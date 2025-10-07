Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο μικροσκόπιο η σύγκρουση Βάρρα-Βορίδη

Μία ακόμη επεισοδιακή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ διεξήχθη σήμερα στη Βουλή, με κύριο μάρτυρα τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος περιέγραψε τους λόγους που οδήγησαν στη σύγκρουση με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

Η ένταση ξεκίνησε ευθύς εξαρχής, αφού αμέσως μετά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Βάρρας εξέφρασε την πρόθεση να αποχωρήσει χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής, γεγονός που προκάλεσε την οργή των βουλευτών της αντιπολίτευσης, ενώ ακόμη και οι βουλευτές της ΝΔ του ζήτησαν να παραμείνει.

Η συνεδρίαση διεκόπη για περισσότερο από μία ώρα

Η συνεδρίαση διεκόπη για περισσότερο από μία ώρα, αφού πρώτα ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος τον ενημέρωσε ότι ενδέχεται να δεχτεί ακόμη και βίαιη προσαγωγή, όπως προβλέπει ο ΠΚ. Αποτέλεσμα ήταν στη συνέχεια ο κ. Βάρρας να επιστρέψει στην αίθουσα έχοντας αλλάξει στάση και δεχόμενος να δεχτεί τις ερωτήσεις των μελών της επιτροπής.

Ο κ. Βάρρας δήλωσε ότι ο Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτηση του επειδή «ήθελε να συνεχιστούν οι παρανομίες», ωστόσο στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν δέχθηκε ποτέ παρέμβαση για την πορεία των ελέγχων από τον ίδιο τον κ. Βορίδη. Όπως κατήγγειλε, ο τότε γ.γ. του Υπουργείου Γιώργος Στρατάκος του ζήτησε εξηγήσεις για ελέγχους στην σύζυγό του λεγόμενου ως «Φραπέ» (Γιώργο Ξυλούρη).

Υποστήριξε επίσης ότι ο λόγος για τον οποίο αποπέμφθηκε από τον Μάκη Βορίδη ήταν ότι ο ίδιος «έκανε καλά τη δουλειά του».

Ο Κυριάκος Βάρρας υποστήριξε πως δεν είχε ενημερώσει για τίποτα σχετικό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε προχωρήσει σε μαραθώνια κατάθεση 36 ωρών συνολικά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μαραθώνια κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα συνεχίζεται μέχρι και την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Νέο «όχι» για κλήση Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη»

Έντονη αντιπαράθεση υπήρξε επίσης για το ζήτημα της κλήσης νέων μαρτύρων. Συγκεκριμένα απορρίφθηκαν τα αιτήματα για κλήση των Γιώργου Μυλωνάκη, «Φραπέ», «Χασάπη», Μπουκώρου, Πιτσιλή, Στρατάκη, Μπουνάκη, Χατζάκη και Ντογκούλη.

Μάλιστα, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη χαρακτήρισε τον Μακάριο Λαζαρίδη ως «χωροφύλακα της μετεμφυλιακής Ελλάδας».