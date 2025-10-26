Δένδιας: Όνειδος για τη δημοκρατία η απαράδεκτη επίθεση στον Βορίδη και την οικογένειά του
«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την αμέριστη συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, «για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους» εξέφρασε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Δένδια
«Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:03 ∙ LIFESTYLE
Νένα Μεντή: «Mε λένε ξινή, δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου»
11:47 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Άρης: O Ιγκόρ Μίλιτσιτς ανακοινώθηκε ως νέος προπονητής
11:38 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ και Ουόκαπ κόντρα στη Μύκονο
08:57 ∙ WHAT THE FACT