέψη μου λοιπόν για μια ομαλή μετάβαση πήγε αρχικά στην Έφη Αχτσιόγλου. Αποφάσισα να της προτείνω να ηγηθεί στην καμπάνια για τις εκλογές του Ιουνίου και να εκπροσωπήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στο ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών. [...] Σκόπευα εξάλλου να σταθώ δίπλα της σε κάθε στιγμή της προεκλογικής καμπάνιας. Να τη στηρίξω και εντός του κόμματος με όλες μου τις δυνάμεις. [...] Η Αχτσιόγλου θα γινόταν το πρόσωπο της παράταξης, η υποψήφια πρωθυπουργός, και θα ηγείτο της εκλογικής καμπάνιας. Εγώ θα ήμουν διαρκώς στο πλευρό της με πλήρη στήριξη σε κάθε στάδιο της προσπάθειας».

Στη συνέχεια, όταν οι συνεργάτες του εκτίμησαν ότι μπορεί να μη δεχτεί την πρόταση, ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχεται ότι αιφνιδιάστηκε και ενοχλήθηκε από την ιδέα, η οποία όμως επιβεβαιώθηκε.

Με τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα:

«Της παρουσίασα την ιδέα μου προσπαθώντας να εξηγήσω με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια το σκεπτικό της. Η αντίδρασή της με ξάφνιασε. Ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική στα όρια της άρνησης. Τα επιχειρήματά της, ομολογώ, δε μου φάνηκαν καθόλου πειστικά. Μου είπε πως ποτέ δεν της είχε περάσει από το μυαλό η ιδέα να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ένιωθε ανέτοιμη για ένα τέτοιο βάρος. Ανέφερε επίσης την οικογένειά της και τις δυσκολίες που θα είχε να ισορροπήσει ανάεσα στις απαιτήσεις ρόλου και τις ανάγκες του μικρού της παιδιού. Η στάση της με αιφνιδίασε. Εκεί όπου εγώ έβλεπα μια μεγάλη ευκαιρία, εκείνη έβλεπε προβλήματα. Επιχείρησα λοιπόν όσο μπορούσα να τη μεταπείσω. Τη διαβεβαίωσα πως θα ήμουν συνεχώς δίπλα της.[...] Την επόμενη μέρα το πρωί μου τηλεφώνησε και μου μετέφερε την οριστική της άρνηση. Απογοητεύτηκα. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για το κόμμα, αλλά και για την ίδια. [...] θα είχε έναν μήνα να αποδείξει μπροστά στην ελληνική κοινωνία τις ικανότητές της».

Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως στη συνέχεια της αφήγησής του παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή για τους λόγους που ο ίδιος εκτιμά ότι η Έφη Αχτσιόγλου αρνήθηκε την πρόταση, αμφισβητώντας την ειλικρίνεια των επιχειρημάτων που τού είχε θέσει:

«Εν τέλει, όπως φάνηκε και στη συνέχεια, η Έφη αρνήθηκε γιατί πίστευε πως μόνη της, παίρνοντας αποστάσεις από μένα, θα μπορούσε να υπερβεί τα προβλήματα εντός του ΣΥΡΙΖΑ και να πείσει τα μέλη του παρουσιάζοντας μια φρέσκια υποψηφιότητα χωρίς να δίνει την εντύπωση πως ήταν υπό την κηδεμονία μου. Αποδείχτηκε ότι υποτίμησε την κατάσταση και τη σημασία της δικής μου στήριξης», αποφαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός.

Λίγο αργότερα, κατά την αφήγηση στις εσωκομματικές εκλογές και την επικράτηση του Στέφανου Κασσελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζει ότι «Ο Κασσελάκης εξελέγη. Ή μάλλον οι άλλοι υποψήφιοι, και κυρίως η Αχτσιόγλου, κατάφεραν να χάσουν από τον Κασσελάκη». Μάλιστα επικρίνει τους αντίπαλους του Στέφανου Κασσελάκη, ότι ενώ αυτός είχε διαπιστώσει ότι η βάση ήταν «συντριπτικά υπέρ του Τσίπρα» και ότι ήταν λογικό να «πουλήσει» Τσίπρα για να εκλεγεί, οι αντίπαλοί του, εννοώντας κυρίως την Έφη Αχτσιόγλου, «αντί να απαντήσουν επί της ουσίας στον Κασσελάκη υπερασπιζόμενοι το δικό μου έργο, που ήταν και δικό τους έργο, του έκαναν αντιπολίτευση στα δευτερεύοντα, αποσιωπώντας ακόμα και το όνομά μου, που εκείνος έκλινε σε όλες τις πτώσεις».

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας διαψεύδει τις πληροφορίες που διακινούνταν σχετικά με την ύπαρξη δήθεν SMS της Έφης Αχτσιόγλου προς τον ίδιο, με το οποίο τον απειλούσε ώστε να παραιτηθεί από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για fake news και λέγοντας ότι το σχετικό δημοσίευμα «υποτιμούσε πρώτα εμένα. Σιγά μην αποφάσιζα να παραιτηθώ, επειδή με απειλούσε ο οποιοσδήποτε». Ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι «αντιστάθηκε στις πιέσεις» να διαψεύσει το δημοσίευμα. «"Αν δεν μπορεί να νικήσει τον Κασσελάκη, πώς θα μπορέσει να νικήσει τον Μητσοτάκη;" ήταν η απάντησή μου. Ωστόσο, καθώς το θέμα έπαιρνε διαστάσεις, αποφάσισα τελικά να παρέμβω μέσω κύκλων και να το διαψεύσω».

Ο έντονα επικριτικός τόνος για την Έφη Αχτσιόγλου πάντως, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στο να υπάρξει οποιαδήποτε επαναπροσέγγιση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Σκότωσε τον αδελφό του με ψαλίδι - Το πρόβλημα με το αλκοόλ και τα αίτια της δολοφονίας

09:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μάχη τετράδας στο Πανθεσσαλικό, «τελικός» στη Λάρισα

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ε.Ε. για την Ουκρανία

09:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Βόλος - Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Βηρυτός: To Iσραήλ σκότωσε τον υπαρχηγό της Χεζμπολάχ στο κρυσφύγετό του - Ποιος ήταν ο Αλί Ταμπταμπάι

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Τσίπρα: Οι αιχμές για Αχτσιόγλου και η άρνηση στην πρόταση ανάληψης της προεδρίας

08:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση με τον νέο της σύντροφο

08:53ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για τα Χριστούγεννα - Πότε ανοίγουν ξανά

08:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπαλάρα και 3άρα» ο Παναθηναϊκός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

08:27ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι συμβιβασμούς θα μπορούσε να κάνει η Ουκρανία; Τα πιθανά «ναι» και τα «όχι» του Κιέβου στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Νόβι Σαντ της Σερβίας - Νεκρός σε τροχαίο 32χρονος Έλληνας

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Άιζακ Τζόνσον: Νεκρός ο «αστέρας» του MMA σε ηλικία 31 ετών – Κατέρρευσε μέσα στο ρινγκ

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες προσφορές - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

08:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Στο εδώλιο μαζί με ακόμη τρία πρόσωπα για τα e–mails σε απόδημους

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Νέα θεαματική έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα – Σε συναγερμό οι αρχές – Δείτε live εικόνα

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε θα καταβληθεί - Η καταληκτική ημερομηνία

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Κασσελάκη: Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω από το να κατέβει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Μου φάνηκε υπερφίαλος

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η επιστροφή του Mitsubishi Lancer Evolution είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις - Ο πίνακας με τα ποσά που δίνουν 33 Ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Νόβι Σαντ της Σερβίας - Νεκρός σε τροχαίο 32χρονος Έλληνας

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Άιζακ Τζόνσον: Νεκρός ο «αστέρας» του MMA σε ηλικία 31 ετών – Κατέρρευσε μέσα στο ρινγκ

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

08:27ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι συμβιβασμούς θα μπορούσε να κάνει η Ουκρανία; Τα πιθανά «ναι» και τα «όχι» του Κιέβου στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός - Τον μαχαίρωσε ο αδερφός του

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ε.Ε. για την Ουκρανία

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η Ιθάκη: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για 10  κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

08:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση με τον νέο της σύντροφο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

06:52ΥΓΕΙΑ

Γράφτηκε Ιστορία: Αγόρι με σπάνια πάθηση σώθηκε μετά την πρώτη στον κόσμο γονιδιακή θεραπεία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις - Ο πίνακας με τα ποσά που δίνουν 33 Ταμεία

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανείπωτος θρήνος για το δίχρονο κοριτσάκι που «έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας της

06:40ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Δώσε κι εσύ 12 ευρώ να γίνεις... πρόεδρος, το briefing του Μαρινάκη με τους πολίτες, με ευφυία και δάνεια εμπειρία, αναβαθμίσεις και εκπλήξεις από τη ΔΕΗ, τα ξαναζεσταμένα μακαρόνια της Aegean και το τρένο της Motor Oil 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ