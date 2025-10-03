Θάνος Πλεύρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τοποθετήθηκε για δύο κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας: την υπόθεση των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών και στα αιτήματα των γονέων, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι είναι αυτονόητο πως κάθε γονέας, που έχει χάσει το παιδί του, έχει το δικαίωμα να ασκήσει όλα τα έννομα μέσα που κρίνει απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Είναι προφανές ότι ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του θα ασκήσει όλα τα έννομα μέσα που κρίνει», σημείωσε, προσθέτοντας: «Η κυβερνητική πολιτική έχει μια σαφή θέση: στα θέματα που έχει το υλικό η δικαιοσύνη να αποφασίσει, δεν μπορεί να πάρει θέση ή υπέρ ή κατά».

Ο κ. Πλεύρης υπερασπίστηκε τη θέση του κ. Δένδια, ο οποίος είχε αναφερθεί στο δικαίωμα των γονέων να ζητούν περαιτέρω διερεύνηση, τονίζοντας πως «δεν είναι εκτός γραμμής», αλλά λέει το αυτονόητο. Σχετικά με τα διαφορετικά αιτήματα των γονέων (κάποιοι ζητούν την έναρξη της δίκης άμεσα, άλλοι περαιτέρω εξετάσεις στις σορούς), ο υπουργός τόνισε ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να λάβει θέση, αλλά «το αίτημα του κ. Ρούτσι προφανώς ευσταθεί, αλλά την αξιολόγηση θα την κάνει η δικαιοσύνη».

Κοβέσι: Δεν βρέθηκαν στοιχεία για «ύποπτο φορτίο»

Αναφορικά με την επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι και τις δηλώσεις της, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας ελέγχει ποινικές ευθύνες και όχι πολιτικές.

Συγκεκριμένα για τα Τέμπη, υπογράμμισε ότι η αρμοδιότητα της κ. Κοβέσι εστιάστηκε στο σκέλος της Σύμβασης 717 και στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ο ίδιος μετέφερε τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, τονίζοντας: «Για το "ύποπτο φορτίο" η Ευρωπαία Εισαγγελέας είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία».

Σχολιάζοντας τις αναφορές της κ. Κοβέσι για τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο κ. Πλεύρης παραδέχτηκε την ύπαρξη ευθυνών.

«Η κ. Κοβέσι αναφέρθηκε σε ένα θέμα που δεν διαφωνεί κάποιος, ότι προφανώς είναι ένα θέμα διαφθοράς κεντρικής που δείχνει χρήματα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων να μη μοιράζονται σωστά», ανέφερε.

Διευκρίνισε ότι η κ. Κοβέσι είχε στείλει στη Βουλή φάκελο για απιστία πολιτικών προσώπων, ενώ δεν έστειλε το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. «Η Βουλή αξιολόγησε ότι δεν συνέτρεχαν λόγοι», είπε. Ο κ. Πλεύρης παραδέχτηκε ωστόσο την πολιτική διάσταση: «Προφανώς ένα σκάνδαλο... όταν εξελίσσεται επί των ημερών σου είναι ξεκάθαρο ότι συνιστά πολιτική σου ευθύνη. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη».

Για Μυλωνάκη: «Δεν είναι ελεγχόμενος»

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στην κλήση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, Γιώργο Μυλωνάκη, ως μάρτυρα στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε «Ο κ. Μυλωνάκης είναι μάρτυρας που έχει κληθεί. Τον κ. Μυλωνάκη στην πραγματικότητα, που δεν έχει να συνεισφέρει τίποτα, η αναφορά του είναι από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθέριας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρεται ότι ήξερε και έκανε οτιδήποτε ο κ. Μυλωνάκης. Ο κ. Μυλωνάκης απαντάει και απαντάει ξεκάθαρα σε αυτό. Ο κ. Σαλάτας αυτό το οποίο ανέφερε είναι: «πείτε μου, ένας υφ. Πάρα τω Πρωθυπουργώ που βλέπει ότι υπάρχουν ανακοινώσεις σε βάρος της ευρ. εισαγγελέως και παίρνει και λέει ότι πρέπει να συνεργαστείς με την ευρ. εισαγγελέα.» Λειτουργεί υπέρ ή κατά της έρευνας;». Προφανώς υπέρ. Ο κ. Μυλωνάκης πολύ ορθώς, όταν βλέπει απόσταση μεταξύ της ευρ. εισαγγελέως με έναν κρατικό λειτουργό, του λέει ότι πρέπει να έχουμε πλήρη συνεργασία. Και ορθώς όταν ο κ. Μυλωνάκης βλέπει ότι γίνεται μια έρευνα, ζητεί να ενημερωθεί όχι για τα στοιχεία της έρευνας αλλά για να μάθει να δει τι γίνεται. Στην εξεταστική καλείται να καταθέσει ως μάρτυρας. «Ελεγχόμενους» βάζει η ελληνική δικαιοσύνη, όχι τα κόμματα. Ελεγχόμενος δεν είναι ο κ. Μυλωνάκης, δεν είναι ελεγχόμενος από την δικαιοσύνη».

