Ευρωπαία εισαγγελέας: «Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες»

Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει και τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι

Αντώνης Ρηγόπουλος

Λάουρα Κοβέσι, Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας
«Δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες», τόνισε η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, από το Πέραμα όπου παραχωρεί συνέντευξη Τύπου, ενώ αναφέρθηκε επίσης στις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει».

«Απαιτούμε να τηρούνται οι κανόνες στους φόρους και τους δασμούς», δήλωσε η Εισαγγελέας επισημαίνοντας πως ήρθε στον Πειραιά για να προειδοποιήσει «ότι υπάρχει ένα κύκλωμα που κλέβει από τις χώρες μας και έτσι υπονομεύει την ασφάλεια των χωρών μας», αναφερόμενη στην απάτη ΦΠΑ που συνδέεται με το κινεζικό οργανωμένο έγκλημα.

«Δεν είναι μόνο το λιμάνι του Πειραιά που έχει πρόβλημα. Σε όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια υπάρχει θέμα», πρόσθεσε και τόνισε: «Η κοκαΐνη δεν πέφτει από τον ουρανό σαν χιόνι. Μπαίνει από λιμάνια και αεροδρόμια. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε εισβολή από κινέζικες εγκληματικές ομάδες».

«Η επιχείρηση Καλυψώ που ξεκίνησε στον Πειραιά είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ. Θέλουμε να στείλουμε στους εγκληματίες ένα μήνυμα. Οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν», δήλωσε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας πως «διαλύουμε ένα εμβληματικό σύστημα που έχει κοστίσει πάνω από 800 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη.

«Έχουμε ανακαλύψει έναν νέο κόσμο εγκληματιών. Είναι απαράδεκτο και θα κάνω τα πάντα σε όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια για να το σταματήσουμε. Έχουμε ηχογραφήσεις ανθρώπων που διατάζουν δολοφονίες για απάτες ΦΠΑ και δασμών. Κινέζικες ομάδες παίζουν σημαντικό ρόλο και σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε δυναμικά. Στην Ευρώπη υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τηρούνται», είπε σε άλλο σημείο.

Ειδικά για το λιμάνι του Πειραιά, εξήγησε πως «η γεωγραφική του θέση το κάνει στόχο για εγκληματικές οργανώσεις».

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν «υπήρχαν πολιτικές παρεμβάσεις στις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και Τεμπών», απάντησε: «Υπήρχαν πολλές παρεμβάσεις. Μπορείτε να καταλάβετε περισσότερα. Λόγω του άρθρου 86 δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη».

Για τη διαφθορά στην Ελλάδα, ανέφερε πως «αν νομίζετε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει χώρα καθαρή από διαφθορά. Το θέμα είναι πως αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα και αν το βάζουμε κάτω από το χαλί. Αυτό που γίνεται εδώ το βλέπουμε και σε άλλα κράτη μέλη».

Τόνισε ωστόσο πως «υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ διαφθοράς και φτώχειας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Λάουρα Κοβέσι μίλησε για επιφανειακή διερεύνηση και για πελατειακό σύστημα, ενώ ανέφερε πως «όπως και στα Τέμπη, η έρευνα δεν μπορούσε να γίνει σε βάθος λόγω του Συντάγματος της Ελλάδας. Το καλό είναι ότι η ελληνική Βουλή μπορεί να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος».

Τόνισε ακόμη πως «η δικαιοσύνη δεν είναι ριάλιτι τηλεπαιχνίδι. Αν θέλετε δικαιοσύνη μη βάζετε τους μάρτυρες να μιλούν στην τηλεόραση. Μια γάτα με κουδουνάκι δεν μπορεί να πιάσει ποντίκια». «Είναι fake news το να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη. Οι εισαγγελείς είναι ανεξάρτητοι και καμιά Εθνική η Ευρωπαϊκή αρχή δεν μπορεί να παρέμβει και να τους πει τι να κάνουν και πως να ερευνήσουν. Η ανεξαρτησία είναι η κόκκινη γραμμή μου και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να την παραβιάσει», είπε και προειδοποίησε «όποιον θέλει να παρέμβει στη δουλειά μας να το ξανασκεφτεί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ για να μείνει».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας συναντήθηκε με υπουργούς, όπου έγιναν «πολύ θετικές συναντήσεις», όπως είπε. «Συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο δράσης. Το θέμα τώρα είναι να το εφαρμόσουμε», πρόσθεσε.

