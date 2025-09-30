Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ευκαιρία για απαντήσεις η Εξεταστική»

«Ούτε σπιθαμή δεν θα αλλάξει η κυβερνητική πολιτική για να έχουμε συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Newsbomb

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ευκαιρία για απαντήσεις η Εξεταστική»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, την υπόθεση των Τεμπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις αλλά και τα προβλήματα καθυστερήσεων στον «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, επανέλαβε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν αλλάζει «ούτε σπιθαμή» παρά τις πιέσεις, έκανε λόγο για «ιερό αγώνα» των οικογενειών των θυμάτων στα Τέμπη, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση θεμάτων και καθυστέρηση των διαδικασιών.

Παράλληλα χαρακτήρισε την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «ευκαιρία για απαντήσεις», υπερασπίστηκε την ανθεκτικότητα της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις και προανήγγειλε την τοποθέτηση 80 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια.

«Ούτε σπιθαμή δεν θα αλλάξει η κυβερνητική πολιτική για να έχουμε συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν αν και η επικοινωνία δεν έχει διακοπεί», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σχετικά με τα Τέμπη και την απεργία πείνας από τον Πάνο Ρούτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε ιερό αγώνα, επανέλαβε ότι η υπόθεση είναι ανοικτή πληγή και παράλληλα κατηγόρησε πολιτικούς αρχηγούς ότι «κάνουν τα πάντα για να καθυστερήσει η δίκη» και σηκώνουν το θέμα κάθε φορά που πέφτουν δημοσκοπικά. Σφοδρή κριτική άσκησε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ μίλησε για συντονισμένη εργαλειοποίηση.

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Εξεταστική Επιτροπή είναι ευκαιρία να πάρουμε απαντήσεις. «Δεν έχουμε αρνηθεί κανένα όνομα μέχρι σήμερα, αλλά υπάρχει μια σειρά στα πράγματα, όταν ερευνάς για 2,7 δισ. που έχουν πληρώσει άνθρωποι που δεν τους περισσεύει ούτε ένα ευρώ», τόνισε. «Προφανώς και πρέπει οι μπαταχτσήδες να πληρώσουν, αλλά παράλληλα το κράτος οφείλει να μην χαθεί ούτε ευρώ για τους δικαιούχους», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης ενώ σχετικά με τη στάση της Αντιπολίτευσης ανέφερε ότι στο ΠΑΣΟΚ έχει κολλήσει η βελόνα και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο μοτίβο που τον οδήγησε σε δημοσκοπική κατάρρευση.

Ερωτηθείς για την τελευταία δημοσκόπηση της Alco με την πρόθεση στο 24% για τη ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το κυβερνών κόμμα συνολικά στις μετά ΔΕΘ εβδομάδες έχει ανακτήσει μέρος των μονάδων που είχε χάσει τα τελευταία χρόνια. Είναι η πρώτη κυβέρνηση με τέτοια ανθεκτικότητα παρά τα λάθη που πρέπει να διορθώσουμε. Στο τέλος της ημέρας ο κόσμος ψηφίζει για την ζωή του. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε περισσότερο με κυριότερο θέμα το κόστος ζωής και η εισαγόμενη ακρίβεια, επεσήμανε, προσθέτοντας:

«Παρά τις θεωρίες της αντιπολίτευσης το σημαντικό είναι οι πολιτικές να αποδίδουν κι αυτό θα το δουν στην τσέπη οι πολίτες από την 1η Ιανουαρίου του 2026», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Στόχος να εξαλειφθούν οι καθυστερήσεις, είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τις καθυστερήσεις στον αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, επισημαίνοντας ότι «θα τοποθετηθούν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας». Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι υπεύθυνοι των καθυστερήσεων «δεν τιμωρούν την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά τους πολίτες και τους επισκέπτες στη χώρα».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Δεν θα παραδώσουμε ποτέ την πατρίδα μας - Θα κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Βενεζουέλα»

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Διχάζει το σχέδιο Τραμπ για ομήρους και ειρήνη - Η οργή των υπουργών και η θέση της Χαμάς

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με βίντεο του MrBeast: Έβαλε κασκαντέρ να δραπετεύσει από φλεγόμενο σπίτι για 500.000 δολάρια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μποτσουάνα: Ελέφαντας ανέτρεψε κανό σε σαφάρι – Τραυματίστηκε τουρίστρια

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Δυσάρεστα νέα για τις ξυλόσομπες: «Καμπανάκι» από επιστήμονες - Δεν είναι και τόσο «αθώες»

09:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Σπουδαίες μάχες για τους Έλληνες της Ευρώπης - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

09:26WHAT THE FACT

Η ρωσική «Κιβωτός του Νώε» επιστρέφει στη Γη με 75 ποντίκια, 1.500 μύγες και πάνω από 30 πειράματα

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλειστά 5.000 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας – Από αγροτεμάχια έως… αποθήκες

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Μητσοτάκη: Στην Ελλάδα ο Jonathan Haidt - Σε πρώτο πλάνο ο ψηφιακός εθισμός των παιδιών

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για έντονα φαινόμενα - Προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ευκαιρία για απαντήσεις η Εξεταστική»

09:10ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 30 ημέρες - Εκπληκτικό βίντεο εξομοίωσης

09:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την αποστολή για την Άρσεναλ - Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

09:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

08:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και το Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Σκοτεινά σημεία στον θάνατο της ηθοποιού - Η οικογένεια ζητά διερεύνηση ανθρωποκτονίας

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα «θα παραγκωνίσει τους Παλαιστινίους» - Ο Μπλερ, ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος και οι άλλοι

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

08:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:10ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 30 ημέρες - Εκπληκτικό βίντεο εξομοίωσης

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη «Νέα Γάζα» – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη για τον τερματισμό του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ