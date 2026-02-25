Ινδονησία: Απελευθερώθηκε και απελάθηκε Αμερικανός αφού πέρασε 11 χρόνια στη φυλακή για δολοφονία

Ο Τόμι Σέιφερ, ο οποίος μαζί με τη σύντροφό του Χέδερ Μακ κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας της Μακ, Σίλα φον Βίζε-Μακ, στο Ντενπασάρ του Μπαλί, Ινδονησία, στις 21 Ιανουαρίου 2015.

Ένας Αμερικανός άνδρας, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 18 χρόνια φυλάκισης στην Ινδονησία για την προμελετημένη δολοφονία της μητέρας της τότε συντρόφου του, απελευθερώθηκε ύστερα από 11 χρόνια και απελάθηκε.

Ο Τόμι Σέιφερ είχε καταδικαστεί σε 18 χρόνια φυλάκισης για τον φόνο της Σίλα φον Βίζε-Μακ, μητέρας της Χέδερ Μακ, η οποία δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια πολυτελών διακοπών της στο Μπαλί το 2014.

Το βαριά κακοποιημένο πτώμα της 62χρονης von Wiese-Mack, είχε βρεθεί μέσα στο πορτ-μπαγκάζ ενός ταξί που ήταν σταθμευμένο έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο St. Regis Bali Resort τον Αύγουστο του 2014.

Η Χέδερ Μακ, η οποία ήταν σχεδόν 19 ετών και λίγες εβδομάδες έγκυος τη στιγμή της δολοφονίας, και ο τότε 21χρονος σύντροφός της, ο Σέιφερ, συνελήφθησαν μια μέρα μετά την εύρεση της σορού.

Η Χέδερ Μακ και ο σύντροφός της Τόμι Σέιφερ, κατά την έναρξη της δίκης τους στο περιφερειακό δικαστήριο του Ντενπασάρ, Μπαλί, Ινδονησία, 12 Μαρτίου 2015. AP

Η Μακ εξέτισε επτά χρόνια από την 10ετή ποινή φυλάκισης της στο Μπαλί και απελάθηκε τον Οκτώβριο του 2021, ενώ το 2024 καταδικάστηκε σε 26 χρόνια φυλάκισης στο Σικάγο, αφού ομολόγησε την ενοχή της για τη συμμετοχή της στη δολοφονία της μητέρας της.

Ο Σέιφερ απελάθηκε πίσω στις ΗΠΑ από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπαλί το βράδυ της Τρίτης, αφού λόγω καλής διαγωγής εξέτισε μέρος της ποινής του, δήλωσε η Φελούτσια Σένγκι Ράτνα, επικεφαλής του Περιφερειακού Γραφείου του Μπαλί της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης, σε δήλωσή της.