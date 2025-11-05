Αυγενάκης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Περήφανος για την υπουργία του

«Είμαι εδώ ως μάρτυρας και έχω έρθει να βοηθήσω ως συνάδελφος για την αναζήτηση της αλήθειας. Δεν υπήρξα υπουργός ΟΠΕΚΕΠΕ, διετέλεσα υπουργός για την Αγροτική Ανάπτυξη όλης της Ελλάδας». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προσήλθε στην Εξεταστική δηλώνοντας σχεδόν μονότονα ότι ο ίδιος στους 11 μήνες της υπουργίας του υπήρξε απόλυτα θεσμικός και αποτελεσματικός και επέμεινε ότι δε φέρει καμία ευθύνη για τα όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις την αντίδραση των μελών της επιτροπής, τα οποία του υπενθύμισαν αποσπάσματα από τις επισυνδέσεις που τον ενέπλεκαν ευθέως σε παράτυπες ενέργειες.

Ο κ. Αυγενάκης αφιέρωσε το πρώτο μέρος της κατάθεσής του στο να απαριθμίσει τις «επιτυχίες» του, αλλά και τις κρίσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της σύντομης, όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος, θητείας του. Μάλιστα εμφανίστηκε περήφανος για την τοποθέτηση Μπαμπασίδη, Ζερβού και Κουρδή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι όλα τα προβλήματα που υπήρξαν επί υπουργίας του ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών του τότε προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σημανδράκου.

Μάλιστα προς το τέλος, σε ιδιαίτερα ποιητικό τόνο, δήλωσε ότι: «Δε φοβήθηκα ποτέ τη διαφάνεια, την επέβαλλα και προς τη διοίκηση. Ειμαι προστάτης του αγρότη. Εμπιστεύομαι τη δημοκρατία. Όταν το φως πέφτει παντού, τότε η αλήθεια δε χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο κάποιον που να θέλει να την πει».

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι όταν ανέλαβε, ο Οργανισμός ήταν αδύναμος οργανωτικά και τεχνολογικά και υποστήριξε ότι έδωσε σχετικές για διαρθρωτικά μέτρα, αλλά και την απελευθέρωση χιλιάδων ΑΦΜ, ώστε να πάψουν οι αγρότες να είναι «όμηροι».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε πληροφοριακά συστήματα και γι' αυτό προχωρήσαμε σε ένα πλέγμα δράσεων, όπως τις συμβάσεις με τεχνικό σύμβουλο, με όλα τα δεδομένα να βρίσκονται στο ψηφιακό νέφος του gov.gr», τόνισε ο κ. Αυγενάκης.

Ο κ. Αυγενάκης υποστήριξε ότι ζητήθηκε από τον πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Βαγγέλη Σημανδράκο να παραιτηθεί για διαφορετικούς λόγους:

- Προβληματικές πληρωμές του Ιουνίου και του Οκτωβρίου 2023

- Εξωσυστημικές πληρωμές για τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο εκατομμυρίων ευρώ

- Συμβάσεις με τεχνικούς συμβούλους χωρίς να υπάρχουν σαφή παραδοτέα

- Καθυστέρηση στις πληρωμές χιλιάδων ΑΦΜ

- Δεν έδινε στοιχεία στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών

- Προβληματική συνεργασία με τους περιφερειακούς παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ

- Καμία προσπάθεια αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα

- Ο έλεγχος εντόπισε τεράστιο σφάλμα απόκλισης 63 εκατ. ευρώ

Ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κάποια αφόρητη πίεση για να αποδεσμεύσει κάποια συγκεκριμένα ΑΦΜ.

Ο κ. Αυγενάκης υποστήριξε ότι η παραπομπή ερωτημάτων που δεχόταν στο γραφείο του προς την υπηρεσία της κ. Τυχεροπούλου προκειμένου να τους απαντήσει, δεν συνοδευόταν από κάποια πίεση εκ μέρους του ώστε να αλλάξουν αποφάσεις του Οργανισμού.

Σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΑΦΜ, ο Λευτέρης Αυγενάκης ξεκαθαρίζει ότι είχε δεχτεί σχετικές ερωτήσεις από την αντιπολίτευση πριν ακόμη ενημερωθεί από τον κ. Σημανδράκο για το θέμα, και τον κατηγόρησε ότι δεν προχωρούσε σε εξέταση των ΑΦΜ ώστε να τα αποδεσμεύσει στη συνέχεια. Ο κ. Αυγενάκης είπε ότι ενημερώθηκε τελικά από τον πρώην πρόεδρο Μπαμπασίδη, για τον αριθμό των δεσμευμένων ΑΦΜ, τα οποία ξεπερνούσαν τα 16.000 ΑΦΜ. Μετά από περίπου δύο μήνες, είχαν ελεγχθεί περίπου τα μισά ΑΦΜ και συνεπώς οι περισσότερες να αποδεσμευτούν.

Άλλαξε ύφος με την Αποστολάκη

Το ύφος του Λευτέρη Αυγενάκη άλλαξε ραγδαία όταν τον λόγο πήρε η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Ο κ. Αυγενάκης με πιο προκλητικό ύφος αρνήθηκε αρχικά να απαντήσει σε ερώτηση της κ. Αποστολάκη σχετικά με δηλώσεις που είχε κάνει σε τηλεοπτικό σταθμό τον Μάιο του '24, ενώ επέμενε ότι οι επισυνδέσεις που τον αφορούν έχουν καταγραφεί κατά την περίοδο που ο ίδιος είχε τεθεί εκτός ΚΟ της ΝΔ, λόγω της υπόθεσης του τραμπουκισμού υπαλλήλου στο αεροδρόμιο.

«Καμία ανάμειξη, γιατί δεν είχα καμία αρμοδιότητα. Η θεσμικότητα που με χαρακτηρίζει τόσα χρόνια, ισχύει και για τις περιπτώσεις που αναφέρατε», απάντησε ο Λ. Αυγενάκης στη Μ. Αποστολάκη για τον τρόπο διορισμού του κ. Μπαμπασίδη.

Σε ερώτηση σχετικά με τον κ. Κουτεντάκη και την επισύνδεση που τον έχει καταγράψει να ψάχνει τρόπο να λαμβάνουν επιδοτήσεις οι κόρες του, ο Λευτέρης Αυγενάκης είπε ότι «δεν κρεμάω τους φίλους μου και τους υπερασπίζομαι ειδικά όταν κατηγορούνται για πράγματα που δεν έχουν κάνει» και τόνισε ότι δεν έχει γίνει επισήμως κάποια τέτοια αίτηση και δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ παρανόμως.

Αναφορικά με τον «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, ο κ. Αυγενάκης αναγνώρισε ότι τον γνωρίζει και ότι έχει συναντηθεί πολλές φορές μαζί του, όπως και με άλλους αγροτοσυνδικαλιστές, τονίζοντας ότι σε ένα αίτημά του είχε απαντήσει ότι «θα γίνουν τα νόμιμα».

Σε πολλές περιπτώσεις πάντως, ο κ. Αυγενάκης υπενθύμισε ότι βρίσκεται εκεί ως μάρτυρας και όχι ως κατηγορούμενος, δείχνοντας έτσι την ικανοποίησή του για την απαλλαγή του από τη σύσταση Προανακριτικής, κατά το επεισοδιακό βράδυ με τις επιστολικές ψήφους.

Ο κ. Αυγενάκης φάνηκε να δυσκολεύεται να απαντήσει στον βουλευτή της ΝΕΑΡ, Νάσο Ηλιόπουλο, σχετικά με το αν ήταν συχνή η πρακτική να παρεπέμπει στον ΓΓ του υπουργείου, κ. Στρατάκο, τα ερωτήματα των πολιτών. Μάλιστα, προκλήθηκε ένταση όταν ο υπουργός επέμενε να δίνει μακροσκελείς απαντήσεις σε σύντομες ερωτήσεις, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί από τον Νάσο Ηλιόπουλο ότι το κάνει στοχευμένα για να κερδίζει χρόνο, ενώ επέμενε να απευθύνει ο ίδιος ερωτήσεις προς τα μέλη της επιτροπής, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις τον εκνευρισμό και την αντίδρασή τους.

Πάντως, ο Λευτέρης Αυγενάκης χαρακτήρισε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ως «σκάνδαλο», κάτι το οποίο μέχρι σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη απέφευγαν να κάνουν. Παράλληλα όμως επέμεινε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει το παραμικρό που να αποδεικνύει παράνομη ενέργεια εκ μέρους του.

