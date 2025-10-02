Λάουρα Κοβέσι: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας ανοίγει τα «χαρτιά» της μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρας Κοβέσι, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, ενώ χθες συναντήθηκε και με τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομίας.

Στη συνέντευξη Τύπου αναμένεται να έχει αυξημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον καθώς τόσο η υπόθεση της διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών, όσο και εκείνη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας με τις εξελίξεις και στα δύο «μέτωπα» να είναι καθημερινές.

Παράλληλα, η κ. Κοβέσι, μιλώντας στους Financial Times, αποκάλυψε τεράστια απάτη με κέντρο το λιμάνι του Πειραιά, όπου εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν από το γραφείο ενός εκτελωνιστή, με τις αρμόδιες Αρχές εντείνουν την έρευνα για απάτη ΦΠΑ που συνδέεται με το κινεζικό οργανωμένο έγκλημα.

Μάλιστα, το γεγονός ότι η συνέντευξη Τύπου θα λάβει χώρα εντός του λιμανιού του Πειραιά, είναι ενδεικτικό του γεγονότος της βαρύτητας που δίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο συγκεκριμένο θέμα.

Διαβάστε επίσης