Βορίζια: Στα Δικαστήρια Ηρακλείου έφτασε ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε

Ο αδερφός της γυναίκας που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, είναι ο όγδοος άνθρωπος που συνελήφθη για την υπόθεση

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής ο 58χρονος αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία έπεσε νεκρή στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

Ο αδερφός του θύματος της φονικής συμπλοκής, όγδοος κατά σειρά από τους συλληφθέντες για την υπόθεση και πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών, αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τους γιους του, δηλαδή ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως υπάρχουν μαρτυρίες που τον εμπλέκουν τόσο στην ένοπλη συμπλοκή, όσο και στην απόκρυψη των όπλων του μακελειού, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η σύλληψή του ενδεχομένως να οδηγήσει στον εντοπισμό τους, όπως μεταδίδει το creta24.gr.

Ο 58χρονος που παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11) και συνελήφθη κατόπιν εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την ίδια ημέρα και με διαδικασίες – «εξπρές», ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

Ο δικηγόρος του είχε κάνει λόγο για «προβληματική» έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του εντολέα του. «Και με μία κλήση θα μπορούσε να κληθεί σε απολογία. Είναι γνωστής διαμονής. Δεν υφίσταται καμία αμετάκλητη καταδίκη του για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη», ανέφερε, ενώ υποστήριξε πως υπάρχει υλικό που αποδεικνύει την αθωότητα του εντολέα του.

Σήμερα και η απόφαση για τον 23χρονο που συνελήφθη για τη βόμβα

Σήμερα (21/11), αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 23χρονο που συνελήφθη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου με τους δύο νεκρούς.

Την Πέμπτη (20/11) συνεδρίασε το Δικαστικό Συμβούλιο για την προφυλάκιση ή όχι του 23χρονου ανιψιού του Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων.

Ο νεαρός εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, αναμένοντας την τελική ετυμηγορία που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα της υπόθεσης, καθώς τη Δευτέρα, ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν για την ποινική του διαχείριση.

