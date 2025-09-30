Αναφορά Κασσελάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Πόθεν Έσχες του Λευτέρη Αυγενάκη
Κάνει λόγο για αδικαιολόγητα έσοδα πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ και ζητά η υπόθεση να συσχετιστεί με τη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Aναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά του πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη κατέθεσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, αφήνοντας αιχμές για αδικαιολόγητα έσοδα άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, ζητώντας μάλιστα να συσχετιστεί με την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα ο κ. Κασσελάκης τόνισε βγαίνοντας από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι η αναφορά αφορά την περίοδο που ο κ. Αυγενάκης ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σχολιάζει ότι ο κ. Αυγενάκης, τον οποίο χαρακτηρίζει «υπουργό του ΟΠΕΚΕΠΕ, των "φραπέδων" και των "χασάπηδων"», εμφάνισε έσοδα από πώληση ακινήτου ύψους 580.000€. «Μόνο που τα ακίνητά του έμειναν τα ίδια. Συγχρόνως πληρώνει και 663.000€ στα δάνειά του. Δηλαδή πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ έσοδα, χωρίς να ξέρουμε την προέλευση».
«Τι έγινε; Πούλησε σανό; Μήπως πήρε κι αυτός επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;», σχολιάζει ο κ. Κασσελάκης.