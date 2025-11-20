Βορίζια: Συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 23χρονο με την βόμβα

O 23χρονος που κατηγορείται για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια

Συνεδριάζει σήμερα, εντός της ημέρας το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον 23χρονου ανιψιό του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη. Ο νεαρός συνελήφθη ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση καθώς φέρεται να πυροδότησε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι ενός εκ των προφυλακισμένων αδερφών της οικογένειας Φραγκιαδάκη, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου στα Βορίζια.

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του νεαρού μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του 23χρονου υποστηρίζουν ότι η προφυλάκισή του είναι νομικά απαγορευτική προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ο εντολέας του τους είναι αθώος και ότι επιστρέφοντας από τον γάμο στον οποίο ήταν προσκεκλημένος, πήγε στο σπίτι του που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο της έκρηξης.

Υπενθυμίζεται ότι πηγές ενημέρωσης ανέφεραν ο εισαγγελέας που τάχθηκε υπέρ της μη προφυλάκισης του νεαρού, εισηγήθηκε στην πραγματικότητα εξαιρετικά αυστηρούς περιοριστικούς όρους, κάτι που έχει την σημασία του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές φέρεται να πρότεινε την καταβολή εγγυοδοσίας ποσού, ύψους 100.000 ευρώ, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τρεις φορές το μήνα, απαγόρευση διαμονής στο Δήμου Φαιστού και φυσικά απαγόρευση εξόδου από την χώρα.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

