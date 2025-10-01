Συνάντηση Φλωρίδη με την Λάουρα Κοβέσι – Τι ζήτησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Μια σύντομη συνάντηση είχε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα. Στη συνάντηση η κυρία Κοβέσι ζήτησε την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε την ενίσχυση του τμήματος με ακόμη τρεις εισαγγελείς (απασχολούνται 10), την πρόσληψη έξι ατόμων ως διοικητικό προσωπικό, την αύξηση των απολαβών όσων απασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και τη βελτίωση των υποδομών και του χώρου που εργάζονται.

Ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας Νίκος Πασχάλης φέρεται να δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές.

Από την πλευρά της, η κυρία Κοβέσι έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη να ξεκαθαρίζει πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αναθεώρησή του.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη δήλωσε η κυρία Κοβέσι και για τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ θα ακολουθήσει συνάντησή της και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.