Λάουρα Κοβέσι: Τα δύο αιτήματα που έθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου - Τι ζήτησε

Συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Δύο κομβικά ζητήματα έθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στη σύντομη – διάρκειας περίπου δεκαπέντε λεπτών – συνάντηση που είχε με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Η κ. Κοβέσι φέρεται να επανέλαβε το αίτημά της για αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, πρόταση την οποία είχε διατυπώσει και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Παράλληλα, ζήτησε να της αναγνωριστεί η δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων χωρίς την απαιτούμενη μέχρι σήμερα απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

Διαβάστε επίσης