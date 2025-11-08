Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά
Οι εκπρόσωποι του οικισμού λένε στους κατοίκους να συμπεριφέρονται κόσμια
Σε ελέγχους προχωρούν από το Σάββατο οι διμοιρίες της ομάδας ΟΠΚΕ στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη μέρα εφαρμογής του ειδικού σχεδίου της αστυνομίας με 24ωρη παρουσία μέσα σε οικισμούς, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι στα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από τον οικισμό.
Οι εκπρόσωποι του οικισμού αναφέρουν στο thesspost.gr, υπογραμμίζουν ότι η αστυνομία είναι καλοδεχούμενη και στέλνουν μήνυμα προς τους κατοίκους να συμπεριφέρονται κόσμια ώστε να μη δημιουργηθούν εντάσεις.
«Όπως βλέπετε η αστυνομία είναι μέσα στον οικισμό Αγίας Σοφίας. Δεν προκαλούμε, συμπεριφερόμαστε κόσμια και, προσοχή», αναφέρουν.
