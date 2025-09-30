Ο Κασσελάκης πέταξε στα σκουπίδια το εξώδικο Αυγενάκη - «Αν θέλει ας το στείλει με PDF»

Ως ένα «πολύ ωραίο δώρο» χαρακτηρίζει το εξώδικο που δέχτηκε από τον πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο κ. Κασσελάκης, κάνει γνωστό ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης αντέδρασε με εξώδικο στο γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΚΙΔΗ μετέβη το πρωί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατέθεσε αναφορά κατά του κ. Αυγενάκη για παράβαση του νόμου περί Πόθεν Έσχες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κασσελάκης άφησε αιχμές για αδικαιολόγητα έσοδα άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, ζητώντας μάλιστα να συσχετιστεί με την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως είπε, ο «υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, των "φραπέδων" και των "χασάπηδων" εμφάνισε έσοδα από πώληση ακινήτου ύψους 580.000€. Μόνο που τα ακίνητά του έμειναν τα ίδια. Συγχρόνως πληρώνει και 663.000€ στα δάνειά του. Δηλαδή πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ έσοδα, χωρίς να ξέρουμε την προέλευση».

Σε νεότερο βίντεο που ανήρτησε, ο κ. Κασσελάκης γνωστοποιεί ότι έλαβε εξώδικο από τον πρώην υπουργό για την αναφορά του και επιχείρησε να αποδομήσει τους ισχυρισμούς του κ. Αυγενάκη. Μάλιστα παρουσίασε τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες των τελευταίων τριών ετών και τονίζοντας ότι η ακίνητη περιουσία του παραμένει ίδια στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ το εισόδημά του αυξάνεται το 2023 κατά 580.000 ευρώ, τα οποία δεν δικαιολογούνται από κάποια πώληση πολιτικού γραφείου στο Ηράκλειο, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος.

Μου ήρθε εξώδικο από τον Λευτέρη Αυγενάκη

Η απάντησή μου. pic.twitter.com/hv85smaaEW — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 30, 2025

«Ντάξει, ο άνθρωπος είναι προφανώς ψεύτης. Αλλά το αν είναι κλέφτης, αυτό θα πρέπει να το αποδείξει στην κ. Κοβέσι, η οποία, δυστυχώς για εκείνον, δεν τραμπουκίζεται με τον τρόπου που ξέρει αυτός να κάνει στο αεροδρόμιο», τονίζει ο κ. Κασσελάκης.

Μάλιστα, κλιμακώνει ακόμη περισσότερο τη μεταξύ τους ένταση, αφού στο βίντεο φαίνεται να σκίζει το εξώδικο και να το πετά στα σκουπίδια.

«Πρέπει να επιστρέψω το εξώδικο εκεί που ανήκει: στα σκουπίδια! Αν θέλει, ας το στείλει σε PDF».

