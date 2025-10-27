Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

Για πολύ καιρό θα θυμάται ο Μάκης Βορίδης την μαζική επίθεση που δέχθηκε την παραμονή του Αγίου Δημητρίου στο Ηράκλειο σε γνωστό εστιατόριο στην πλατεία Πειραιά όπου βρέθηκε για να δειπνήσει με τους φίλου του το περασμένο Σαββατόβραδο.

Μάλιστα ο κ. Βορίδης το προηγούμενο βράδυ της επίθεσης είχε δειπνήσει σε γνωστό στέκι Νέας Αλικαρνασσού χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, πέρασε όμορφα και δεν υπήρξε τίποτα που να τον έβαλε σε υποψίες το τι θα συνέβαινε 24 ώρες αργότερα.

Καταρχήν το μαγαζί στο οποίο θα βρισκόταν ο πρώην υπουργός ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα θα έπρεπε να έχει «διπλοτσεκαριστεί» καθώς είναι γνωστό ότι γειτνιάζει με γνωστό αντιεξουσιαστικό καφέ που θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως κράχτης όπως και έγινε στην περίπτωση του Βορίδη.

Ωστόσο ο πρώην υπουργός έκανε ένα ακόμη καθοριστικό λάθος στο προέβη προφανώς γιατί αγνοούσε τη γεωγραφία του χώρου. Ο κ. Βορίδης κατέβηκε με τα πόδια από τα Λιοντάρια, πέρασε μπροστά από τον Άγιο Δημήτριο και κατευθύνθηκε προς το εστιατόριο, περνώντας μπροστά από το καφενείο των αντιεξουσιαστών, εκτεθειμένος στην κοινή θέα…

Όσοι πάντως βρέθηκαν μπροστά στο πειρατικό είχαν να το λένε πως ο Βορίδης υπήρξε τέρας ψυχραιμίας και ουσιαστικά την ώρα που άλλοι συνδαιτυμόνες, κυρίως από τα γειτονικά τραπέζια είχαν σοκαριστεί κι άρχισαν να αντιδρούν στα αυγά και τα πεταμένα ποτήρια, εκείνος παρέμεινε ατάραχος χωρίς να κάνει την παραμικρή κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει ή να αντιδράσει τους «χουλιγκάνους της αριστεράς» όπως ο ίδιος τους χαρακτήρισε.

