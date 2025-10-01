Λάουρα Κοβέσι: Τα δύο αιτήματα που έθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου - Τι ζήτησε
Σε μια σύντομη αλλά ουσιαστική συζήτηση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η Λάουρα Κοβέσι επανέφερε τα αιτήματά της για ενίσχυση των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων και διευκόλυνση στην ανανέωση των αποσπάσεών τους
Δύο κομβικά ζητήματα έθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στη σύντομη – διάρκειας περίπου δεκαπέντε λεπτών – συνάντηση που είχε με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.
Η κ. Κοβέσι φέρεται να επανέλαβε το αίτημά της για αύξηση των οργανικών θέσεων των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, πρόταση την οποία είχε διατυπώσει και στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.
Παράλληλα, ζήτησε να της αναγνωριστεί η δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης ορισμένων Ελλήνων ευρωεισαγγελέων χωρίς την απαιτούμενη μέχρι σήμερα απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ), όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία.