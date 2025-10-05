Κόντρα Βορίδη - Τσουκαλά περί παραγραφής: Η...γιορτή και η απόρριψη

Νέα πολιτική κόντρα προέκυψε μεταξύ του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά και του πρώην υπουργού της κυβέρνησης της ΝΔ, Μάκη Βορίδη.

«Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι «σήμερα φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του κ. Βορίδη που προκύπτει από την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων κατά 1 εκατομμύριο το 2019».

Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση κατάφερε να σπαταλήσει τον χρόνο, να αρνηθεί την προανακριτική επιτροπή για μια από τις πράξεις του κ. Βορίδη, που κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση και ενδεχομένως θα οδηγούσε σε απόδοση ποινικών ευθυνών». «Δυστυχώς για την αλήθεια, ευτυχώς για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζουμε την παραγραφή αδικημάτων που τελικά δεν θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, επειδή όπως είπε η κυρία Κοβέσι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ακριβώς για να μη φτάσουν πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Σχετικά με την αντιπαράθεση με τη ΝΔ για τον Νίκο Μπουνάκη, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η απάντηση που έδωσε ο κ. Μπουνάκης είναι καθαρή: Ότι πρόκειται για 1 δήλωση στις 1.500 άρα δεν έχει σχέση με τη φάμπρικα των ΚΥΔ των “γαλάζιων” αγροτοσυνδικαλιστών. Επιπλέον αναφέρει ότι του προσκόμισαν το Ε9, το μισθωτήριο, πως ο ίδιος παραγωγός είχε κάνει σε προηγούμενο ΚΥΔ την ίδια δήλωση με τα ίδια στοιχεία την προηγούμενη χρονιά και είχε λάβει επιδότηση, και προχώρησε στην αίτηση. Ούτε βέβαια ο ίδιος έχει κάποιο όφελος από τη διαδικασία».

Απάντηση Βορίδη

Απάντηση στα όσα δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς έδωσε, με ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Είδα πάλι μια εξυπνακίστικη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων μου», σημειώνει εισαγωγικώς ο κ. Βορίδης και επιχειρηματολογεί ακολούθως επί της ουσίας: «Να το ξαναπώ (αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε): Θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της.

Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό Σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας».

«Προφανώς, διαφωνούν με την απόφαση της Βουλής. Άλλη συζήτηση αυτή, που όμως έγινε και κρίθηκε. Παραγραφή δεν υπήρξε πάντως», καταλήγει, στην ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός.

Διαβάστε επίσης