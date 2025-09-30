ΟΠΕΚΕΠΕ: Στάση πληρωμών σε επιδοτήσεις αγροτών λόγω του σκανδάλου

Τους οφείλονται ακόμη επιδοτήσεις του 2024, ενώ, καθυστερεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης

Newsbomb

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στάση πληρωμών σε επιδοτήσεις αγροτών λόγω του σκανδάλου
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει καταθέσει το νέο σχέδιο δράσης σε σχέση με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Οργανισμός, ωστόσο, έχει κηρύξει άτυπα στάση πληρωμών εδώ και τρεις μήνες με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανησυχία αλλά και αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο. Ήδη οφείλονται 598 εκατ. από το 2024, ενώ, για την καθυστέρηση της καταβολής τους είναι πιθανό να επιβληθεί πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν, δεν θα καταβληθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης μέσα στον Οκτώβριο όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, ποσό που προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

Πηγές του υπουργείου ανέφεραν ότι «σύμφωνα με τον κανονισμό μπορούμε να πληρώσουμε από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 30 Ιουνίου κάθε χρόνου. Πότε θα γίνουν οι πληρωμές ακόμη δεν μπορούμε να το πούμε». Eπιπλέον, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φέρεται να ανέφερε ότι «κάνουμε προσπάθεια για να καταφέρουμε να πληρώσουμε πριν από τις γιορτές. Αλλιώς, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο».

Κανονικά η προθεσμία που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για την κατάθεση νέου action plan για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων ήταν έως τη 2α Οκτωβρίου, ωστόσο, δόθηκε παράταση έπειτα από αίτημα των ελληνικών Αρχών, δεδομένου ότι μεσολάβησε ο Αύγουστος που είναι ο μήνας διακοπών και άρα υπήρξαν καθυστερήσεις.

Όμως, ο Οργανισμός δεν έχει καταβάλλει ενισχύσεις προς τους αγρότες από τον Ιούλιο, καθώς εκτός από τις παράνομες ενισχύσεις με τα βοσκοτόπια και το σκάνδαλο που έχει «ξεσπάσει», αποκαλύφθηκαν ελλιπείς έως και καθόλου έλεγχοι και στη βιολογική παραγωγή, αλλά και στα «οικολογικά σχήματα» όπου δεν είχαν τηρηθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Συνολικά οφείλονται 598 εκατ. ευρώ στους αγρότες από τις ενισχύσεις του 2024, εκ των οποίων περίπου 100 εκατ. ευρώ από τα οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις, 65 εκατ. ευρώ για τα βιολογικά προϊόντα από τις προηγούμενες χρονιές αλλά και 210 εκατ. ευρώ από τις εφετινές επιδοτήσεις για τα βιολογικά που δεν έχουν καταβληθεί.

Επίσης, δεν έχουν καταβληθεί 178 εκατ. ευρώ ως στήριξη για τις φυσικές καταστροφές (Μέτρο 23), 20 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις σε όσους έχουν σπάνιες φυλές ζώων και 25 εκατ. για το πρόγραμμα «Κομφούζιο», που είναι αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο.

Αυτές οι καθυστερήσεις έχουν φέρει τον αγροτικό κόσμο σε οριακό σημείο, δεδομένου ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν προμηθευτές αγροτοεφοδίων, όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα και σπόρους.

Με έγγραφο που είχε αποστείλει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις ελληνικές αρχές την 4η Αυγούστου, ζητούσε περαιτέρω αλλαγές στο action plan που έχει καταθέσει η Ελλάδα ώστε να εφαρμοστούν συγκεκριμένες δράσεις σε μία σειρά θεμάτων και να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος πληρωμών.

Όπως τονιζόταν στο συγκεκριμένο έγγραφο, εφόσον δεν υποβληθεί επαρκώς τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να προχωρήσει σε αναστολή των μηνιαίων πληρωμών προς το κράτος – μέλος. Αυτό που ισχύει στην πράξη, είναι ότι τα χρήματα των ενισχύσεων καταβάλλονται από το κράτος – μέλος και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ενωση δίνει τα συγκεκριμένα κονδύλια από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ταμεία –σε σύντομο χρονικό διάστημα– που δεν ξεπερνά τον μήνα, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία για τα χρήματα που καταβλήθηκαν.

Το μήνυμα που έχουν λάβει οι ελληνικές Αρχές, είναι ότι «αν θέλετε, μπορείτε να καταβάλλετε τα χρήματα, αλλά εμείς θα προχωρήσουμε σε καταβολές εφόσον διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και πιστοποιηθεί ότι το σύστημα εξασφαλίζει την κατανομή σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο» , σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής». Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να συμβεί, καθώς θα προέκυπτε μεγάλο άνοιγμα στον κρατικό προϋπολογισμό.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατυπώνει σε όλους τους τόνους ότι έως την 4η Νοεμβρίου θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εγκριθεί το action plan για την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, όμως, πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν επιφυλάξεις καθώς καινούργιες δυσλειτουργίες ανακύπτουν διαρκώς. Όμως και στην Ελλάδα, άνθρωποι με γνώση του θέματος επισημαίνουν ότι ούτε αυτή η παράταση θα είναι αρκετή αν δεν γίνουν δομικές αλλαγές, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 10 άτομα - Μετέφεραν λαθραία ποτά και φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορεία

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η καταβολή - Ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

08:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

08:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρχεται «λουκέτο» στην κυβέρνηση - «Δεν βάζεις όπλο στον κρόταφο του αμερικανικού λαού»

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «Δέντρο της Χρονιάς» για το 2025 και μεγαλώνει στην «καρδιά» της Γλασκώβης

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Smart σχεδιάζει νέο μικρό ηλεκτρικό για την πόλη με τέσσερις θέσεις

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα «θα παραγκωνίσει τους Παλαιστινίους» - Ο Μπλερ, ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος και οι άλλοι

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Σκοτεινά Σημεία στον θάνατο της ηθοποιού - Η οικογένεια ζητά διερεύνηση ανθρωποκτονίας

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στάση πληρωμών σε επιδοτήσεις αγροτών λόγω του σκανδάλου

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

07:09LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Σύντομα θα βάλω μία τελεία στην καριέρα μου – Δεν θέλω να με λυπούνται»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

06:54LIFESTYLE

Διαζύγιο-σεισμός στο Χόλιγουντ: Χώρισαν Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

08:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ.

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Είχε και στο παρελθόν προστριβές με γείτονες στη Φιλοθέη

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές και αδειάζουν λογαριασμούς

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ