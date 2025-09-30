ΟΠΕΚΕΠΕ: Στάση πληρωμών σε επιδοτήσεις αγροτών λόγω του σκανδάλου

Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει καταθέσει το νέο σχέδιο δράσης σε σχέση με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Οργανισμός, ωστόσο, έχει κηρύξει άτυπα στάση πληρωμών εδώ και τρεις μήνες με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανησυχία αλλά και αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο. Ήδη οφείλονται 598 εκατ. από το 2024, ενώ, για την καθυστέρηση της καταβολής τους είναι πιθανό να επιβληθεί πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν, δεν θα καταβληθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης μέσα στον Οκτώβριο όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, ποσό που προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

Πηγές του υπουργείου ανέφεραν ότι «σύμφωνα με τον κανονισμό μπορούμε να πληρώσουμε από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 30 Ιουνίου κάθε χρόνου. Πότε θα γίνουν οι πληρωμές ακόμη δεν μπορούμε να το πούμε». Eπιπλέον, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φέρεται να ανέφερε ότι «κάνουμε προσπάθεια για να καταφέρουμε να πληρώσουμε πριν από τις γιορτές. Αλλιώς, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο».

Κανονικά η προθεσμία που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για την κατάθεση νέου action plan για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων ήταν έως τη 2α Οκτωβρίου, ωστόσο, δόθηκε παράταση έπειτα από αίτημα των ελληνικών Αρχών, δεδομένου ότι μεσολάβησε ο Αύγουστος που είναι ο μήνας διακοπών και άρα υπήρξαν καθυστερήσεις.

Όμως, ο Οργανισμός δεν έχει καταβάλλει ενισχύσεις προς τους αγρότες από τον Ιούλιο, καθώς εκτός από τις παράνομες ενισχύσεις με τα βοσκοτόπια και το σκάνδαλο που έχει «ξεσπάσει», αποκαλύφθηκαν ελλιπείς έως και καθόλου έλεγχοι και στη βιολογική παραγωγή, αλλά και στα «οικολογικά σχήματα» όπου δεν είχαν τηρηθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Συνολικά οφείλονται 598 εκατ. ευρώ στους αγρότες από τις ενισχύσεις του 2024, εκ των οποίων περίπου 100 εκατ. ευρώ από τα οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις, 65 εκατ. ευρώ για τα βιολογικά προϊόντα από τις προηγούμενες χρονιές αλλά και 210 εκατ. ευρώ από τις εφετινές επιδοτήσεις για τα βιολογικά που δεν έχουν καταβληθεί.

Επίσης, δεν έχουν καταβληθεί 178 εκατ. ευρώ ως στήριξη για τις φυσικές καταστροφές (Μέτρο 23), 20 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις σε όσους έχουν σπάνιες φυλές ζώων και 25 εκατ. για το πρόγραμμα «Κομφούζιο», που είναι αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο.

Αυτές οι καθυστερήσεις έχουν φέρει τον αγροτικό κόσμο σε οριακό σημείο, δεδομένου ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν προμηθευτές αγροτοεφοδίων, όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα και σπόρους.

Με έγγραφο που είχε αποστείλει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις ελληνικές αρχές την 4η Αυγούστου, ζητούσε περαιτέρω αλλαγές στο action plan που έχει καταθέσει η Ελλάδα ώστε να εφαρμοστούν συγκεκριμένες δράσεις σε μία σειρά θεμάτων και να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος πληρωμών.

Όπως τονιζόταν στο συγκεκριμένο έγγραφο, εφόσον δεν υποβληθεί επαρκώς τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να προχωρήσει σε αναστολή των μηνιαίων πληρωμών προς το κράτος – μέλος. Αυτό που ισχύει στην πράξη, είναι ότι τα χρήματα των ενισχύσεων καταβάλλονται από το κράτος – μέλος και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ενωση δίνει τα συγκεκριμένα κονδύλια από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ταμεία –σε σύντομο χρονικό διάστημα– που δεν ξεπερνά τον μήνα, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία για τα χρήματα που καταβλήθηκαν.

Το μήνυμα που έχουν λάβει οι ελληνικές Αρχές, είναι ότι «αν θέλετε, μπορείτε να καταβάλλετε τα χρήματα, αλλά εμείς θα προχωρήσουμε σε καταβολές εφόσον διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και πιστοποιηθεί ότι το σύστημα εξασφαλίζει την κατανομή σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο» , σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής». Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να συμβεί, καθώς θα προέκυπτε μεγάλο άνοιγμα στον κρατικό προϋπολογισμό.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατυπώνει σε όλους τους τόνους ότι έως την 4η Νοεμβρίου θα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εγκριθεί το action plan για την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, όμως, πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν επιφυλάξεις καθώς καινούργιες δυσλειτουργίες ανακύπτουν διαρκώς. Όμως και στην Ελλάδα, άνθρωποι με γνώση του θέματος επισημαίνουν ότι ούτε αυτή η παράταση θα είναι αρκετή αν δεν γίνουν δομικές αλλαγές, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί.