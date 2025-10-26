Μάκης Βορίδης: «Μου επιτέθηκαν χούλιγκαν της ακροαριστεράς, δεν σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο Μάκης Βορίδης γευμάτιζε με την οικογένειά του και φίλους σε εστιατόριο του Ηρακλείου Κρήτης

Μάκης Βορίδης: «Μου επιτέθηκαν χούλιγκαν της ακροαριστεράς, δεν σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»
Την πρώτη του αντίδραση είχε νωρίς το πρωί της Κυριακής (26.10.2025) ο Μάκης Βορίδης, μετά τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε από 50 κουκουλοφόρους ενώ έτρωγε με την οικογένειά του και φίλους σε εστιατόριο του Ηρακλείου.

Σε ανάρτηση στα social media, κατήγγειλε την επίθεση με αυγά, πέτρες και τραπέζια, δείχνοντας ως δράστες «χούλιγκαν της αριστεράς», και τόνισε πως τέτοιες καταστάσεις δεν τον φοβίζουν.

Στη συνέχεια, έγραψε πως οι δράστες δεν σεβάστηκαν καν την οικογένειά του, ούτε την 12χρονη κόρη του που βρέθηκε μπροστά στον κίνδυνο.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», έγραψε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Ανακοίνωση για το περιστατικό έκανε και ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης:

«Με κάθε ευκαιρία, οι “γνωστοί – άγνωστοι” επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο Μάκης Βορίδης γευμάτιζε με την οικογένειά του και φίλους σε εστιατόριο του Ηρακλείου Κρήτης.

Περίπου 50 κουκουλοφόροι περικύκλωσαν την επιχείρηση, ουρλιάζοντας συνθήματα κατά του Μάκη Βορίδη και της Νέας Δημοκρατίας, και άρχισαν να του πετούν αυγά, πέτρες, ξύλα, καρέκλες και τραπέζια.

Πελάτες του εστιατορίου προσπάθησαν να προστατέψουν τον βουλευτή και τον φυγάδευσαν μαζί με την οικογένειά του στο υπόγειο της επιχείρησης.

