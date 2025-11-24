Τσίπρας: Παράγοντας γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου η Κωνσταντοπούλου - «Εξουσιαστική μανία»

Οι δύο σελίδες ανελέητης επίθεσης που αφιέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Δυστυχώς, η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας: Παράγοντας γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου η Κωνσταντοπούλου - «Εξουσιαστική μανία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο σελίδες γεμάτες χαρακτηρισμούς και επικρίσεις αφιερώνει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο Αλέξης Τσίπρας, στο βιβλίο του «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε σήμερα.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στην πρώην πρόεδρο της Βουλής με αρκετά πιο επιθετικούς όρους από εκείνους που χρησιμοποιεί για άλλα πρόσωπα εντός του βιβλίου του, ενδεικτικό της μεγάλης έντασης που υπάρχει ανάμεσά τους ακόμη και σήμερα.

Ο πρώην πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει «χαρακτηριστική περίπτωση αυτοκαταστροφικής αδιαλλαξίας» και τονίζει ότι η διαχείρισή της ήταν «μία από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες εκείνης της περιόδου. Είχα ήδη μετανιώσει για την πρόταση που της είχα απευθύνει να αναλάβει τη θέση της Προέδρου της Βουλής»

Αναφορικά με τον τρόπο που ασκούσε τα καθήκοντά της η κ. Κωνσταντοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι «η στάση της ήταν συστηματικά συγκρουσιακή και παρελκυστική. Ήταν εξάλλου εξαρχής αντίθετη σε κάθε ιδέα Συμφωνίας, χωρίς όμως να αισθάνεται την παραμικρή ανάγκη να καταθέσει μια εναλλακτική πρόταση.

Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας την κατηγορεί ότι μετά την επίτευξη της συμφωνίας το καλοκαίρι του 2015, «αξιοποίησε τη θεσμική της θέση ως προέδρου της Βουλής στην οποία είχε εκλεγεί με δική μου πρόταση».

«Αντί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου, επέλεξε να παρεμποδίζει ενεργά τις διαδικασίες, προκαλώντας καθυστερήσεις σε κρίσιμες ψηφοφορίες. Έτσι, εκτυλίχθηκαν γεγονότα που προσβάλλουν κάθε έννοια σοβαρότητας, με εξαντλημένους Βουλευτές να κοιμούνται στα έδρανα, γιατί οι συνεδριάσεις άρχιζαν εσκεμμένα τα μεσάνυχτα. Η ίδια καθυστερούσε σκόπιμα να ανέβει στην έδρα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να διαρκούν ως το επόμενο πρωί», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει σε πολύ έντονο ύφος:

«Εμείς πασχίζαμε να εξασφαλίσουμε ένα δάνειο-γέφυρα, για τα καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας, κι αυτή δημιουργούσε συνεχώς διαδικαστικά προσκόμματα. Αντί να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να παραιτηθεί από ένα αξίωμα, που της είχε ορίσει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία με την οποία πλέον διαφωνούσε κάθετα, επέμενε με εξουσιαστική μανία, γαντζωμένη στην καρέκλα, προσδοκώντας προφανώς ότι μια τέτοια στάση θα της επέτρεπε να εκπληρώσει τις αρχηγικές της φαντασιώσεις».

Το «αφιέρωμα» στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ολοκληρώνεται με μια ιδιαίτερα σκληρή παράγραφο, όπου κάνει λόγο για θεσμική υπονόμευση του ρόλου της ως ΠτΒ, γελοιοποίηση του Κοινοβουλίου, ενώ κλείνει με τη φράση ότι «η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα».

Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Το αποκορύφωμα της απρόβλεπτης και εμμονικής στάσης της ήρθε όμως αργότερα, τον Αύγουστο, στις διαδικασίες ψήφισης της δανειακής σύμβασης. Η διαρκής αναβολή, οι τεχνητές καθυστερήσεις, η ασυνήθιστη διαδικαστική αυστηρότητα σε σημείο υπερβολής, έδειχναν μια ανώριμη πολιτική συμπεριφορά, η οποία υπονόμευε τον ρόλο που έπρεπε να υπηρετεί. Αντί για θεσμική εγγυήτρια, είχε μετατραπεί σε παράγοντα γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου. Εξαντλούσε εσκεμμένα και κρατούσε το Σώμα της Βουλής ξάγρυπνο μέχρι τις 6 το πρωί, χωρίς να υπηρετεί κανέναν θεσμικό σκοπό, πέρα από την ανάγκη για την έκφραση της διαφωνίας της με θεαματικό τρόπο. Δυστυχώς, η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:47ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν-Χάρι: Η κατάρα της έπαυλης των 30 εκατ.δολαρίων όπου κήρυξαν «πόλεμο» στη βασιλική οικογένεια

10:46ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το 1o   Forum του HELLENiQ ENERGY Center for Energy & Sustainability @ Alba Graduate Business School αναδεικνύει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στο σύγχρονο ενεργειακό περιβάλλον

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Η Odyssey Cybersecurity αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της κυβερνοανθεκτικότητας στον τουριστικό κλάδο

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Udo Kier - Είχε παίξει σε πάνω από 275 ταινίες

10:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία - Αναλυτικά τα πρόστιμα

10:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Δειπνοσοφιστήριον παρουσιάζει τα εορταστικά menus που μεταμορφώνουν κάθε γιορτή σε εμπειρία

10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Οι διαιτητές του αγώνα στο Telekom Center Athens

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ώρες - Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μετεωρολόγος Παύλος Κώτσης

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Πόζαρε με μικροσκοπικό μαγιό στη Βραζιλία - «Είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο»

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Ηράκλειο για τη 2χρονη Ευφραιμία - Το «βαρύ» ιστορικό υγείας του άτυχου παιδιού

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό χωριό όπου το ενοίκιο κοστίζει μόλις 0,88€ τον χρόνο και η προσευχή είναι υποχρεωτική

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας στην «Ιθάκη» για κατάρρευση ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2019-2023: «Η εικόνα μας ήταν η βασική αιτία για το ρήγμα, οι σύντροφοί μου ήθελαν ένα κόμμα κλειστό»

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Hiwell επενδύει στην ευεξία μας, εστιάζοντας στην ψυχολογική και σωματική μας υγεία

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Παράγοντας γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου η Κωνσταντοπούλου - «Εξουσιαστική μανία, γατζωμένη στην καρέκλα»

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

09:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια ιστορική βραδιά για τον παγκόσμιο χορό: Ο Ιβάν Βασίλιεφ στο Christmas Theater

09:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Τα συμφέροντα της Ουκρανίας εξετάστηκαν διεξοδικά» στη Γενεύη - Συνεχίζονται οι εντατικές διαπργματεύσεις

09:48LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Σπάνια εμφάνιση για τον μεγαλύτερο αδελφό του, Δημήτρη

09:45LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Η πτώση του πάνω στη σκηνή που «πάγωσε» το κοινό - Δείτε το βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:45LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Η πτώση του πάνω στη σκηνή που «πάγωσε» το κοινό - Δείτε το βίντεο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

09:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Σκότωσε τον αδελφό του με ψαλίδι - Το πρόβλημα με το αλκοόλ και τα αίτια της δολοφονίας

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η «Ιθάκη»: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου, Πολάκη, Κασσελάκη, Βαρουφάκη και άλλα 6 κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

08:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση με τον νέο της σύντροφο

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Dua Lipa: Πόζαρε με μικροσκοπικό μαγιό στη Βραζιλία - «Είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο»

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

08:27ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι συμβιβασμούς θα μπορούσε να κάνει η Ουκρανία; Τα πιθανά «ναι» και τα «όχι» του Κιέβου στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέα πανελλαδική κακοκαιρία από το ECMWF - Πότε ξεκινά

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας στην «Ιθάκη» για κατάρρευση ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2019-2023: «Η εικόνα μας ήταν η βασική αιτία για το ρήγμα, οι σύντροφοί μου ήθελαν ένα κόμμα κλειστό»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Νόβι Σαντ της Σερβίας - Νεκρός σε τροχαίο 32χρονος Έλληνας

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξετάζεται η επαναλειτουργία εκτροφείου ελαφιών στην Πάρνηθα για να σωθούν από τους λύκους

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Παράγοντας γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου η Κωνσταντοπούλου - «Εξουσιαστική μανία, γατζωμένη στην καρέκλα»

10:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία - Αναλυτικά τα πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ