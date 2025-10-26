Δένδιας: Όνειδος για τη δημοκρατία η απαράδεκτη επίθεση στον Βορίδη και την οικογένειά του

Την αμέριστη συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, «για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους» εξέφρασε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον @MakisVoridis, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 26, 2025

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

