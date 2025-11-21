Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος αδελφός του θύματος - Αποφασίζεται η προφυλάκιση ή μη του 23χρονου

Σήμερα Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την ποινική μεταχείριση του 23χρονου, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγες ώρες πριν από το μακελειό στα Βορίζια, την 1η Νοεμβρίου.

Παράλληλα, σήμερα οδηγείται στον ανακριτή ο 58χρονος εις βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και παραδόθηκε στις αρχές. Ο άντρας είναι πατέρας των τεσσάρων αδελφών που έχουν προφυλακιστεί – ο καθένας σε διαφορετική φυλακή – για το μακελειό και αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στη φονική συμπλοκή.

Ο 23χρονος έφτασε χθες Πέμπτη, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών στο Δικαστικό Μέγαρο. Παρουσιάστηκε ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου μαζί με τους δικηγόρους που τον εκπροσωπούν, απάντησε σύμφωνα με πληροφορίες σε ερωτήσεις και σήμερα Παρασκευή θα μάθει αν θα παραμείνει με τους περιορισμούς εκτός φυλακής ή αν θα πάρει κι αυτός το δρόμο για τη φυλακή, όπως και όλοι οι προηγούμενοι εμπλεκόμενοι και συλληφθέντες για την υπόθεση.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία σχέση με την έκρηξη. Το ίδιο λένε και οι δικηγόροι του, παρουσιάζοντας στοιχεία ότι λίγο πριν από την έκρηξη έφτασε στο σημείο που είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του για να το πάρει και να κατευθυνθεί προς το σπίτι του, καθώς βρισκόταν στο Ηράκλειο σε γάμο, και λίγο αργότερα έγινε η έκρηξη που πυροδότησε όλη αυτήν την ένταση και είχε ως αποτέλεσμα τους δύο θανάτους και τους τραυματισμούς.

Διαβάστε επίσης