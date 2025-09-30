Αφροδίτη Λατινοπούλου: Δήλωνε 3.000 ευρώ εισόδημα για το 2023 -«Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς», απαντά

«Εγώ ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα», λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου 

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το πόθεν έσχες της, έδωσε τη δική της απάντηση. Όπως αποκαλύφθηκε, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωνε 3.000 ευρώ εισόδημα ετησίως καθώς και μόνο 4.760 ευρώ σε καταθέσεις.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έγινε υπόχρεη στη δήλωση πόθεν έσχες τον Ιούλιο του 2024, οπότε και εξελέγη ευρωβουλευτής. Έτσι, η Αφροδίτη Λατινοπούλου εμφανίζεται να έχει για το 2023 εισοδήματα μόλις 3.001,68 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αυτό δεν πέρασε στα «ψηλά» και έτσι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έδωσε τη δική της εξήγηση, τονίζοντας ότι τα έσοδά της το 2023 ανέρχονταν συνολικά ακαθάριστα στα 22.000 ευρώ.

Δείτε εδώ το πόθεν έσχες της Αφροδίτης Λατινοπούλου

«Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς, δεν έβγαινα», λέει η Λατινοπούλου

«Από επιχειρηματική δραστηριότητα είχα μπλοκάκι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τα 3.000 είναι τα καθαρά έσοδα, δηλαδή το κέρδος. Άρα δεν υπάρχει το "πώς ζούσε με 3.000", δεν έχουν ιδέα πώς φορολογείσαι και τι σου μένει. [...]. Εγώ ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα, δεν πήγαινα διακοπές. Ήταν προεκλογική χρονιά το 2023, με διπλές εκλογές, όλη μέρα έτρεχα από το πρωί μέχρι το βράδυ», σημείωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος και ευρωβουλευτής της Φωνής Λογικής, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, λίγο αργότερα εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση παραθέτοντας τη φορολογική της δήλωση. Σημείωσε πως «οι ακαθάριστες αποδοχές από επιχειρηματική δραστηριότητα ανήλθαν σε 22.000 ευρώ».

«Με αφορμή σκόπιμων διαστρεβλώσεων για το πόθεν έσχες μου αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής:

  • Το έτος 2023 τα συνολικά μου έσοδα, ακαθάριστες αποδοχές από επιχειρηματική δραστηριότητα ανήλθαν σε 22.000 ευρώ.
  • Από αυτά, ΜΕΤΑ την αφαίρεση δαπανών και φόρων (αφού μιλάμε για μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών) το καθαρό φορολογητέο κέρδος που έμεινε ήταν 3.000 ευρώ.
  • Η καταγραφή των 3.000 ευρώ στο πόθεν έσχες δεν αφορά τα συνολικά μου έσοδα, αλλά το καθαρό ποσό που απομένει μετά τις νόμιμες κρατήσεις και δαπάνες.

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι άλλο είναι το σύνολο των εσόδων κι άλλο το καθαρό κέρδος, το οποίο είναι το μόνο που αποτυπώνεται στο πόθεν έσχες όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μισθωτούς.

Οι εσκεμμένες ανακρίβειες που κυκλοφορούν παραπλανούν την κοινή γνώμη και αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και των οικονομικών μου.

Οπότε, δημοσιεύματα και αναρτήσεις τύπου “πώς ζούσε με 250 και 300 ευρώ” είναι ή απλώς κακοήθειες ή δείγμα ασχετοσύνης για τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών ή απλά FAKE NEWS».

