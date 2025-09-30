Πόθεν έσχες: Οι πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι της Βουλής

Η ετήσια «παράδοση» για την... ταξική κατάταξη του πολιτικού προσωπικού είχε αργήσει να τηρηθεί, καθώς πέρσι δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών. Έτσι, η κατηγοριοποίηση σε πλούσιους και φτωχούς έγινε χθες, καθώς δημοσιεύτηκαν οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες για τις χρήσεις του 2022 και 2023.

Οι μεταβολές εντός δύο ετών πάντως είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έχουμε την ένταξη νέων προσώπων στην πολιτική όπως ο Στέφανος Κασσελάκης, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, και ο Δημήτρης Νατσιός, ενώ παρουσιάστηκαν και πολύ ενδιαφέρουσες μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση προσώπων, όπως για παράδειγμα εκείνη του ανεξάρτητου βουλευτή Παύλου Σαράκη, ο οποίος αύξησε την περιουσία του κατά 18 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Οι αρχηγοί

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Δήλωση για χρήση 2023, δηλώνει συνολικό εισόδημα περίπου 70.000 ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του σε μετοχές, ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα ανέρχονται στα 528.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του έχουν ύψος 110.000, παρουσιάζει εγγραφές σε 26 ακίνητα και συμμετέχει στη διοίκηση της εταιρείας ΚΗΡΥΞ που εκδίδει την εφημερίδα Κήρυκας Χανίων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δηλώνει εισόδημα άνω των 128.00 ευρώ, οι καταθέσεις του ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ, ενώ έχει εγγραφές σε 16 ακίνητα και συμμετέχει σε 2 επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος καταγράφει καταθέσεις σε 8 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 57.000 ευρώ, ενώ δηλώνει εισόδημα 72.000 ευρώ και 8 εγγραφές σε ακίνητα. Επίσης ο κ. Φάμελλος διαθέτει ατομική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε αδράνεια.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σύμφωνα με τη δήλωση περιουσιακής της κατάστασης για τη χρήση 2023, παρουσιάζει αυξημένα εισοδήματα λόγω και της εισόδου της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή καθώς συνολικά δηλώνει 102.553,39 ευρώ, ενώ στο πόθεν έσχες 2023 (χρήση 2022) δήλωσε εισοδήματα 41.504,21 ευρώ.

Συνολικά εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ εμφανίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στη δήλωση Πόθεν Έσχες που δημοσιεύτηκε σήμερα για τη χρήση του 2023, ενώ διαθέτει και 4 ακίνητα. Ο κ. Βελόπουλος καταγράφει καταθέσεις σε 10 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 268.000 ευρώ. Παράλληλα, διαθέτει το 48,3% εμπορικής επιχείρησης.

Τέλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης εμφανίζει εισοδήματα σχεδόν 73.000 ευρώ, ενώ διαθέτει και 2 ακίνητα στην Καλαμάτα. Καταγράφει καταθέσεις σε 9 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 136.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς διαθέτει επίσης μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, η αποτίμηση των οποίων ανέρχονται συνολικά σε 86.000 ευρώ, ενώ δεν συμμετέχει σε κάποια εμπορική επιχείρηση.

Οι «νέοι»

Αρκετή συζήτηση έγινε για την περιουσιακή κατάσταση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και νυν προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη, καθώς η δήλωση Πόθεν Έσχες τον είχε οδηγήσει στο να καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη πριν λίγους μήνες για την πλημμεληματική παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες.

Ο κ. Κασσελάκης είναι ο πλουσιότερος πολιτικός αρχηγός, καθώς εμφανίζει συνολικά εισοδήματα ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του σε μετοχές, ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα αποτιμάται συνολικά στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον τοποθετεί στην κορυφή της «ταξικής» πυραμίδας του πολιτικού προσωπικού.

Βεβαίως, τον ξεπερνά σε πλούτο ο Παύλος Σαράκης, ο οποίος κατακτά τη θέση του πλουσιότερου βουλευτή, έχοντας λάβει το 2023, 18 εκατομμύρια δολάρια ως αμοιβή από το αμερικανικό δημόσιο για τις δικηγορικές υπηρεσίες που παρείχε κατά την έρευνα του FBI για την υπόθεση Novartis. Συνολικά τα εισοδήματα του κ. Σαράκη για το 2023 εκτός των 18 εκατομμυρίων, ανέρχονται στα 178.000 ευρώ, ενώ διαθέτει 22 ακίνητα.

Πολλή συζήτηση έγινε όμως και για τη δήλωση της προέδρου της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτή, Αφροδίτης Λατινοπούλου, αφού πολλά δημοσιεύματα την επέκριναν λόγω της καταγραφής του ποσού των 3.000 ευρώ ως ετήσιο εισόδημα. Η ίδια, σε ανάρτησή της ξεκαθάρισε ότι «το έτος 2023 τα συνολικά μου έσοδα, ακαθάριστες αποδοχές από επιχειρηματική δραστηριότητα ανήλθαν σε 22.000 ευρώ. Από αυτά, ΜΕΤΑ την αφαίρεση δαπανών και φόρων (αφού μιλάμε για μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών) το καθαρό φορολογητέο κέρδος που έμεινε ήταν 3.000 ευρώ», ενώ έκανε λόγο για «εσκεμμένες ανακρίβειες που κυκλοφορούν παραπλανούν την κοινή γνώμη».

Οι «φτωχοί»

Μπορεί ο στόχος των περισσότερων στην καθημερινότητα είναι να ανέλθουν στην ταξική διαστρωμάτωση της κοινωνίας, όμως στην πολιτική, το χαμηλό εισόδημα ενδεχομένως να γίνεται αντιληπτό από ένα μέρος των πολιτών ως απόδειξη τιμιότητας. Γι' αυτό και πάντα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ποιοι πολιτικοί ζουν με όρους που προσιδιάζουν με εκείνους του μέσου πολίτη.

Στην κατηγορία αυτή λοιπόν, φαίνεται να βρίσκονται ο Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτσούμπας καταγράφει στο πόθεν έσχες του καταθέσεις σε 4 τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους άνω των 10.000 ευρώ. Το συνολικό του εισόδημα από τον βουλευτικό του μισθό (και πρόσθετες αμοιβές) ανέρχεται στα 38.996 ευρώ, ενώ λαμβάνει και εισοδήματα 27.161 ευρώ που εξαιρούνται από τον φόρο.

Ο κ. Κουτσούμπας δεν εμφανίζει καμία συμμετοχή σε επιχειρήσεις, ή κατοχή μετοχών, ομολόγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, ενώ είναι ιδιοκτήτης δύο ακινήτων.

Από την πλευρά του, ο κ. Νατσιός εμφανίζει για το 2023 συνολικά εισοδήματα ύψους 22.000 ευρώ, διαθέτει 5 ακίνητα στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ καταγράφει καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, συνολικού ύψους σχεδόν 2.000 ευρώ.

Οι δραστήριοι

Αρκετά μέλη του κοινοβουλίου πάντως δείχνουν να έχουν μεγάλη διάθεση αγοραπωλησιών στον τομέα των ακινήτων.

Για παράδειγμα, όπως καταγράφει το cnn.gr, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προχώρησε σε εκποίηση επαγγελματικής στέγης 100 τ.μ. στην Αθήνα στο οποίο είχε συγκυριότητα 50%. Από την πώληση εισέπραξε 225 χιλ. ευρώ ενώ απέκτησε δενδροκαλλιέργεια 763 τ.μ. στους Παξούς καταβάλλοντας 18.000 ευρώ.

Η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη απέκτησε μονοκατοικία 687 τ.μ. στο Ψυχικό και διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα. Για την αγορά κατέβαλε 570.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών, ενώ τα υπόλοιπα προήλθαν από γονική παροχή.

Ο Μάκης Βορίδης δηλώνει αγορά ομόλογων αξίας 134.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αξίας 900.000 ευρώ.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου προχώρησε το 2023 σε αγορά ημιτελούς διώροφης μονοκατοικίας 286 τ.μ. σε οικόπεδο 1,7 στρεμμάτων στην Βάρη. Για την αγορά καταβλήθηκε ποσό 250.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική αξία του συμβολαίου ανέρχεται σε 307.491 ευρώ. Τα χρήματα προήλθαν από δάνειο το οποίο ωστόσο δεν καταγράφεται στον πίνακα με τις δανειακές του οφειλές.

Ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίζει αγορά σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα αξίας 813.387 δολαρίων.

Ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, Ισίδωρος Κούβελος, αγόρασε διαμέρισμα στο παλαιό Φάληρο 171 τ.μ. καταβάλλοντας 500.000 ευρώ

Η σύζυγος του Βασίλη Κικίλια, Τζένη Μπαλατσινού προχώρησε σε αγορά του 50% μονοκατοικίας στην Πάτμο 179,55 τ.μ. καταβάλλοντας 275.000 ευρώ.

