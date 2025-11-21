Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε

Ο πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών Φραγκιαδάκη απολογήθηκε στην ανακρίτρια Ηρακλείου

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και θείος του πέμπτου προφυλακισμένου για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια.

Η διαδικασία της απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ήταν πολύωρη.

Στον 58χρονο αδελφό της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη συμπλοκή επιβλήθηκαν οι εξής περιοριστικοί οροι:

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση τρεις φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα και απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού.

