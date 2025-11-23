Βορίζια: Νέο «εκρηκτικό» τετ-α-τετ γυναικών των οικογενειών των νεκρών στο κοιμητήριο του χωριού

Το πρωί της Κυριακής πήγαν στο νεκροταφείο μέλη των δύο οικογενειών να θυμιάσουν τους νεκρούς τους

INTIME NEWS
Νέο «θερμό» τετ-α-τετ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (23/11) στο κοιμητήριο των Βοριζίων ανάμεσα σε γυναίκες των οικογενειών των δύο νεκρών, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Οι γυναίκες είχαν μεταβεί στο νεκροταφείο του χωριού για να θυμιάσουν τους νεκρούς τους και να περιποιηθούν τα μνήματα και η συνάντηση τους ήταν αναπόφευκτη.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, καταγγέλλεται ότι η αδερφή της νεκρής, η οποία είχε τραυματιστεί στη διάρκεια του μακελειού, φέρεται να δέχθηκε απειλές από μέλη της έτερης οικογένειας με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Υπενθυμίζεται ότι στο χωριό παραμένουν νύχτα-μέρα οι αστυνομικές δυνάμεις, όμως κάποιες καταστάσεις, κυρίως ανάμεσα στις γυναίκες των δύο οικογενειών, μοιάζουν αναπόφευκτες δεδομένου ότι είναι αδύνατον να μην συναντηθούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην εκκλησία και στο νεκροταφείο.

