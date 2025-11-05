Χάος στην Εξεταστική για την... καραμέλα του Αυγενάκη

Η εξέταση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ανεξάρτητο βουλευτή Αλέξανδρο Αυλωνίτη, ξεκίνησε από την αρχή με ένταση, όμως τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου όταν ο κ. Αυγενάκης έφαγε μια καραμέλα την ώρα που του έκανε ερωτήσεις ο κ. Αυλωνίτης.



Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης ξέσπασε οργισμένος, κάνοντας λόγο για ντροπή. «Μασάτε την ώρα που σας ρωτάω! Μυρικάζετε! Είναι αυτό εικόνα;!» ήταν μόνο λίγα από όσα είπε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης απευθυνόμενος στον Λευτέρη Αυγενάκη.



Στον τσακωμό χρειάστηκε να εμπλακεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.



Ωστόσο στη συνέχεια υπήρξε και δεύτερος γύρος με τον κ. Αυλωνίτη να βάζει στο στόχαστρό του τον πρόεδρο της επιτροπής και ρωτώντας τον «Νομίζετε πως είμαι ανάπηρος; Είμαι ΑΜΕΑ; Δεν έχω ξαναδεχτεί τόσες παρεμβάσεις όταν μιλάω! Τόσα χρόνια δικηγόρος, ήρθατε εσείς να με διακόψετε!», είπε μεταξύ άλλων σε έναν δεύτερο γύρο έντασης ο κ. Αυλωνίτης