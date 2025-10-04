ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

Η έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εκατοντάδες παραγωγοί έχουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, επειδή έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις και στη Βουλή συνεχίζονται οι διαδικασίες της εξεταστικής επιτροπής. Παρ’ όλα αυτά, κάποιοι και το 2025 συνεχίζουν να δηλώνουν παράνομα εκτάσεις προς επιδότηση εκατοντάδων στρεμμάτων που δεν τους ανήκουν.

Γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είχε βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και σήμερα είναι αναπληρωτής του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει παραδεχθεί ότι είναι ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην Κρήτη, το οποίο δηλώνει εκατοντάδες στρέματα αγροτών στην αποξηραμένη λίμνη Κάρλα της Μαγνησίας μέχρι και σήμερα.

Όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, πρόκειται για 3.500 στρέμματα κοντά στη λίμνη Κάρλα που επιστράφηκαν στο Δημόσιο, αφού οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούσαν να τα καλλιεργήσουν. Ωστόσο επιτήδειοι εντόπισαν την «μαύρη τρύπα» και έκαναν δηλώσεις επί 4 χρόνια - έως και σήμερα - στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να λάβουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονταν από ΚΥΔ της Κρήτης, ένα εκ των οποίων ανήκει στον γεωπόνο Νίκο Μπουνάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Proactive Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Ο ίδιος ο κ. Μπουνάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 παραδέχθηκε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι έχει γίνει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με μισθωτήριο από τον παραγωγό το οποίο προέρχονταν από την ΑΑΔΕ. «Δεν είναι αρμοδιότητα των ΚΥΔ να ελέγχουν την κάθε περίπτωση» απάντησε ο κ. Μπουνάκης.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, μιλώντας στο OPEN, αποκάλυψε ότι δηλώνονται από ΚΥΔ στην Κρήτη δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα. «Έκανα έρευνα και διαπίστωσα ότι κατά τα έτη 2022-2025, ένα ΚΥΔ στην Κρήτη δηλώνει εκατοντάδες στρέμματα δημόσιας έκτασης στη λίμνη Κάρλα έναντι δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με τον τόπο μας και με τις δηλώσεις αυτές επιδιώκουν να πάρουν επιδοτήσεις», τόνισε ο βουλευτής.

Νέα Δημοκρατία: Ο Μπουνάκης οφείλει να δώσει εξηγήσεις

«Σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα!», σημειώνει σε ανακοίνωσή της το Σάββατο (4/10) η Νέα Δημοκρατία.

Και προσθέτει: «Την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν “σκάνδαλο” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις.

Το εμπλεκόμενο στην υπόθεση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων:

Πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή;

Πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά;

Γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;

Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;

Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

Τα υπόλοιπα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή από την προσεχή Τρίτη.

Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή μερικές φορές.»