Τσουκαλάς: «Οι κύριοι Μαρινάκης, Μυλωνάκης και Μπουκώρος παραμένουν άφαντοι»

Ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε τη συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια διαλεύκανσης του δυστυχήματος των Τεμπών

Στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» με τους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα, φιλοξενήθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς για τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι και τη δημόσια συζήτηση περί παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «αν κάποιος δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, είναι ο Πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της. Αυτός που δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη είναι εκείνος που δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της. Και το κάνει κατ’ εξακολούθηση η κυβέρνηση. Αυτή είναι η ασέβεια στη Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη, δεν σημαίνει ότι δεν αξιολογούμε. Κάθε θεσμός αξιολογείται και κρίνεται. Δεν υπάρχει κανένας θεσμός, ούτε η εκτελεστική εξουσία, ούτε η νομοθετική, ούτε η δικαστική, που να είναι υπεράνω κριτικής».

Αναφορικά με το ζήτημα της εκταφής και τις τοξικολογικές εξετάσεις, ο Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «όσον αφορά την εκταφή, εκτιμώ ότι το άρθρο 309 του ΚΠΔ δίνει την δυνατότητα με την ίδια διαδικασία να μπορεί να γίνει και η ταυτοποίηση και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Η διαδικασία δεν θα κρατούσε πάνω από δύο μήνες.
Αφού τώρα διατάσσεται η εκταφή, παράλληλα με την ταυτοποίηση να γίνουν και οι τοξικολογικές, ώστε να μη μείνει καμία σκιά».

Ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε τη συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια διαλεύκανσης του δυστυχήματος των Τεμπών, τονίζοντας ότι «είναι άλλο πράγμα τα κινήματα διαμαρτυρίας, άλλο πράγμα τα κινήματα που συμβολίζουν τον αγώνα για να μην ξεχαστεί η υπόθεση των Τεμπών . Και προφανώς είναι διαφορετικό πράγμα τα κόμματα που οφείλουν μια πιο ολιστική και πολυθεματική προσέγγιση και να έχουν ρεαλιστικές λύσεις για όλα τα ζητήματα της χώρας και της κοινωνίας . Ο σεβασμός μας στον αγώνα των γονιών είναι δεδομένος. Και το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που, χωρίς να εργαλειοποιήσει και χωρίς να εκμεταλλευτεί, παρείχε αυτή τη στήριξη έμπρακτα: με την προανακριτική, με την πίεση στη Βουλή, με την προσπάθεια να βρεθεί η αλήθεια. Πολλά από όσα έγιναν και κατέληξαν να φτάσουν πολιτικά πρόσωπα– έστω και με κάποιο "κουτσουρεμένο" τρόπο – στη Δικαιοσύνη, έχουν πίσω τους την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Η θέση μας είναι πάρα πολύ καθαρή».

Κληθείς να σχολιάσει τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε πως «στην τελευταία δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο μίας μονάδας, ενώ η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά μία μονάδα. Στα κρίσιμα ερωτήματα, το 30% των πολιτών προτιμά κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και το ίδιο ποσοστό κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή, το 51% απαντά “ναι” στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για πρόωρες εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον καθορίζει την πολιτική ατζέντα. Έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα. Δεν περιοριζόμαστε μόνο στην κριτική, αλλά καταθέτουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Και αυτό, είμαι βέβαιος, θα εκτιμηθεί θετικά από τους πολίτες, οδηγώντας σε περαιτέρω άνοδο».

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε «χθες είχαμε μια σοβαρή αποκάλυψη: ο κ. Σαλμάς δήλωσε ότι ο κ. Μπουκώρος είναι εκείνος που ενημερώθηκε από τον κ. Μυλωνάκη πως παρακολουθείται. Και τι συνέβη; Για μία ολόκληρη μέρα ο κ. Μαρινάκης ήταν άφαντος, ο κ. Μυλωνάκης άφαντος, ο κ. Μπουκώρος επίσης άφαντος. Πρόκειται για ασέβεια απέναντι σε έναν βουλευτή – στον κ. Μπουκώρο – να μην του επιτρέπουν να μιλήσει. Δεν οφείλει να απαντήσει; Ο ίδιος είπε ότι “πρόσωπο του Μαξίμου με ενημέρωσε ότι είμαι στις επισυνδέσεις”. Είναι νόμιμο να γνωρίζει το Μαξίμου τις επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Είναι νόμιμο υπουργός να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα ότι παρακολουθούνται; Έχουμε έναν βουλευτή που για μια ολόκληρη μέρα δεν μιλάει. Μας έλεγαν για “διάφανη και καθαρή” εξεταστική, αλλά ούτε ο κ. Μυλωνάκης εμφανίζεται, ούτε ο κ. Μπουκώρος, ούτε ο κ. "Φραπές", ούτε ο κ. "Χασάπης". Τι εξεταστική είναι αυτή; Και πώς, τελικά, θα μάθουμε την αλήθεια;»

