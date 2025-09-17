Η Θεσσαλονίκη, οι δημοσκοπήσεις και τα κυοφορούμενα κόμματα

Η κοινωνία σε απόγνωση ενώ οι κατραπακιές συνεχίζονται σε «ενεργειακή» συσκευασία

Όλγα Τρέμη

ακρίβεια
INTIME NEWS
MEETING POINT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως προς τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, για τα οποία προηγήθηκε μεγάλος ντόρος, σας είχα πει πως εκτιμώ ότι είναι απολύτως ετεροχρονισμένα σε σχέση με τις ανάγκες, οικονομικές και κοινωνικές, που έχουν δημιουργηθεί, την τελευταία εξαετία για προφανείς λόγους. Ανέρχονται σε 2,7 δισ. συνολικά, όταν η μείωση εισοδήματος την ίδια περίοδο υπολογίζεται στα 3 δισ. Μ’ άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανακουφίζουν σε μεγάλο βαθμό τη χασούρα του παρελθόντος, αλλά δεν δημιουργούν ένα καλύτερο σήμερα, ούτε προοιωνίζονται ένα ελπιδοφόρο αύριο. Πώς άλλωστε, από τη στιγμή που η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης, παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα παρωχημένο παραγωγικό μοντέλο, τα δε κολοσσιαία κοινοτικά χρήματα (από αρκετές διαφορετικές πηγές) διανέμονται και χρησιμοποιούνται με τρόπο αδιαφανή. Παρά το γεγονός ότι συνιστούν κρίσιμη μάζα που θα μπορούσε να αλλάξει πλήρως το εθνικό τοπίο, κατευθύνεται δεξιά και αριστερά χωρίς σχεδιασμό και με αμφισβητούμενα κριτήρια ή στην καλύτερη περίπτωση απομειώνονται πριν καν στεγνώσει το μελάνι της ανακοίνωσης των μέτρων της ΔΕΘ.

Για να επιστρέψουμε στα μέτρα: πριν λίγες ώρες, μου ήρθε στο κινητό μια ειδοποίηση από την αρμόδια επιχείρηση πως δραστηριοποιείται στον ενεργειακό κλάδο, ότι ο επόμενος λογαριασμός ρεύματος θα είναι προσαυξημένος κατά περίπου 75%. Προφανώς αυτό ισχύει κατ’ αναλογία για όλους μας. Άρα ακόμα κι αυτές οι γλίσχρες ενισχύσεις, πάνε περίπατο.

Άλλωστε, αν αυτά ήταν σε θέση να αλλάξουν τη ζωή μας, αν για παράδειγμα έλυναν το πρόβλημα της ακρίβειας σε τρόφιμα και ενέργεια, τότε σίγουρα οι Έλληνες πολίτες θα έσπευδαν να τα αναγνωρίσουν δίνοντας στη Νέα Δημοκρατία μια αξιοσημείωτη δημοσκοπική προώθηση. Πριν σκάσει το τελευταίο με το χαράτσι στο ρεύμα, πριν αποκαλυφθεί ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα είδος Λερναίας Ύδρας με πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα, το όφελος της κυβέρνησης σύμφωνα με τις πρώτες φθινοπωρινές έρευνες κοινής γνώμης, ήταν ας πούμε ανεπαίσθητο. Και μάλιστα, την ώρα που η προβαλλόμενη αφετηρία μάλλον αμφισβητείται με βάση τις υπάρχουσες, θεωρώ αξιόπιστες, πληροφορίες.

Δεν θα πρέπει να θεωρείται παράδοξο αυτό, δεδομένου ότι το πουλόβερ έχει αρχίσει να ξηλώνεται εδώ και καιρό και το κυβερνητικό στρατόπεδο δε φρόντισε να συγκρατήσει την κλωστή. Όλα όσα έχουν προηγηθεί, η σωρεία σκανδάλων, η τριτοκοσμική κατάσταση στις υποδομές (σιδηροδρομικό δίκτυο – συστήματα ασφαλείας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος), η αίσθηση αδιαφορίας απέναντι στα προβλήματα των πολλών και εναγκαλισμού των λίγων, αποτελούν επαρκείς λόγους αποδόμησης του αφηγήματος περί τεχνοκρατικής επάρκειας και αλλαγής του προσώπου της χώρας και της ζωής των πολιτών της. Οι Έλληνες δεν «αγοράζουν» πια, συνυποσχετικές που θεωρούν ότι δεν έχουν αντίκρισμα. Αντίθετα, είναι οι πιο καχύποπτοι Ευρωπαίοι πολίτες απέναντι στο πολιτικό τους σύστημα, σε ποσοστό ρεκόρ της τάξεως του 60% (με βάση την έρευνα του Pew Research Center). Βέβαια, τα λένε και οι δικές μας, εγχώριες μετρήσεις εδώ και καιρό, αναδεικνύοντας με αξιοσημείωτη διαφορά τον ΚΑΝΕΝΑ, σε «πρώτο τραπέζι πίστα». Άρα έχουμε να κάνουμε με μια γενικευμένη αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος.

Η αυτοδυναμία με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι όνειρο θερινής νυκτός. Άγνωστο, επίσης, παραμένει στο πού θα κάτσει η εκλογική «μπίλια» για τη ΝΔ, που ναι μεν θα προηγείται αλλά δεν έχει ακόμη διασφαλίσει ότι δεν θα κινείται σε δύσκολα διαχειρίσιμες (σε μια διαπραγμάτευση) χαμηλές πτήσεις.

Γενικώς είμαστε σε μια φάση που θα μπορούσαν να συμβούν πολλά, και δημιουργηθεί ένα εντελώς διαφορετικό μετεκλογικό τοπίο. Κυοφορούνται, άλλωστε, δύο νέα κόμματα: του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα. Το πρώτο θα απομειώσει περαιτέρω τη δύναμη της ΝΔ από τη δεξιά της πλευρά. Συνηγορούν όλα, εξελίξεις στα εθνικά, η χαλαρή στάση στα αξιακά. Μια μόνο παρατήρηση. Σήμερα ο πρωθυπουργός εγκαλεί τον πρόεδρο της Κύπρου για την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όταν στο σκεπτικό της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση ότι συμπεριφέρθηκε ασεβώς στον κ. Χριστοδουλίδη.

Ως προς το δεύτερο, σίγουρα θα αναταράξει τα νερά στο χώρο της κεντροαριστεράς, με στόχευση να αναδειχθεί ευκρινώς (δηλαδή με μικρή διαφορά) σε δεύτερη δύναμη. Όπως κι αν εξελιχθούν τα πράγματα, όμως, φαίνεται ότι θα χρειαστεί να αναζητηθούν ευρύτερες συναινέσεις. Δύο… φρασούλες της τελευταίας περιόδου το αποδεικνύουν. Η σχετική αποστροφή του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, που άνοιξε το κεφάλαιο της συνεννόησης για πρώτη φορά μετά από εξίμισι χρόνια -ως πρόσφατα το θεωρούσε αχρείαστο- και «καπάκι» περίπου η αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας στο άρθρο 41 του Συντάγματος και ταυτόχρονα στην ανάγκη σταθερότητας της χώρας. Βάσει του άρθρου 41 κρίνονται όλα. Κρίνονται στο αν ειλικρινώς θα επιδιωχθούν ευρύτερες συναινέσεις ή όχι.

Άρα το έργο δεν τελειώνει εδώ. Περισσότερα προσεχώς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Καματερό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

13:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Chief Human Resources Officer στην Κaizen Gaming o Βασίλης Γαβρόγλου

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στις φλόγες η Γάζα: 150 «στόχους» χτύπησε το Ισραήλ - «Γιατί σκοτώνετε παιδιά που κοιμούνται;»

13:18ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Παρακολοθούμε στενά το «Πίρι Ρέις» - Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Στις 16 Οκτωβρίου η δίκη του 50χρονου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του

13:16ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η νέα συμπαραγωγή της Nova «CAFE 404» σε επίσημη πρεμιέρα στις αίθουσες!

13:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Το Καποδιστριακό ανοίγει παράρτημα στην Κύπρο – Αυτά είναι τα 5 Τμήματα

13:09ΕΘΝΙΚΑ

Πηγές από το Πεντάγωνο: Δεν συνδέεται η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με το «Πίρι Ρέις»

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Χρησιμοποιούν τον ΕΟΠΥΥ για ψηφιακή απάτη - Τα τρία σημεία για να την αντιληφθείτε

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

13:06Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σχεδόν 2 μονάδες πήρε η ΝΔ στα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ - Με παραίτηση απειλούν 13 δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας για την απολιγνιτοποίηση

13:02LIFESTYLE

 «Μάθε ό,τι μπορείς για τη μελαχρινή» - Όταν ο Μπιλ Κλίντον φλέρταρε ανοιχτά την κοπέλα του Τσάρλι Σιν - Το σκάνδαλο Λεβίνσκι ήρθε μετά

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Περού: 900 τουρίστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Μάτσου Πίτσου λόγω διαδηλώσεων - 1.400 έχουν απομακρυνθεί

12:45ΚΟΣΜΟΣ

«Νέες εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε», δηλώνει η χήρα του Γιούλια

12:34ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου απαντά στην αμφισβήτηση και στους «υπερδικαστές» για Τέμπη: «Να δικάζετε ψύχραιμα, ανεξάρτητα, χωρίς πιέσεις, με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους»

12:33MEETING POINT

Η Θεσσαλονίκη, οι δημοσκοπήσεις και τα κυοφορούμενα κόμματα

12:25ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΘΕΟΝΗ προσφέρει καθαρό νερό και χαμόγελα στα σχολεία 9 νησιών

12:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αυτός σφυρίζει το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 11χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

12:13ΚΟΣΜΟΣ

«Μυστηριώδης ιός» σε επιχειρηματικό συνέδριο αρρωσταίνει 20 άτομα

13:18ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Καματερό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα στην Μαράια

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

13:09ΕΘΝΙΚΑ

Πηγές από το Πεντάγωνο: Δεν συνδέεται η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με το «Πίρι Ρέις»

11:13ΥΓΕΙΑ

Ιατρική επιτυχία στη Θεσσαλονίκη: Η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που μένει έγκυος με εξωσωματική μετά από καρκίνο του ενδομητρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

13:06Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σχεδόν 2 μονάδες πήρε η ΝΔ στα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ - Με παραίτηση απειλούν 13 δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας για την απολιγνιτοποίηση

22:49ΚΟΣΜΟΣ

«Πάρτι Porta Potty»: Συγκλονίζει η Ουκρανή που βρέθηκε ετοιμοθάνατη στο Ντουμπάι - «Ανήκεις σε εμάς, θα κάνουμε ό, τι θέλουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ