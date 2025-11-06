Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ηχηρό «άδειασμα» Αυγενάκη από Γεωργαντά για «Φραπέ» και ελεγχόμενα ΑΦΜ

Μία μόλις μέρα μετά την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο προκάτοχός του Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος κατέθεσε σήμερα, προχώρησε σε ένα ηχηρό άδειασμα όσων είχε υποστηρίξει χθες ο κ. Αυγενάκης.

Σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα των τεχνικών συμβούλων, ο κ. Γεωργαντάς αποκάλυψε ότι η προσπάθεια να ενισχυθεί ψηφιακά ο ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να μην έχει ανάγκη από τεχνικούς συμβούλους, δεν έγινε αποδεκτό με θετικό τρόπο από τις θιγόμενες εταιρείες. «Δεν είδαν όλοι με καλό μάτι αυτές τις αλλαγές. Προσπαθούσαν να απαξιώσουν την προσπάθεια και να την ακυρώσουν, κυρίως συγκεκριμένα ΚΥΔ, που σήμερα ελέγχονται», σημείωσε. Ωστόσο, ο κ. Γεωργαντάς άδειασε τον διάδοχό του Λευτέρη Αυγενάκη ο οποίος παρά το ότι το πρόγραμμα είχε δοκιμαστεί, τελικά εγκαταλείφθηκε, επαναφέροντας την αναγκαιότητα του ρόλου των τεχνικών συμβούλων.

Παράλληλα, σχετικά με το θέμα των δεσμευμένων ΑΦΜ, ο Γιώργος Γεωργαντάς αποκάλυψε ότι το 2022 είχαν δεσμευθεί 2.021 ΑΦΜ, τα οποία συνδέονταν με ύποπτες αιτήσεις και παράνομες επιδοτήσεις. Μετά την αποχώρησή του, η νέα πολιτική ηγεσία, δηλαδή ο Λευτέρης Αυγενάκης, προχώρησε στην πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ, ακυρώνοντας στην πράξη τον έλεγχο που είχε ξεκινήσει.

Ο κ. Γεωργαντάς κάλυψε και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Σημανδράκο, στον οποίο χθες είχε προσπαθήσει να επιρρίψει όλες τις ευθύνες ο κ. Αυγενάκης.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής Eurokinissi

Απαντώντας στις ερωτήσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, έγινε ο παρακάτω διάλογος:

Γεωργαντάς: Ο Υπουργός δεν έχει την δυνατότητα να δώσει το «εντέλλεσθε». Εγώ στα αγροτοπεριβαλλοντικά, αυτό που επισήμανα με επιστολή μου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (σ.σ. Σημανδράκο) είναι ότι πρέπει να είμαστε εντάξει με τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Ζητούσα και επισήμανα τον κίνδυνο και να μην υπερβούμε τις ημερομηνίες και να πληρωθούν οι αγρότες. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με σύννομο τρόπο έγινε η όποια διαδικασία.

Αποστολάκη: είμαι σίγουρη ότι ο κ. Αυγενάκης μας παρακολουθεί αυτή την ώρα

Γεωργαντάς: Είμαι σίγουρος ότι εντός νομίμου πλαισίου λειτούργησε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος, αναφερόμενος στον Γιώργο Ξυλούρη (γνωστός και ως «Φραπές») ο πρώην υπουργός είπε ότι τον γνώρισε στο Υπουργείο και ότι τον παρέπεμψε για τα θέματά του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι στις επισυνδέσεις της δικογραφίας ο κ. Ξυλούρης λέει ότι επί Γεωργαντά είχε απαγορευτικό να μπαίνει στο Υπουργείο, ωστόσο αυτή η «απαγόρευση» ήρθη όταν το υπουργείο ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για Αυγενάκη μετά την κατάθεση Γεωργαντά

Αντιδρώντας στην κατάθεση του Γιώργου Γεωργαντά, στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν ότι «με βάση τις απαντήσεις του κ. Γεωργαντά αποδεικνύεται ότι μια μεταρρύθμιση που διασφάλιζε την διαφάνεια των πληρωμών των αγροτών και την εξάλειψη των πελατειακών εξαρτήσεων ακυρώθηκε από τον Λ. Αυγενάκη».

Αναφορικά με τη μετάβαση του ΟΣΔΕ στο gov.gr, το ΠΑΣΟΚ κρίνει ότι αυτή υπονομεύτηκε παρά το ότι είχε λειτουργήσει επιτυχώς το 2022 επί υπουργίας Γεωργαντά. «Ο διάδοχός του στο Υπουργείο, ο κ. Αυγενάκης εγκατέλειψε τη μεταρρύθμιση για να επαναφέρει τον παλαιό μηχανισμό, δηλαδή τον μηχανισμό εξάρτησης των αγροτών από τον τεχνικό σύμβουλο. Ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι μερίδα των ΚΥΔ υπονόμευσε τη μετάβαση στο gov και μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι σίγουρα δεν άρεσε στον τεχνικό σύμβουλο η μετάβαση αυτή», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, σχετικά με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι ο κ. Γεωργαντάς αποκάλυψε ότι το 2022 είχαν δεσμευτεί 2.021 ΑΦΜ που συνδέονταν με ύποπτες αιτήσεις και παράνομες επιδοτήσεις. Οι δικαιούχοι κλήθηκαν να προσκομίσουν στοιχεία, αλλά μόνο 91 προσκόμισαν. Ωστόσο, μετά την αποχώρησή του, η νέα πολιτική ηγεσία προχώρησε στην πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ, ακυρώνοντας στην πράξη τον έλεγχο και την κάθαρση που είχε ξεκινήσει. Η κατάθεσή του εκθέτει τον κ. Αυγενάκη αλλά και ολόκληρη την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μεθόδευσε πληρωμές χωρίς έλεγχο, επιβραβεύοντας όσους εμπλέκονται σε παρατυπίες εις βάρος των νόμιμων αγροτών.

Αντίστοιχα, αιχμές Γεωργαντά κατά Αυγενάκη «βλέπει» και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου σχολιάζουν ότι ο κ. Γεωργαντάς «άφησε σαφείς αιχμές κατά κ. Αυγενάκη για την αποδέσμευση των «ύποπτων» ΑΦΜ λέγοντας ότι «ο υπουργός δεν έχει την δυνατότητα να δώσει το εντέλλεσθε». Τον «άδειασε» επίσης και για τον «γαλάζιο» κομματάρχη «Φραπέ» καθώς, όπως είπε, ο ίδιος αποθάρρυνε τον Γ. Ξυλούρη να μπαινοβγαίνει στο υπουργείο με τον αέρα που το έκανε στη συνέχεια, επί θητείας Αυγενάκη».

Τέλος σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά τονίζει τις αντιφάσεις μεταξύ των λεγομένων των υπουργών της ΝΔ. «Ο Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε την κραυγαλέα αντίφαση με όσα ισχυρίστηκε εχθές ο κ. Αυγενάκης: "Αξίζει να κατατεθεί στα πρακτικά αυτή η αντίφαση ότι με τον κύριο Γεωργαντά και τον κύριο Σιμανδράκου έχουμε έλεγχο σε 2.021 ΑΦΜ και πληρώνονται τα 91 και με τις αλλαγές μετά στο Υπουργείο, όταν έχει φύγει ο κ. Γεωργαντάς και φεύγει και ο κ. Σιμανδράκος, από έλεγχο που έγινε σε 7.703 ΑΦΜ, πληρώθηκαν τα 6.815. Εδώ κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίφαση"».

«Η σημερινή κατάθεση επιβεβαιώνει πλήρως τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το μέγεθος του σκανδάλου, το οποίο δεν είναι τεχνικό, αλλά βαθιά πολιτικό. Σημειώνεται ότι η στάση της ΝΔ στην Εξεταστική –με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον εισηγητή της πλειοψηφίας Μάκη Λαζαρίδη, που δεν ρώτησε τίποτα ούτε για την εγκύκλιο που αυστηροποιούσε τους ελέγχους ούτε για τα αποτελέσματά τους– συνιστά θεσμική συγκάλυψη και πολιτική συνενοχή», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΝΕΑΡ.

Διαβάστε επίσης