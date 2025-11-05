Καταθέτει σήμερα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αυγενάκης

Όλα τα βλέμματα σήμερα στην Εξεταστική για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Καταθέτει σήμερα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αυγενάκης
Στις 9:00 το πρωί είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θα κληθεί να καταθέσει ο πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και αναφερόμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο κ. Αυγενάκης, παρά την αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και κυρίως στις ηχογραφήσεις που έχουν καταγράψει όλους τους εμπλεκόμενους να αναφέρονται στον ίδιο, δεν έχει παραπεμφθεί σε προανακριτική επιτροπή, καθώς στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Ολομέλειας με τις δεκάδες επιστολικές ψήφους της ΚΟ της ΝΔ, είχε απαλλαγεί, ενώ έκτοτε τα ενδεχόμενα παραπτώματα είναι πιθανό να έχουν παραγραφεί από τις 6 Οκτωβρίου, όπως καταγγέλλει η αντιπολίτευση.

Ο κ. Αυγενάκης αναμένεται να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα πιεστικές ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής, κυρίως ως προς τις αναφορές περί παρεμβάσεών του στα ζητήματα των επιδοτήσεων που έκανε η αρμόδια διευθύντρια του οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου, αλλά και για όσα έχουν καταγγείλει μέχρι τώρα οι προηγούμενοι μάρτυρες στην Εξεταστική.

