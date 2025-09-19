Πλεύρης στο Meeting Point: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, live στο Meeting Point του Newsbomb, με την Όλγα Τρέμη
Κατηγορηματικός είναι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στο ζήτημα που θέτει η Γερμανία, για επιστροφή στη χώρα μας 61.000 μεταναστών: «Η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί πίσω μετανάστες από τη Γερμανία. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο πρωθυπουργός», τονίζει ο κ. Πλεύρης, αναφερόμενος και στη συμμαχία των πέντε χωρών του Νότου που αρνούνται επιστροφές μεταναστών από χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλά για τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του επόμενου μήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η παρέμβαση θα είναι σε 3 επίπεδα. Το πρώτο είναι η απλοποίηση της διαδικασίας ανανέωσης για όσους έχουν πάρει άδεια διαμονής. Το δεύτερο αφορά σε διακρατικές συμφωνίες και εκεί θα υπάρξει πρόβλεψη για ειδικές βίζες, όπως για εργατικό δυναμικό.

Το τρίτο επίπεδο αφορά όλους όσοι παίρνουν άσυλο. Στόχος της κυβέρνησης είναι να γίνουν προγράμματα δεξιοτήτων, εκεί που έχει ανάγκη η χώρα, στην αγροτική οικονομία, στις κατασκευές και τον τουρισμό. Έτσι, θα μπορούσε να καλυφθεί πάνω από 40% των αναγκών σε εργατικά χέρια, σε αυτούς τους τομείς.

Η Κρήτη θα αποκτήσει μόνιμη δομή

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αγιά Χανίων, ο κ. Πλεύρης αναφέρει ότι έχει γίνει ήδη αποσυμφόρηση και μέχρι το Σαββατοκύριακο θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των μεταναστών. Εξαίρεση αποτελούν Αιγύπτιοι μετανάστες, που θα μεταφερθούν σε δομές της Βόρειας Ελλάδας, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο υπουργός Μετανάστευσης τονίζει ότι η Κρήτη πρέπει να αποκτήσει μόνιμη δομή και παρά τις όποιες τοπικές αντιδράσεις, είναι ειλημμένη απόφαση. Σημειώνει δε, ότι το πρώτο 8μηνο του 2025 ήρθαν στη χώρα μας 27.000 μετανάστες, οι 12.000 μπήκαν από την Κρήτη.

Ανοιχτή η παράταση της αναστολής ασύλου

Σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της αναστολής των αιτημάτων ασύλου, που ισχύει εδώ και τρεις μήνες.

Η παράταση θα εξεταστεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, στην εκπνοή του μέτρου. «Ένα θέμα που θα εξετάσουμε, είναι τι κόσμος έρχεται, εάν δηλαδή έχει προσφυγικό προφίλ ή όχι» εξηγεί ο κ. Πλεύρης. Ο παράγοντας αυτός θα παίξει ρόλο στην απόφαση της κυβέρνησης.

Έχουμε δίαυλο επικοινωνίας με τον Χαφτάρ

Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος των ροών προέρχεται από τη Λιβύη, ο κ. Πλεύρης λέει ότι ως χώρα «έχουμε δίαυλο επικοινωνίας με τον Χαφτάρ», σε δύο άξονες που μας αφορούν, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και το μεταναστευτικό. Ωστόσο, ο Υπουργός υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ανοίξει και ο «δίαυλος Χαφτάρ – ΕΕ». Με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση της Τρίπολης γίνεται κουβέντα για οικονομικά ανταλλάγματα, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τον Χαφτάρ, αναφέρει.

Επιθυμητή η επιστροφή Σαμαρά

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πλεύρης εκφράζει την άποψη ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα προχωρήσει σε ίδρυση νέου κόμματος. Επιπλέον, επισημαίνει ότι θα ήταν επιθυμητή η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ακόμα και σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, τον εξαιρεί από το κατηγορηματικό «όχι» που λέει σε συνεργασία με Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Νίκη.

