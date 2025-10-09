Ο Κασσελάκης πηγαίνει τον Αυγενάκη στην Ευρωπαϊκή και την Οικονομική Εισαγγελία

Νέο γύρο πρωτοβουλιών αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας απέναντι στον πρώην υφ. Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, για τις παρατυπίες που ο ίδιος έχει εντοπίσει στη δήλωση Πόθεν Έσχες που δημοσιεύτηκε πριν λίγες εβδομάδες.

Ο κ. Κασσελάκης, ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου έχει καταθέσει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά του κ. Αυγενάκη, αφήνοντας αιχμές για αδικαιολόγητα έσοδα άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, ζητώντας μάλιστα να συσχετιστεί με την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, ο κ. Κασσελάκης είχε δηλώσει τότε ότι η αναφορά αφορά την περίοδο που ο κ. Αυγενάκης ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον κατηγορεί ότι εμφάνισε έσοδα ύψους 580.000€ από την πώληση ακινήτου, ενώ ταυτόχρονα, τα ακίνητά του παρέμεναν ίδια στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες.

Αίσθηση είχε προκαλέσει τότε το γεγονός ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης είχε απαντήσει με εξώδικο στον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, με τον κ. Κασσελάκη να δημοσιεύει νέο βίντεο όπου σκίζει το εξώδικο και το πετά στα σκουπίδια.

Σήμερα, ο Στέφανος Κασσελάκης επανήλθε στο θέμα, καθώς κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, η αναφορά αφορά «αποκαλύψεις που αφορούν το ακίνητο στο Ηράκλειο, το οποίο φέρεται να πωλήθηκε στην εταιρεία “Κορόμηλο”, με επιταγή ύψους 580.000 ευρώ που εκδόθηκε από τρίτο πρόσωπο».

Παράλληλα, ο κ. Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή Αναφορά προς την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον Οικονομικό Εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κασσελάκης: Θα πέσει το δάκρυ… κορόμηλο

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας προχώρησε στην παρακάτω δήλωση για το θέμα:

«Λευτέρης Αυγενάκης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Πόθεν Έσχες, Κορόμηλο.

Κατέθεσα συμπληρωματική Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέα Αναφορά στο ΣΔΟΕ, όπως επίσης και στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής.

Τέρμα πια τα ψέματα, τέρμα ο εμπαιγμός με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.

Θα πέσει το δάκρυ… κορόμηλο.»

